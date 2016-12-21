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高铁跳站 河北定州30多名乘客未能上车被滞留站台
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 新京报 2016-12-25 10:50
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　　车轮摩擦铁轨声中，“子弹头”列车缓缓减速、停车，仅仅数分钟后，摩擦声再次响起，列车重新加速，消失在夜色中。23日晚间，河北定州东站的三十多名乘客，遭遇了这样的尴尬一幕。原本应于当晚9点09分停靠站台的G506次列车，却突然“跳站”。候车乘客在站台滞留超过一个小时后，才被安排乘坐一列临时停靠的列车，返回北京。

　　停车后未打开车门

　　23日晚8时50分，北京乘客王先生和同事一道通过检票闸机，进入定州东站的站台。两天前的12月21日，王先生因公出差来到定州。23日晚，他购买了定州往北京方向的末班车，G506次列车。

　　车票信息显示，途经定州东站的G506次列车，发车时间为23日晚9点09分，票价92.5元。如果一切顺利，57分钟后的10点06分，列车将到达终点站北京西站。

　　王先生向新京报记者回忆，当晚9点06分左右，G506次列车减速，缓缓驶入站台。此时，王先生已经按照站台上的标记，在车票上显示的02车位置等候，但“怪状”很快出现。原本应与站台停靠位置“对标”的列车，实际停靠点却产生了错位。当列车完全停下时，王先生发现，正对着自己面前的，是03号车厢。他顺着车尾看去，发现尽管列车已经停下，但是最末一节车厢仍未进站。此外，原本应该打开的车门，也没有动静。

　　站台上等候的其他乘客，也很快发现了这一状况。多名当事乘客向新京报记者证实，在大家的议论声中，列车重新启动，并发出轰鸣声。

　　“当时还以为要往前挪一点重新停车。”一名乘客告诉新京报记者，G506次列车在候车乘客眼前提速后，没有停下，而是直接跳过定州东站，消失在了夜色中。

　　此时，定州东站的站台上，30多名乘客还没有来得及上车。

　　滞留站台超过一小时

　　新京报记者查询发现，G506次列车，是当日停靠定州东站的最后一班高铁列车。也就是说，在错过了这趟列车后，留在站台上的乘客，面临着“无车可乘”的窘境。

　　王先生告诉新京报记者，由于车票已经过检，滞留乘客无法再回到候车室，只能在站台等候。现场值班的车站工作人员发现这一情况后，即进行了汇报。面对滞留乘客，车站一名负责人据此提出，一个小时后，石家庄另有一趟发往北京的高铁，建议乘客“转车”。

　　多名现场乘客称，对于这一建议，他们没有采纳。“首先，我们能不能赶得上，其次，赶上后能不能让我们上车。”王先生向新京报记者介绍，经过协调，由宝鸡南站发往北京西站的G674次列车，最终在定州东站临时停车。除几名改签第二天列车的乘客外，26名G506次列车乘客，在无票的情况下登上了G674次列车。

　　此时，距离原本的发车时间已经超过了一个小时。一名乘客回忆，当晚室外气温约零下五摄氏度，滞留乘客中，有人本打算带孩子前往北京看病。

　　王先生向新京报记者表示，经过这一番“折腾”后，列车停靠北京西站已经是晚上11点多，由于错过了地铁末班车，自己只能打车回到东五环的家中。

　　高铁为何靠站后不开车门，又为何直接“跳站”？昨日，新京报记者据此向定州东站及铁路客服进行了咨询。一名客服人员称，目前尚未接到类似投诉，此类状况之前也“没听说”。上述客服人员表示，在核实当晚实际情况后，铁路部门将介入调查。

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[ 责任编辑： 郑笑菲 ]
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