辽宁舰舰载战斗机抵东海某海空域训练

中国海军航母编队开展全要素训练和试验任务

中国海军辽宁舰正在航行。 张凯

昨日，我航母编队在东海海空域开展全要素训练和试验任务。上午11时许，两架歼-15舰载战斗机快速准确地滑向辽宁舰舰艏的各自起飞位，在起飞助理唐博“航母STYLE”动作的指引下，战机依次呼啸着直冲云宵……

浩瀚东海的碧海长空，留下有着“飞鲨”美誉的歼-15舰载战斗机潇洒飘逸的修长身影。此后，在身着不同颜色马甲的舰面官兵引导下，数架舰载战斗机、多型舰载直升机相继放飞和回收。

今天第一个架次起飞的,还是那个熟悉的身影——“航母战斗机英雄试飞员”戴明盟。而今天，飞行员队伍里出现了一大批新面孔，他们驾驭带有舰载战斗机特征的黄黑相间着舰尾钩的“飞鲨”搏击海空。据塔台指挥员、舰载航空兵某团副团长卢朝辉介绍，按今天的训练计划，戴明盟和战友们完成了空中战术对抗、空中加受油等多个训练科目，升空的多型舰载直升机配合进行了多个科目的训练。

从渤海、黄海到东海，起航以来，中国海军航母编队边航行边训练，探索合成化、体系化、实战化的组训方法，开展了全要素的舰机融合和航母编队协同指挥训练。航渡途中，航母编队还组织了海上补给训练。(记者陈国全、特约记者莫小亮报道)