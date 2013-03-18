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QQ空间玩德州输百万 男子站游戏公司楼顶欲轻生
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国际      来源： 南方都市报 2016-12-26 09:02
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　　12月19日上午，深圳市南山区一游戏公司楼顶，一名男子欲跳楼轻生被解救。该男子自述三年来在QQ空间玩德州扑克游戏输了100万元，越陷越深，才想到去游戏公司控诉，并有轻生念头。

　　赌博虽为法律所禁止，但网络上一些平台的棋牌类游戏仍有打擦边球之嫌。判断是否违法的关键就在于，玩家在网络上赢得和失去的虚拟资产，是否能够在现实中兑换成真金白银。有市民报料，网上德州扑克游戏被指拥有游戏币中间商，币商和玩家以赌局故意认输的方式互相转让游戏币、兑现人民币，从而让玩家在游戏里的输赢“假戏真做”。经南都记者访查，提供游戏币回购服务的币商确实存在，但未有证据证明其与游戏公司直接相关。

　　投诉：男子站在游戏公司楼顶欲轻生

　　12月19日上午，在深圳市南山区中山园路1001号TCL产业园国际E城的楼顶，有一名男子手持条幅，似乎准备跳楼，警察、消防已到场。

　　南都记者10：30到场后，发现跳楼事件最终未发展到最不愿意看到的地步，消防营救已撤除。但写字楼顶仍然悬挂着一段红色条幅，隐约可见其上有“深圳东方博雅科技公司非法侵占我血汗钱”字样。

　　据楼下一名保安透露，事情从上午6点多开始，拟跳楼男子是“玩游戏输了钱”，因此来到游戏开发公司要求补偿。据南山公安消息，经民警劝说，当天楼顶男子已被解救下来，之后自行离开。

　　12月21日，南都记者采访了深圳市东方博雅科技有限公司负责人。对于19日玩家李先生到公司楼顶控诉的举动，负责人表示，李先生是“找错平台了”。

　　据博雅方面解释，拟跳楼男子是在QQ空间玩了“博雅德州扑克”。据公司查阅派出所笔录，男子是因充值购买游戏币、最终损失过大，来公司控诉。但负责人表示，博雅只是内容提供商，玩家充值的一系列操作都是在腾讯平台进行的。

　　12月19日中午，南都记者辗转联系到当事人李先生(化名)。李先生自述，他三年前通过QQ空间玩上了博雅互动旗下的德州扑克游戏，由于自己投入资金过多，越陷越深，才想到去游戏公司控诉，并有轻生念头。

　　德扑游戏存在隐蔽的线下中间商

　　根据德州扑克规则，游戏开始时，每个玩家分2张牌作为“底牌”，5张公共牌扣置于桌面上，随游戏进行依次翻开。玩家或通过在最终“摊牌”时牌面最大而胜出，或通过下注逼迫其他牌手退出牌局，最终目标是赢取所有玩家下注的筹码总和。

　　据李先生介绍，这些输赢的“筹码”在游戏中称作游戏币。游戏币可用人民币购买，在QQ空间平台就是通过Q币、Q点间接购买，另外在新浪等平台也可以登入游戏、购买游戏币。

　　因此，出于传统的赌徒心理———输了想回本，赢了还想赢，输掉巨额资产也就不在话下了。李先生称，三年以来自己损失有100万元左右。另外，他也联系到十几名同样境遇的玩家，损失从几十万到几百万不等。

　　另一名玩家张先生(化名)介绍，他是在新浪的“微游戏”平台玩的“博雅德州扑克”，“都是一个公司的游戏，只是平台不一样”。张先生自称，从2014年10月份起，开始玩得很小，但后来渐渐发展到一天购买数万元人民币的游戏币，现在满盘皆空。

　　据张先生出示的支付宝账单，自他开玩德州扑克起，账目总支出共214万多元，总收入106万多元，有100多万元的净损失。记录显示，支出的绝大部分是向淘宝卖家购买游戏币。仅在11月29日、30日两天内，他向淘宝卖家支付的金额就有51700元。

　　“当然自己才是最重要的原因。这个我们也清楚，只是不想让更多人重蹈覆辙。”李先生表示，自己投入这么多钱，并不仅仅是因为游戏吸引人，而是博雅德扑存在游戏币套现的功能。

　　李先生说，法律不允许开设赌场，正常游戏也不允许虚拟资产套现，资金投入游戏后就永远变成虚拟的游戏币，在德州扑克游戏里也确实找不到游戏币套现的功能。但是，李先生声称“博雅德州扑克”存在隐蔽的线下中间商，以代理的形式帮助玩家买卖游戏币，这就意味着玩家可以将虚拟赌桌上赢来的筹码套现，因此除却多了一道手续之外，整个游戏已经与赌场无异。

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[ 责任编辑： 付利帆（见习） ]
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