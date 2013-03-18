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云南一村“制止”八旬老翁寿宴 媒体：凑数式反腐
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 京华时报 2016-12-27 09:00
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　　这是一则有意思的新闻：12月22日，云南省永善县黄华镇甘田村“成功制止”一起为老人办的80岁寿宴。

　　“人活七十古来稀”，活到八十岁已是长寿，原本该是孙男娣女、亲戚朋友好好团聚，共沾长寿喜气的事儿，却不想被当地村干部给搅黄了。而且，新闻通报的字里行间，透露着把办寿宴当成“敌情”来对待的意味：“聚集了近80名村民”“一副要大办一场的气势”“接到举报”“成功制止”“认识到乱办酒宴这一陋习的不良影响”……试问，八十农家老翁何辜，要遭此一厄？

　　近年来，中央厉行八项规定，狠刹官场讲排场、比阔气、铺张浪费等不正之风，特别是针对一些领导干部利用婚宴、寿宴等敛财问题，从中央到地方，都祭出了一系列重拳，很多省市都颁布了《关于规范党和国家工作人员操办婚丧喜庆事宜的暂行规定》。但是，这些规定所指向的对象非常清楚——党和国家工作人员，特别是领导干部。因为国家工作人员履行公职，手握公权力，理应受到更严格的约束，对于可能的“瓜田李下”，应该有严格的防范和禁忌；同时，“君子德风”，领导干部本就该做好道德垂范，从自己做起，避免大操大办、奢侈浪费。

　　遗憾的是，一些地方却搞得荒腔走板，把禁止铺张操办宴席的对象指向了普通群众。去年，四川省通江县发布通知，除了对国家公职人员进行规范外，农村和城镇居民操办酒席都要有各种清规戒律：升学、满月等不许宴请，办寿酒必须要七十周岁以上，且每间隔10年可操办一次，引得舆论一片吐槽。

　　相比之下，有的地方搞得更过火——连同事之间自费聚餐都不允许。比如，今年教师节前夕，山西长治屯留一中南校区部分教师在学生放假后，在饭店自费聚餐饮酒，结果被屯留县纪委“树了典型”，并做了通报批评。

　　以上极端事件，事后都遭到了强烈的民意反弹，有的无疾而终，黯然收场；而屯留县教师聚餐事件涉事教师则被撤销了处分，甚至引发了反向的追责。

　　古人说，“喜怒哀乐之未发，谓之中；发而皆中节，谓之和”。从社会学的角度来说，人的喜怒哀乐会通过一定的“仪式”来表达，从而宣泄情感、排遣焦虑、分享幸福，这种仪式就包括婚宴、寿宴等等。但这些仪式应该“中节”，就是要合乎社会规范。有喜怒哀乐，有正当规范的表达渠道，才是正常的事。试图掐着普通人不许这样，不许那样，不许有正常的情感表达仪式，那是权力任性。

　　说到底，个别地方上纲上线、层层加码，把跟权力、反腐根本毫无关系的平头老百姓之间的正常宴席加以处罚、禁止，其实就是为了搞“凑数式反腐”，也违背了基本的常识。八十岁村翁自家办寿宴，跟腐败无关，如果非要说这是移风民俗，首先应该被“移”的，是当地村干部的这种傲慢和颟顸。别把八十村翁办寿宴当成“敌情”对待，否则就很容易在舆论场上沦为笑话。

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[ 责任编辑： 席倩倩 ]
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