12月25日，在俄罗斯城市索契郊区的坠机地点附近，搜救人员进行搜救。据俄罗斯媒体12月25日报道，俄国防部表示，坠毁的图-154飞机上无人生还。机上人员中包括俄军方著名的红旗歌舞团成员和一些媒体记者。新华社/路透

新华社莫斯科12月25日电 俄罗斯国防部25日表示，国防部所属一架飞往叙利亚的图-154飞机当天清晨在索契附近黑海海域坠毁，机上84名乘客和8名机组人员无人生还。

据俄媒体报道，机上乘客包括64名俄军方著名的亚历山德罗夫红旗歌舞团演员，他们计划前往俄在叙利亚的赫迈米姆空军基地为俄军官兵进行新年慰问演出。俄国防部文化司司长古班科夫、俄罗斯军乐队总指挥兼亚历山德罗夫红旗歌舞团艺术指导哈里洛夫同机前往。随行的还有9名俄罗斯媒体记者。

俄总统普京宣布本月26日为俄全国哀悼日，并表示将彻底调查此次飞机失事的原因，竭尽全力帮助遇难者家属。他还责成总理梅德韦杰夫就坠机事件成立国家调查委员会。梅德韦杰夫已委派交通部长索科洛夫负责领导调查委员会的工作。目前，该委员会已组织有经验的调查人员组成工作小组前往坠机地点。

俄国防部在当天举行的新闻发布会上表示，这架飞机25日清晨从俄南部城市索契起飞后很快便从雷达屏幕上消失，坠机地点确定为距索契黑海岸边1.5公里的海域，搜寻人员在水下50米到70米处发现坠毁飞机碎片。目前，搜救工作还在进行中，俄国防部长绍伊古已抵达出事海域，亲自指挥搜救工作。

据今日俄罗斯通讯社报道，在飞机坠毁海域参与打捞救援的共有27艘船只、数十名潜水员，以及直升机、无人机和水下潜航器，搜索水域面积约10平方公里。参加海上和地面救援行动的人数超过3000人。潜水员已打捞起10具遇难者遗体。

据了解，此次飞赴叙利亚空军基地进行慰问演出的歌舞团演员分乘两架俄军方飞机前往，在图-154飞机25日失事前，另一架载有20多名该歌舞团演员的飞机已经平安抵达叙空军基地。

为悼念此次飞机失事遇难者，俄总统普京已取消26日出席圣彼得堡灯光秀的安排。同时，俄将取消部分在新年前举办的仪式性活动，并将在近期举行的文化演出和体育赛事开始前举行默哀仪式。

据俄国防部新闻局公布的消息，失事的图-154客机于1983年首飞，飞行总时长为6689小时，最近一次大修和定期保养分别在2014年12月和2016年9月。飞行员沃尔科夫飞行经验超过3000小时。当日索契附近海域没有风暴，只有轻微的海浪，机场上空晴空万里。今日俄罗斯通讯社援引俄联邦委员会(议会上院)国防和安全委员会主席奥泽罗夫的分析认为，这架图-154飞机失事的原因可能是技术故障或操作失误。

俄罗斯亚历山德罗夫红旗歌舞团是俄军方最大的、久负盛名的歌舞团，成立于1928年，曾多次访华演出。(记者 吉黎 张继业)