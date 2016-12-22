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北京磁浮列车预计明年运行 时速100公里舒适平稳
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 新京报 2016-12-26 09:02
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　　25日，北京首列磁浮列车到达S1线石门营车辆段，经过调试后预计2017年实现载客运行。

　　25日，北京首列磁浮列车内景。

　　新京报讯昨日，记者从北京市重大项目办获悉，北京首列S1线磁浮列车，已进京到达S1线石门营车辆段，之后将会启动列车调试，预计2017年实现载客运行。

　　委托中车唐山机车车辆有限公司生产的S1线是北京市首条磁浮线，西起门头沟区石门营站，东至石景山区苹果园站。

　　市重大项目办相关负责人介绍，S1线磁浮列车采用6辆编组，总长度为89.6米，额定载客数为1032人，通车后会有10组列车用于日常运营。

　　据了解，S1线线路全长10.236KM，包含乘客上下车时间在内，磁浮列车行驶全程的时间不超过20分钟。

　　该负责人介绍，S1线工程现场环境复杂，存在跨路、跨河、跨铁路及跨重要管线施工的难题，且穿越或并行多条规划道路，线路墩身设计形式多样且线型复杂，工程施工难度较大。

　　“目前项目正在加紧施工，预计明年可实现通车运营。”该负责人称，“S1线开通后，未来将与多条地铁线路实现换乘，除了在苹果园站与地铁1号线实现换乘外，也会与6号线西延段实现换乘，极大地方便了门头沟、石景山地区的居民交通出行。”

　　-揭秘

　　列车时速100公里舒适平稳噪音低

　　首列S1线磁浮列车由北控集团和国防科大等单位联合研制，设计时速约100公里，不仅具有传统轨道交通系统的优点，更凸显了磁浮交通安全可靠性高、转弯半径小、爬坡能力强、噪声低等优势。

　　项目负责人介绍，S1线磁浮交通不同于以往的轮轨铁路，其列车采用抱轨运行模式，车、轨、梁一体，车身紧扣轨道，不会发生脱轨和翻车事故。而且，该列车在具备电制动、机械制动功能的同时，还独具落车制动功能，可使“低速飞行”中的磁浮列车垂直降落在轨道上。

　　同时，S1线磁浮列车达到70‰的超强爬坡能力，是轮轨列车爬坡能力的两倍，最小转弯半径不大于75米，使得S1线结合地势有效地缩小转弯半径，减少占地，相应减少管道拆迁和交通改造，使得工程实施成本大大降低，也使得S1线能够克服复杂环境实现灵活选线。

　　关于磁浮列车的电磁辐射问题，北京控股磁悬浮技术发展有限公司相关负责人解释，北京市辐射安全技术中心等多家单位进行了系统检测，直流交流磁场强度较小，结果均符合国家相关标准。

　　同样让乘客们感到舒心的是，中低速磁浮列车的运行噪声也非常小。相比以往轮轨交通中车轮与轨道的摩擦、撞击，磁浮列车利用电磁力实现无接触支承和导向，利用直线电机实现无接触牵引和电气制动，避免了传统轮轨列车的机械磨损和震动。

　　另外，磁浮列车行驶过程中，车身将会浮起，与轨道形成8-10mm的间隙，运行过程中震动小、舒适平稳。

　　-新闻链接

　　上海我国首辆磁悬浮列车

　　我国第一辆磁悬浮列车于2003年1月开始在上海磁浮线运行，当时的列车买自于德国，是世界第一条商业运营的高速磁悬浮专线。

　　上海磁悬浮列车专线西起上海轨道交通2号线的龙阳路站，东至上海浦东国际机场，专线全长29.863公里，运营速度430公里/小时，部分时段运营速度300公里/小时，全程仅需8分钟。

　　据了解，上海磁悬浮列车是利用安装在列车两侧转向架上的悬浮电磁铁和铺设在轨道上的磁铁“异性相吸”。同时，磁悬浮列车上装有电磁体，铁路底部则安装线圈，通电后，地面线圈产生的磁场极性与列车上的电磁体极性总保持相同，两者“同性相斥”，在磁场作用下产生的吸力使车辆浮起来。

　　长沙首条国产磁悬浮线路

　　今年5月，长沙磁浮线开通试运行，这是中国首条具有完全自主知识产权的中低速磁悬浮商业运营示范线，也是世界上最长的中低速磁悬浮运营线。我国成为继德国、日本后，有磁悬浮列车试验或营运路线的国家。

　　长沙磁悬浮列车与轨道距离保持在8毫米，运行速度为每小时100公里。著名铁道专家、中国工程院院士刘友梅此前接受媒体采访时介绍，长沙磁悬浮列车的研究团队研制了拥有自主知识产权的悬浮系统、适应1860mm轨距的悬浮架以及高可靠性的整车电气系统。

　　公开资料显示，长沙中低速磁悬浮列车采用常导电磁铁悬浮，时速80公里运行时的噪音约70分贝，可以做到“车辆从楼宇窗户10米外穿过，而楼内的人员不易察觉”。

　　本版采写/新京报记者赵实

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[ 责任编辑： 席倩倩 ]
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