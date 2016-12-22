北京购车摇号中签比783：1创新低 未来将会更难

今天摇号普通车中签率783：1

新京报讯2016年最后一次摇号将于今天进行，摇号中签难度进一步加大，据此前公布的本期指标审核结果来看，本期个人普通小客车中签率下跌至0.1277%，也就是783人中才有一人中签。

本期摇出普通小客车指标13635个

普通小客车指标与此前预测一致，中签率再创新低。根据通告公布的数据，经审核，截至2016年12月8日24时，普通小客车指标申请个人共有2742544个有效编码(根据阶梯中签率相关规定，本期基数序号总数为10676649个)、单位共有77693个有效编码。

同时，经市公安交通管理局审核确认，2016年4月26日中签过期未用个人普通小客车配置指标135个，按规定纳入本期个人普通小客车指标配置，因此本期将随机摇出个人普通小客车指标13635个；摇出单位普通小客车指标900个。

计算可发现，本期个人普通小客车中签率下跌至0.1277%，也就是783人中才有一人中签。与上一期普通小客车指标中签率0.132%(754:1)相比，年末最后一次摇号，个人普通小客车中签率也创造了新低。

明年个人新能源指标三分之一被预订

新能源指标方面，通告显示，本期示范应用新能源小客车指标申请个人共有19987个有效编码、单位共有2970个有效编码。经市公安交通管理局审核确认，2016年4月26日中签过期未用个人示范应用新能源小客车配置指标2648个，按规定纳入本期个人示范应用新能源小客车指标配置。

计算可发现，共有17339个申请人进入了明年的轮候，也就是明年个人新能源指标已有17339个被预订，占全年指标的1/3左右。

今年1月，北京市小客车指标管理系统发布关于示范应用新能源小客车配置指标轮候配置有关规则的通告，通告规定，当年未配置完的新能源指标，以及过期未使用的指标不跨年配置。这也意味着6月份、8月份以及12月份过期未使用的指标，不会顺延至明年。

提醒

今天11点以后可以查中签结果

特别提醒，今天10:00，按照“公开、公平、公正”的原则进行摇号。配置现场将在纪检监察人员的监督下和公证人员的公证下，选取申请人代表，操作设备，生成随机种子数，产生配置结果。配置现场对媒体开放，首都之窗负责现场网络直播。

指标配置工作结束1小时后，申请人可通过手机APP“北京汽车指标”查询当期配置结果，或在北京缓解拥堵网站(www.bjhjyd.gov.cn)登录用户中心查询配置结果,也可通过拨打电话12580查询当期配置结果。由于指标配置当日网站访问量较大，建议申请人错峰查询，或使用手机APP“北京汽车指标”查询配置结果。

展望

2018年中签将更难

今年10月，记者在第三届世界大城市交通发展论坛上获悉，2018年到2020年3年内，北京机动车每年将以10万辆的速度增长，总量为30万辆。

按《北京市清洁空气行动计划(2013-2017年)重点任务分解措施》规定，计划2017年底全市机动车保有量控制在600万辆以内。目前，北京市小客车指标额度及配置比例小客车指标年度配额为15万个，其中普通指标额度9万个，示范应用新能源指标额度6万个。预计到2020年，北京机动车保有量将达630万辆，也就是说，从2018年-2020年3年内，北京机动车每年将以10万辆的速度增长，总量为30万辆。

自2011年实施调控以来，北京的机动车增幅大幅下降，但每年仍以3%的速度增长，截至今年5月，北京机动车保有量达565万辆。