俄交通部长：图-154飞机失事基本排除恐怖袭击

新华社莫斯科12月26日电(记者张继业)俄罗斯交通部长、图-154飞机失事国家调查委员会负责人索科洛夫26日召开记者会，就飞机失事原因调查和残骸搜寻进展作出说明。索科洛夫说，经初步判断，飞机失事原因可能是技术故障或操作失误。

索科洛夫在当天举行的新闻发布会上说，飞机坠毁后，残骸散落各处。经初步判断，飞机失事原因应为技术故障或操作失误，基本排除恐怖袭击的可能。俄联邦安全局同日表示，经初步判断，飞机失事原因应为发动机进入异物、采用劣质燃料、飞行员操作失误或飞机技术故障等。

俄国防部当天说，经专家对飞行数据和雷达监测的分析，已明确图-154飞机的飞行轨迹和失事海域范围。目前，对失事海域的水上搜索工作已经全部完成，水下搜索工作进展近半。当日潜水员还打捞出飞机机体中部的部分残片，但黑匣子仍没有找到。俄国防部说，目前共搜索到13具遇难者遗体，这些遇难者无人身着救生衣。第一架载有遇难者遗体的飞机已于26日抵达莫斯科，法医已开始基因样本的检测工作。

此外，俄国防部还成立善后特别小组，加快遇难者赔付的进度。据报道，每位遇难者将获得580万卢布(约合9.5万美元)的赔偿。

俄国防部所属一架飞往叙利亚的图-154飞机25日清晨在索契附近黑海海域坠毁，机上84名乘客和8名机组人员无人生还。机上乘客包括64名俄军方著名的亚历山德罗夫红旗歌舞团演员，他们计划前往俄在叙利亚的赫迈米姆空军基地为俄军官兵进行新年慰问演出。

空难发生后，俄总统普京宣布26日为俄全国哀悼日，并表示将彻底调查此次飞机失事的原因，竭尽全力帮助遇难者家属。他还责成总理梅德韦杰夫就坠机事件成立国家调查委员会。梅德韦杰夫委派交通部长索科洛夫负责领导调查委员会的工作。(完)