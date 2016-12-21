洛阳网首页  新闻  县区  百姓呼声  律师在线  百科  房产  娱乐  游戏  电子报  网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳 | 国内 | 国际 | 娱乐 | 体育 | 财经 | 社会

今日中东部将遇大范围雨雪降温 华北中南部等有霾
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 中国新闻网 2016-12-25 10:52
分享到：

　　全国大风降温预报图

　　中新网12月25日电据中央气象台网站消息，25~26日，受东移南下冷空气影响，中国中东部地区将有一次大范围雨雪降温天气过程。25日，华北中南部等地有轻到中度霾，局地重度霾。25日后半夜开始，受降水及冷空气共同影响，上述地区霾将自北向南逐渐减弱或消散。

　　中国中东部将有大范围雨雪和降温天气

　　25~26日，受东移南下冷空气影响，中国中东部地区将有一次大范围雨雪降温天气过程。西北地区中东部、东北地区大部、华北、黄淮北部等地将有小到中雪或雨夹雪，局地有大雪；南方大部有小到中雨。预计，25日08时至27日08时，内蒙古大部、东北地区、西北地区东北部、青藏高原中东部、贵州南部、广西北部等地的日平均气温或最低气温将下降6~8℃，其中，东北地区东部、内蒙古东北部等地降温幅度可达10~12℃，上述地区将伴有4~6级风，东部和南部海区有7~8级风，中央气象台12月25日06时发布大风降温预报。

　　华北中南部等地有霾

　　25日，华北中南部等地有轻到中度霾，局地重度霾。25日后半夜开始，受降水及冷空气共同影响，上述地区霾将自北向南逐渐减弱或消散。

　　未来具体预报

　　25日08时至26日08时，北疆西部和东部、西北地区中东部、内蒙古中部偏南和东北部、东北地区大部、华北、黄淮北部、江汉北部及西藏东部等地有小到中雪或雨夹雪；黄淮中南部、江淮、江汉中南部、江南、华南北部和西部、西南地区东部及西藏东南部等地的部分地区有小到中雨，局地有大雨。内蒙古中西部、甘肃中西部、宁夏等地有4~6级风。南海东北部和中东部偏北有7~8级风、阵风9级。

　　26日08时至27日08时，青藏高原中东部、华北东部、黄淮东北部等地的部分地区有小到中雪或雨夹雪；黄淮南部、江汉南部、江淮、江南大部、华南西部、西南地区东部、云南东部等地的部分地区有小雨或阵雨。甘肃中部、内蒙古西部和东北部、东北地区东北部等地有4~6级风。渤海、黄海大部、东海西部、台湾海峡、南海有7~8级风、阵风9级，其中南海中东部有9~11级风、阵风12~13级。

　　27日08时至28日08时，新疆西部、青藏高原东南部等地的部分地区有小到中雪或雨夹雪；四川盆地西部、云南中西部、台湾岛中北部等地的部分地区有小雨或阵雨。内蒙古东部等地有4~5级风。黄海大部、东海大部、台湾海峡、南海北部有7~8级风，其中台湾海峡风力可达9级、阵风10级，南海中部和西南部有9~11级风、阵风12~13级。

返回洛阳网首页>>
[ 责任编辑： 郑笑菲 ]
分享到：
相关阅读
  • ·最高法：哄骗拐走婴幼儿按“偷盗婴幼儿”论处
  • ·中国器官捐献登记新增支付宝渠道 登记只需10秒
  • ·“半永久妆”传染丙肝风险被忽视 建议早筛查
    		•
    刚入住墙面就开裂？ 如何辨别
    刚入住墙面就开裂？ 如何辨别
    洛阳市伊滨区2号安置小区正在加紧建设中
        近日，在伊滨区2号安置小区二期项目施工现场，工程正加紧施工。
  • ·洛阳阳光新城小区414套公租房完成配租
  • ·明年起地税局收“社保” 支付宝和微信也能缴费
  • ·不动产登记优惠政策出台 我市已开始执行新收费政策
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 郑州：为争生意打群架 男子被打死后私...
  • 罗一笑今晨6点去世 父母希望捐赠遗体
  • 雪地里的狐狸
  • 河南将迎大范围雨雪天气 局部暴雪
  • 微博大V屡次公开辱骂河南人 遭河南市...
  • 高校湖里捞鱼两万斤 又红烧又剁椒学生...
  • 送餐员杀人埋尸，抢走路虎开回老家与...
  • 江苏：11岁男孩偷开汽车上路 撞死路人...
  • 宜家抽屉柜压死7名儿童 三家庭获赔500...
  • 今明两天河南将出现大范围雨雪天气 局...
    		•
    百姓呼声
    非寄宿制学校、幼儿园20日下午至21日停课
    办理不动产登记的时限是三十个工作日
    精彩图片
    2016年美联社年度新闻图片
    众男星“集结”《快本...
    摄影师拍死囚犯临刑前...
    越南女警官成网红 曾是...
    精彩热帖

    2016年我的摄影之路

    城市的印象

    杂技节掠影-变脸

    老相识
    /和农友三天二夜游沁河纪实照片
    /中 秋 夜 月
    /走来走去，飞来飞去 ，一个目的 —— 找吃
    娱 乐

    王俊凯身价过亿 登...

    宋佳热带过冬长腿...

    李小璐高反成半疯

    岳云鹏想留长发
    生活 洛阳天气 水费查询 电费查询 房屋租售 彩票开奖 快递查询
    交通 洛阳地图 洛阳航班 洛阳公交 长途客车 火车时刻 旅游线路
    政务 政府机关 违章查询 个税计算 查公积金 户籍查询 办出入境
    网点 银行网点 洛阳医院 教育学校 社保查询 移动通信 保险理财
    优惠 商场打折 团购导航 特价酒店 休闲娱乐 潮流热卖 美食情报
    资讯 人才招聘 特色餐饮 股票行情 教育培训 购车手册 养生课堂
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605