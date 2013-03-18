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奥巴马遭提前打压？特朗普“称王”贺词引争议
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国际      来源： 环球时报 2016-12-27 09:00
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　　原标题：奥巴马遭提前打压？特朗普“称王”贺词引轩然大波

　　【环球时报综合报道】美国当选总统特朗普的团队在该国社交媒体上引发了一场风暴，他们发出的圣诞贺词被怀疑“将特朗普比作耶稣”。此时，正值特朗普与奥巴马的“权力大战”提前打响，美国俨然出现“天有二日，国有二主”的罕见政治局面。

　　“承诺拯救全人类的‘救世主’降临人间，世界迎来新希望。正如当时东方三贤士(在耶稣基督出生后，有来自东方的贤士带着礼物，朝拜耶稣)所做的那样，今年的圣诞夜迎来庆祝新王来临这个好消息的时刻。我们希望今年庆祝圣诞节的美国民众节日愉快，家人朋友亲密无间。”25日，由特朗普白宫幕僚长普里伯斯等人撰写的贺词迅速点燃美国社交媒体，传统媒体紧随其后。前共和党总统竞选人卡西奇的策略师约翰·威弗尔迅速在推特上留言道，“尊敬的共和党全国委员会，我们并未迎来新王，你们的脑子到底出了什么问题？”

　　美国有线电视新闻网25日说，共和党全国委员会的贺词引发社交媒体和舆论热议，一些人认为“新王”似乎指的是特朗普，另一些人认为，将特朗普和耶稣比较很荒唐。CNBC网站称，共和党之前的圣诞贺词都会被遗忘，今年却引发口水战，因为他们使用的宗教语言里有政治潜台词。一些人认为，所谓“新王”，是未来的白宫幕僚长露骨地将特朗普当选与耶稣诞生相提并论。

　　《华盛顿观察家报》提到，在特朗普胜选后答谢之旅的其中一站，美国福音派教士格雷厄姆当着数千民众的面说，“我认为，特朗普当选是因为上帝显灵，上帝回应了成千上万祈祷者的期待。”美国“Bustle”网站25日称，特朗普在竞选中吐露的独裁言论以及冲动表态，加上没有多少共和党大佬公开与其作对，因此将特朗普当选视作“新王诞生”，这种解读并不令人惊讶。德国《明星》周刊26日强调，特朗普在推特上公布的一张圣诞图片显示，他站在圣诞树前握着拳头，祝贺“圣诞快乐”，这紧握的拳头可能含有很多意义。

　　“造神运动。”德国柏林自由大学政治学者梅斯奈尔26日对《环球时报》特约记者表示，共和党的圣诞贺词给人的理解是将特朗普称作“新王”。在一个民主国家，这种称呼会让很多人警惕，特朗普已经显示出对权力的渴望以及喜欢自己做主的姿态。

　　由于媒体上的喧嚣与争议，几小时后，共和党全国委员会发言人斯派瑟急忙出面澄清，称贺词里的“新王”与特朗普无关。CNBC称，对共和党的澄清一些人并不买账，凸显美国极化严重，激烈的大选过后美国人的神经依然紧张。

　　“新王风波”闹起来之际，特朗普与奥巴马的权力大战已经打响。《纽约时报》23日说，特朗普当选以来一直与奥巴马保持着礼貌相对，但随着特朗普在以色列、核扩散等敏感问题上发表刺耳的不同政见，奥巴马为保护自己的遗产也越来越具侵略性。上周五在以色列问题上双方鸿沟扩大，奥巴马政府在安理会投了弃权票，此前一天，特朗普公开要求奥巴马投否决票。投票之后，特朗普在推特上发文称，“明年1月20日之后将完全不同”。报道称，美国好像形成了两个互相竞争的政府。

　　NBC新闻网称，包括攻击一中政策、要美国拒绝接受中方移交南海潜航器等，特朗普置喙外交政策，打破政权交接禁忌，当选领导人此前一直遵守“一定时间内只有一位总统”的规则。德国新闻电视台26日报道说，特朗普尽管还没有宣誓就职，但已经在积极推行他的外交政策，施加政治影响力。美国处于一个奇怪的局面：似乎有了“两位总统”。休斯敦莱斯大学历史学教授布林克利对美国媒体称，某种程度上，特朗普是在阉割奥巴马政府，两人避免互相人身攻击，但在幕后他们在破坏对方，我不知道美国人民能从中得到什么好处。

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[ 责任编辑： 席倩倩 ]
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