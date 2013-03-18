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最高法：南京郑州重庆西安4个巡回法庭年底前挂牌
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 新京报 2016-12-27 09:00
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　　新京报讯(记者王梦遥)最高法在重庆、西安、南京、郑州增设四个巡回法庭一事有新进展。12月26日，记者从最高人民法院获悉，四个巡回法庭的主体人员已全部到位，新设巡回法庭将在年底前挂牌办公，54名主审法官中41人具有硕士以上研究生学历。

　　54名主审法官平均年龄44岁

　　据悉，新设巡回法庭庭长均由最高人民法院副院长兼任，副庭长从最高人民法院现任庭局职干部中选派。庭领导中，有“全国十大中青年法学家”3人、“全国审判业务专家”5人。54名主审法官平均年龄44岁，其中20人具有博士研究生学历、21人具有硕士研究生学历。

　　12月25日，中共中央政治局委员、中央政法委书记孟建柱会见了最高法六个巡回法庭的全体法官和工作人员。孟建柱在讲话中提到，一个时期以来，有的地方保护干扰了公正司法，少数案件裁判不公，影响了人民群众对法治的信仰，损害了法治尊严，必须通过改革的办法，从制度层面加以解决。司法体制改革是全面深化改革、全面依法治国的重要组成部分。最高人民法院设立巡回法庭，是司法体制改革的一项重要内容。这次增设后，最高人民法院巡回法庭增加到6个，巡回法庭管辖的省区市扩大到26个。

　　最高人民法院院长周强在参加会见中表示，最高人民法院第一、第二巡回法庭工作取得重要阶段性成果，很好发挥了司法改革“试验田”、“排头兵”的示范作用，基本实现了党的十八届四中全会提出的审判机关重心下移、就地解决纠纷、方便当事人诉讼的改革初衷。

　　巡回法庭建设出现“定型化”趋势

　　今年11月1日，中央深改组第二十九次会议，同意最高人民法院在深圳、沈阳设立第一、第二巡回法庭的基础上，在重庆市、西安市、南京市、郑州市增设巡回法庭。

　　12月25日闭幕的十二届全国人大常委会第二十五次会议经过表决，任命了新设立的第三、第四、第五、第六巡回法庭庭长、副庭长。

　　去年1月，最高法先后在深圳和沈阳设立第一巡回法庭和第二巡回法庭，其庭长分别为最高法审判委员会副部级专职委员刘贵祥和胡云腾。

　　有专家表示，从两个专委到四个副院长，为了推进改革的达成，在试水的基础上，巡回法庭建设开始出现“定型化”趋势。

　　4个巡回法庭庭长

　　南京第三巡回法庭庭长：最高人民法院党组副书记、副院长江必新

　　郑州第四巡回法庭庭长：最高人民法院副院长景汉朝

　　重庆第五巡回法庭庭长：最高人民法院副院长李少平

　　西安第六巡回法庭庭长：最高人民法院副院长张述元

　　延伸解读

　　巡回法庭有了“更高”的庭长配置。

　　12月25日，十二届全国人大常委会第25次会议表决通过任免名单，4个巡回法庭庭长名单出炉。让政知道(微信ID:upolitics)意外的是，这次没有延续此前两个巡回法庭的“专委”配置，而是由四位最高法副院长坐镇。

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[ 责任编辑： 席倩倩 ]
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