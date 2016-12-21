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春运抢票今起进入高峰期 铁路部门建议跳站买票
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 荆楚网 2016-12-25 15:32
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　　楚天都市报讯(记者 胡勇谋) 2017年春运抢票大战一天紧似一天。昨日，可以买到的下月22日北上广深的回汉火车票，已变得一票难求。下月27日就是除夕，预计最近一周前三天将迎来抢票最高峰。

　　昨日19时，记者登录12306网站进行余票查询，武汉往西的多个热门线路的车票已基本售罄，像去往成都、重庆、乌鲁木齐、兰州、西宁等线均已无票。武汉往北向、东向和南向的票，除长春、哈尔滨等城市外，其他线路的余票均较充足。同时，北上广深返汉的车票也是一票难求，昨日北京至武汉59趟车仅剩4趟有少量站票，上海、杭州等至武汉所有车次均已售罄，广州回汉的110个车次只剩6趟车有几张站票。

　　春运春节前的高峰期为明年1月23日到明年1月26日(腊月廿九)，相应的节前抢票高峰对应为本月25日至28日。这意味着，抢票高峰就在最近一周的前三天。

　　提高抢票成功率铁路部门建议跳站买票

　　楚天都市报讯如何能抢到春运火车票？武汉铁路部门工作人员建议，不妨跳站买票，即可从出发城市的前一两个车站买起，然后在本站上车，以避开热门车站的高峰抢票，提高成功率。如北京回汉的旅客，可留意天津至武汉的票，也许不那么紧张。此外，要留意加开的临客，还有部分等待下月5日调图暂停发售的车次。

　　昨日，部分高铁动卧列车公布春运延长运行区段，自2017年1月6日起，原广州南至上海虹桥D943/2次等多趟列车延长至珠海等，目前北京、上海、深圳、广州、哈尔滨等方向开行的高铁动卧列车，部分调整延长至长沙、珠海等地，可能途经武汉。

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[ 责任编辑： 郑笑菲 ]
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