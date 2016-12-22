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习近平：坚持依法治国与制度治党、依规治党统筹推进、一体建设
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 新华社 2016-12-26 08:44
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　　习近平就加强党内法规制度建设作出重要指示强调坚持依法治国与制度治党、依规治党统筹推进、一体建设

　　刘云山出席全国党内法规工作会议并讲话

　　新华社北京12月25日电 中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平日前作出重要指示强调，党的十八大以来，党中央高度重视党内法规制度建设，推动这项工作取得重要进展和成效。加强党内法规制度建设是全面从严治党的长远之策、根本之策。我们党要履行好执政兴国的重大历史使命、赢得具有许多新的历史特点的伟大斗争胜利、实现党和国家的长治久安，必须坚持依法治国与制度治党、依规治党统筹推进、一体建设。要按照十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会部署，认真贯彻落实《中共中央关于加强党内法规制度建设的意见》，以改革创新精神加快补齐党建方面的法规制度短板，力争到建党100周年时形成比较完善的党内法规制度体系，为提高党的执政能力和领导水平、推进国家治理体系和治理能力现代化、实现中华民族伟大复兴的中国梦提供有力的制度保障。

　　全国党内法规工作会议24日至25日在京召开。中共中央政治局常委、中央书记处书记刘云山出席会议并讲话。他指出，习近平总书记重要指示从全局和战略高度深刻阐明了加强党内法规制度建设的重大意义、主要任务和基本要求，为做好党内法规工作提供了重要遵循。落实好习近平总书记重要指示和党中央部署，要牢牢把握党内法规制度建设的正确方向，以党章为根本依据，切实体现党的意志主张，体现全面从严治党要求，强化“四个意识”特别是核心意识、看齐意识，坚持依法治国与制度治党、依规治党统筹推进、一体建设，推动党的制度优势更好转化为治国理政的实际效能。要突出工作重点，坚持目标导向和问题导向相统一，抓紧建立和完善主干性、支撑性党内法规制度，健全相关配套法规制度，统筹推进立改废释工作，加快形成内容科学、程序严密、配套完备、运行有效的党内法规制度体系。要以改革创新精神推进党内法规制度建设，在解决突出问题、补齐法规制度短板上下功夫，提高党内法规制度质量。要抓好党内法规制度的落实，发挥领导干部带头示范作用，加强监督检查和追责问责，注重以良好的党内政治文化提升法规制度的执行力影响力。中央各部门和地方各级党委要强化政治责任和领导责任，把党内法规制度建设纳入党的建设总体安排，与党建其他工作一同部署、抓好落实，为党内法规制度建设提供有力保证。

　　刘奇葆、赵乐际、赵洪祝出席会议，栗战书传达了习近平总书记的重要指示并讲话。

　　会上，中央纪委机关、中央组织部、北京、浙江、福建、湖北、深圳等部门和地方有关负责同志作交流发言。

　　各省区市和新疆生产建设兵团党委分管党内法规工作的负责同志、党委办公厅负责法规工作的有关同志，各副省级城市党委分管党内法规工作的负责同志，中央有关部委分管法规工作的负责同志及相关同志，党中央批准设立的有关单位党组(党委)负责同志，中央办公厅、全国人大常委会办公厅、国务院办公厅、全国政协办公厅、中央军委办公厅等部门有关负责同志参加会议。(记者 罗宇凡)

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[ 责任编辑： 周萌 ]
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