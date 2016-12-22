俄罗斯飞机黑海坠毁92人无人生还 已启动刑事调查

俄罗斯国防部的一架图-154型飞机25日清晨从南部城市索契起飞不久后从雷达上消失。初步数据分析显示，飞机可能因技术故障或飞行员操作失误坠毁。

俄罗斯媒体晚些时候援引国防部消息报道，失联飞机坠入黑海，搜救人员在距离索契黑海岸边1.5公里的海域发现失事飞机的碎片，尚没有发现幸存者。

起飞不久从雷达消失

俄罗斯媒体援引俄紧急情况部消息人士的话报道，这架飞机当地时间5时20分(北京时间10时20分)左右从索契起飞，原定飞往叙利亚拉塔基亚，起飞不久即从雷达上消失。

先前报道称，机上搭载91人，包括83名乘客和8名机组人员。俄国防部晚些时候更新机上人员信息，证实实际搭载包括84名乘客在内的92人。

俄国防部表示，这架飞机是在执行例行飞行计划，当时飞往索契机场加油。飞机上搭载的乘客包括俄军方著名的亚历山德罗夫红旗歌舞团成员、俄军人以及9名媒体记者，他们此次前往俄在叙西部拉塔基亚省赫迈米姆的空军基地参加新年庆祝活动。

俄媒体报道，经全力搜索，军方在距离索契黑海沿岸1.5公里海域发现飞机碎片。俄军方划定10.5平方公里面积的搜救区，已经找到10具遗体，没有发现幸存者。

已对失事启动刑事调查

俄罗斯联邦侦查委员会表示，由于失事飞机涉嫌违反飞行安全和预备条例，该机构已对飞机失事一事启动刑事调查。

俄新社援引安全消息人士的话报道，初步调查显示，技术故障或飞行员操作失误目前被认为是可能造成这架图-154型飞机失事的主要原因。

俄国际文传电讯社援引另一名消息人士的话报道，飞机失事前并没有发出求救信号。

俄罗斯总统新闻秘书德米特里·佩斯科夫说，现阶段判断飞机失事原因为时尚早，总统弗拉基米尔·普京一直在关注事件进展。

目前，俄国防部长谢尔盖·绍伊古亲自协调事件应对及善后工作，国防部副部长帕维尔·波波夫已率领国防部调查组启程前往索契。

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红旗歌舞团曾多次到中国演出普京深切悼念

25日，俄罗斯南部城市索契。这原本是一个平静的周日，索契机场上空晴朗，还有阳光，然而，“图-154”这个词揪紧了人们的心，沉重的悲伤，笼罩了黑海那深暗的海面。俄国防部证实，坠毁的飞机上无人生还。飞机碎片以及一些个人物品漂浮在海岸线数公里的范围内，部分残骸沉到了海底110米处。

原计划前往拉塔基亚空军基地参加新年慰问活动的乘客中，包括64名俄军方著名的亚历山德罗夫红旗歌舞团演员以及9名俄罗斯记者。

亚历山德罗夫红旗歌舞团成立于1928年，曾是苏联红军歌舞团，被公认为俄罗斯历史最悠久、规模最宏大、级别最高、最负盛名的军队歌舞艺术团体以及世界最优秀的男声合唱团之一，创始人是苏联国歌的曲作者、著名指挥家、苏联人民艺术家亚历山德罗夫。亚历山德罗夫红旗歌舞团曾多次到中国访问演出，其气势磅礴的歌舞表演受到中国观众欢迎。该团演唱的《神圣的战争》一曲更是震撼人心。红旗歌舞团的音乐家们本该给战乱中的叙利亚带去音乐、歌声与新年的祝福。然而，现实却是那么残酷。

俄总统普京对遇难者表示深切哀悼，并向他们的家属和朋友表示慰问。普京责成总理梅德韦杰夫组建“图-154飞机失事”国家调查委员会。俄国防部、紧急情况部派出了至少5架直升机、10多艘船只和大量潜水员前往失事地点展开搜救。

因需要照顾刚出生的孩子而未能出行的红旗歌舞团的首席独唱演员阿纳尼耶夫在接受媒体采访时说，“我的同事和朋友们本来是去叙利亚举行一场音乐会就应该回来的。我现在不知道说些什么，只能祈祷”。

目前，此次空难一些遇难者的遗体已被陆续打捞出水面。俄罗斯独立电视台、第一频道、“星星”电视台披露了各自单位在失事飞机上的记者名单。俄社交媒体上传播着独立电视台录音师托尔斯托夫登机前在脸书上最后的更新——“我即将和同事佩斯托夫一起，飞往叙利亚拉塔基亚”。

红旗歌舞团在莫斯科的驻地外，有人在路边献上了悼念的花束。

记者的朋友、俄罗斯姑娘加琳娜说，她原本打算在俄罗斯社交媒体VK上发布一些欢庆圣诞的图片，但是现在心里只有悲伤。

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十年多起坠机事故

过去十年来，俄罗斯发生多起坠机事故，且部分失事机型与此次事故属于同系列。

2006年8月22日，俄罗斯一架图-154型客机从俄南部城市阿纳帕飞往圣彼得堡途中，在乌克兰东部顿涅茨克市附近坠毁，160名乘客和10名机组人员全部遇难。

2008年9月14日，俄罗斯国际航空公司一架波音737型客机在乌拉尔山脉中部彼尔姆市附近坠毁，88人全部遇难。

2011年6月20日，俄罗斯一架图-134型客机在卡累利阿共和国首府彼得罗扎沃茨克市紧急降落时坠毁，44人死亡。

2012年5月9日，俄罗斯一架苏霍伊超级100型客机在印尼西爪哇省做展示飞行时失事，40余人全部遇难。

2013年11月17日，俄罗斯鞑靼斯坦航空公司一架客机在俄中部城市喀山坠毁，50人全部遇难。