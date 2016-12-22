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俄专家称军机坠落前或被劫 遇难家属获赔巨款
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国际      来源： 中国新闻网 2016-12-26 16:04
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　　[提要]俄罗斯一架图-154在黑海失事后，有俄专家分析称，飞机坠落前应该出现了紧急情况，因此无法向地面发出求救信号，这种情况可能是飞机被劫持。据最新消息，俄方在失事地区的第一昼夜搜寻行动共发现11具遗体和154块碎片，俄方表示将向飞机上每一位遇难者的家属发放580万卢布。

　　12月25日，俄罗斯国防部一架载有92人的图-154失事坠入黑海。飞机上载有俄罗斯亚历山德罗夫红旗歌舞团成员、军人以及媒体工作者，原定从俄罗斯南部城市索契出发前往叙利亚。资料图：25日，俄罗斯圣彼得堡，俄罗斯总统普京陪同哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫参观Diakon厂后，就俄飞机坠入黑海发表声明，他宣布12月26日为全国哀悼日。

　　中新网12月26日电：据俄罗斯卫星网26日报道，俄罗斯空运统一管控中心前工作人员安德烈耶夫认为，图-154飞机在从阿德勒尔起飞后立刻坠入黑海可能是因为飞机上之前出现的紧急情况，因此导致机组人员无法向地面发出求救信号。

　　曾经在航空领域工作47年的安德烈耶夫认为：“在起飞并短暂飞行之后，飞机失去联系，没有向地面发出任何故障的信号，这可以说明飞机上出现了紧急情况，或者是飞机受到外部影响，或者是遇到未必出现的障碍。”

　　他还表示：“图-154是非常可靠的飞机，并且不存在奇迹，不可能随便坠落。”

　　专家表示：“我工作时遇到过图-154飞机在所有3个发动机失灵的情况下降落，或者降落在针叶林中报废的跑道。“

　　当地时间25日凌晨，一架载有90多人的俄罗斯图-154军用飞机从索契起飞前往叙利亚拉塔基亚港，不久从雷达上消失，消失地点位于俄罗斯空域的黑海上空。俄罗斯国防部信息和大众传媒司发布消息称，该部门将向图-154飞机上每一位遇难者的家属发放580万卢布。原文配图：12月25日，莫斯科民众点燃蜡烛献上鲜花，悼念图-154飞机遇难者。

　　安德烈耶夫还表示：“目前提到飞机上出现故障的可能性有失去平衡、偏离飞行路径都完全不可能干扰机组人员将消息发送到地面。”

　　他还表示：“这说明，发生了紧急情况，根据经验，这种情况可能是飞机被劫持。”

　　专家指出，机内通话器数据的数据可以“几乎99.99%的解释空难那一刻驾驶仓内发生了什么事情”。

　　俄罗斯国防部一架图-154飞机12月25日上午在黑海坠毁。据国防部消息称，飞机上有92人，分别为8名机组成员和84名乘客，其中8名为军人，此外还有64名亚历山德罗夫红旗歌舞团演员、9名俄罗斯媒体代表、“公正援助”基金会负责人伊丽莎白·格林卡以及两名官员。

　　相关报道：俄国防部将向图-154每位遇难者家属发放580万卢布

　　中新网12月26日电：据俄罗斯卫星网26日报道，俄罗斯国防部信息和大众传媒司发布消息称，该部门将向图-154飞机上每一位遇难者的家属发放580万卢布。

　　消息中称：“国防部将根据现行相关法律规定向每一位官兵和工作人员的家属发放总额为580万卢布(约合95312美元)的赔偿费。“

　　俄罗斯国防部一架图-154飞机12月25日上午在黑海坠毁。据国防部消息称，飞机上有92人，分别为8名机组成员和84名乘客，其中8名为军人，此外还有64名亚历山德罗夫红旗歌舞团演员、9名俄罗斯媒体代表、“公正援助”基金会负责人伊丽莎白·格林卡以及两名官员。

　　相关报道：俄方搜寻坠毁军机:共发现11具遗体154块碎片

　　中新网12月26日电：据俄罗斯卫星网26日报道，俄国防部发布消息称，对图-154飞机失事地区的第一昼夜搜寻行动共发现了11具遗体和154块碎片。

　　俄国防部还表示，晚间在索契图-154飞机失事地区的搜寻行动一分钟都没有停止过。

　　俄罗斯国防部一架图-154飞机12月25日上午在黑海坠毁。据国防部消息称，飞机上有92人，分别为8名机组成员和84名乘客，其中8名为军人，此外还有64名亚历山德罗夫红旗歌舞团演员、9名俄罗斯媒体代表、“公正援助”基金会负责人伊丽莎白·格林卡以及两名官员。

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[ 责任编辑： 席倩倩 ]
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