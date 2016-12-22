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中国各地区投资环境排行：广州居首 黑龙江倒第一
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 中国新闻网 2016-12-26 16:02
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　　中新网北京12月26日电(记者李晓喻) 26日在北京发布的一份报告显示，东北地区投资环境在全国最为落后。

　　21世纪经济研究院当天发布《2016年投资环境指数报告》，按照软环境、市场环境、商务成本环境、基础设施、生态环境、社会服务环境来测算中国各地投资环境。

　　根据报告，2016年投资环境居全国前十位的地区依次为广州、江苏、山东、浙江、福建、北京、重庆、河南、四川和湖北。投资环境落后的十个地区中，东北三省占了两席，黑龙江排倒数第一，其余大多位于西部地区。

　　分指标来看，软环境广州最好，开办企业方便，民营企业投资增速也较快。基础设施上海最为完善，北京次之。

　　商务成本方面，北京房价收入比居全国最高，上海电价为全国最高。高商务成本一定程度上抑制了这些城市对人才的吸引力。

　　社会服务环境方面，北京是全国“首善之区”，其大学毕业生人数占人口比重、医疗服务水平、科技投入强度等均占绝对优势，居全国第一；上海居第二。

　　但在生态环境方面，经济发达地区普遍较差。山东、江苏、上海、天津等经济较发达地区均位列全国倒数前十名，其中北京垫底。西部地区生态环境相对较好，云南是中国好天气最多的省份，海南PM2.5指数全国最低。

　　报告建议，西部地区应尽快改善投资软环境。官方在加大固定资产投资的同时，更应加大社会投资，促进当地经济平稳较快发展。各地应利用自身资源禀赋和区位优势，做好战略定位。

　　另据该研究院同日发布的《21综合发展水平指数2016》报告，北京、浙江、上海、广州、江苏综合发展水平位居全国前五。从综合发展水平看，东部地区发展水平最高，中部次之，东北和西部地区最低。

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[ 责任编辑： 席倩倩 ]
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