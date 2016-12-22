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中国航母突破第一岛链形成战斗力 日本战机紧急升空
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 观察者网 2016-12-26 09:02
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   【观察者网综合】中国首艘航母带领编队今天突破第一岛链！辽宁舰已形成战斗力！

　　据日本防卫省统合幕僚监部网站25日消息，中国海军“辽宁号”航母编队今通过宫古海峡进入西太平洋，进行远海训练。

　　日本海上自卫队的P-3C反潜机当天上午拍到了辽宁舰编队的照片。

　　中国海军新闻发言人梁阳昨天(24日)宣布，这次训练是根据年度训练计划组织实施的。连日来，辽宁舰与数艘驱护舰组成编队，携多架歼-15舰载战斗机和多型舰载直升机开展跨海区训练和试验任务。中央军委委员、海军司令员吴胜利在辽宁舰指导训练。

　　据悉，这是中国首艘航母辽宁舰首次前往西太平洋海域进行远海训练。

　　日本防卫省介绍称，在辽宁舰附近发现了3艘导弹驱逐舰、2艘护卫舰，一架直-9型舰载直升机还升空活动。

　　对于辽宁舰航母编队的远海训练，我国台湾军方表示，将严密监控以“辽宁号”为首的航母舰艇编队的动态，并会根据编队的航路航向，进行必要的因应措施。

　　从渤海、黄海到东海，起航以来，中国海军航母编队边航行边训练，探索合成化、体系化、实战化的组训方法，开展了全要素的舰机融合和航母编队协同指挥训练。航渡途中，航母编队还组织了海上补给训练。

　　在全要素方面，此次有大型驱逐舰、护卫舰、补给船以及潜艇等形成完整的航母战斗群。空中机群方面，除了歼15舰载战斗机，还有预警机、加油机。

　　歼-15舰载战斗机编队。

　　此前，12月15日，在渤海某海空域，辽宁舰航母编队进行了空对空、空对舰、舰反舰等演练课目。参演兵力来自航母编队和北海舰队，共有多型舰艇和数十架飞机参加。

　　中国航母将在远洋彰显军事存在

　　英国广播公司报道称，辽宁号编队此次跨海区航行的时间点相当敏感。就在上周，美国华盛顿智库表示，根据最新卫星图像，中国已在南海7个人工岛上部署武器，包括反导弹系统及防空系统。

　　尽管北京曾强调，“辽宁号”将主要用于训练和科研，但外界分析家普遍认为，该舰是中国在南海主权纷争中的一个重要战略性武器。

　　香港军事专家表示，在当前两岸关系、中美局势的催化下，此举有警示台湾、美国的作用，可称为一次“战备性质的巡航”。

　　中国海军辽宁舰在本次远海训练中。

　　早在2013年11月到2014年1月期间，也就是正式服役1年多以后，辽宁舰曾远赴南海，首次组织了跨海区的长时间航行训练；时隔3年，这一次再次跨海区，跟上次相比又有什么不同呢？

　　据央视新闻报道，军事专家表示，此次训练“从单舰到编队”，作战能力变化大，且舰载机数量由少到多，表明训练已是接近实战的演习，而训练由简单到复杂，也表示中国航母将在远洋彰显军事存在。

　　24日在黄海海空域的训练中，多批次歼-15舰载机从辽宁舰起飞升空后，除了进行空中战术对抗训练，还开展了空中加受油训练，这意味着“飞鲨”具备了空中加油能力。专家解读称，延长舰载机滞空时间让“短腿变长腿”，航母舰载机的作战条件相对恶劣，加受油可使“空中利剑”发挥到极致。

　　《环球时报》报道引述海军专家李杰的话说，中国航母编队显然要进行一次大规模的跨海区训练，而南海海域是一个理想场所，航母编队有可能和南海岛礁上的岸基力量进行配合训练。

　　军媒：航母辽宁舰已经形成战斗力

　　中国军网今天刊登来源为“钧正平工作室作者”的文章，指出辽宁舰已形成战斗力。

　　文章说，辽宁舰2012年入列服役以来，各项训练和试验工作稳步推进，航母编队体系化训练逐步常态化，海军舰载战斗机飞行员自主培养日趋完善，多批舰载机飞行员取得航母飞行资格认证。此前，辽宁舰编队组织了实际使用武器演练，歼-15舰载战斗机和辽宁舰发射各型导弹十余枚，对目标实施了准确打击，取得了良好训练效果。

　　这一切都表明，航母辽宁舰的战斗力已经形成。

　　航母是一个复杂的作战系统，交付使用后，不仅舰上各类装置、电子系统、武器系统等需要调试，军舰内部各个系统之间需要磨合，与编队中其他舰艇的协同需要训练，舰载机飞行员训练、舰机协同等都需要较长时间完成。目前世界上对于航母形成战斗力的时间没有一个明确标准。美国有着几十年的航母建造和使用经验，各方面技术都比较成熟，经验丰富，从开工建造到下水一般需三年，之后用两年左右时间舾装，包括武器设备安装，再进行基础训练和编队磨合训练，真正形成战斗力一般需要五六年时间。

　　我海军官兵在没有现成经验可借鉴的情况下，经过认真探索、艰苦训练和牺牲奉献，用4年时间使航母辽宁舰及航母编队的战斗力，从无到有，从弱到强，能打仗、打胜仗能力取得里程碑式的重大发展，为实现强军目标做出了应有的贡献。

　　中国海军辽宁舰正在航行中

　　中国是海洋大国，拥有1.8万多千米的大陆海岸线和300多万平方公里的广阔的管辖海域。保卫海上方向安全、维护领海主权和海洋权益，是中国人民解放军的神圣职责。面对日益复杂多样的国家安全挑战，加强军队特别是海军的现代化建设，是中国作为主权国家行使自卫权的正当选择，也是实现和平发展的必要保障。航母是一个国家海军实力的象征，也是一个国家政治、经济、国防、科技力量的综合体现。中国发展航母，是根据中国的安全需求和发展需要做出的战略抉择，是实现富国和强军有机统一的重大进展。

　　中国拥有自己的航空母舰，极大地振奋了各族人民的爱国精神，为富国强军和实现中华民族伟大复兴注入了新的精神动力。而航母形成战斗力，对于提高海军综合作战力量现代化水平，提高作战能力，发展远海合作与应对非传统安全威胁能力，维护海洋和平与稳定、海上航行自由与安全具有重要的意义。中国航母形成战斗力，是对冲突和战争的遏制，是世界和平力量的增强，有利于世界的和平与稳定。

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[ 责任编辑： 席倩倩 ]
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