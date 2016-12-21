今日中东部将遇大范围雨雪降温 华北中南部等有霾

全国大风降温预报图

中新网12月25日电据中央气象台网站消息，25~26日，受东移南下冷空气影响，中国中东部地区将有一次大范围雨雪降温天气过程。25日，华北中南部等地有轻到中度霾，局地重度霾。25日后半夜开始，受降水及冷空气共同影响，上述地区霾将自北向南逐渐减弱或消散。

中国中东部将有大范围雨雪和降温天气

25~26日，受东移南下冷空气影响，中国中东部地区将有一次大范围雨雪降温天气过程。西北地区中东部、东北地区大部、华北、黄淮北部等地将有小到中雪或雨夹雪，局地有大雪；南方大部有小到中雨。预计，25日08时至27日08时，内蒙古大部、东北地区、西北地区东北部、青藏高原中东部、贵州南部、广西北部等地的日平均气温或最低气温将下降6~8℃，其中，东北地区东部、内蒙古东北部等地降温幅度可达10~12℃，上述地区将伴有4~6级风，东部和南部海区有7~8级风，中央气象台12月25日06时发布大风降温预报。

华北中南部等地有霾

25日，华北中南部等地有轻到中度霾，局地重度霾。25日后半夜开始，受降水及冷空气共同影响，上述地区霾将自北向南逐渐减弱或消散。

未来具体预报

25日08时至26日08时，北疆西部和东部、西北地区中东部、内蒙古中部偏南和东北部、东北地区大部、华北、黄淮北部、江汉北部及西藏东部等地有小到中雪或雨夹雪；黄淮中南部、江淮、江汉中南部、江南、华南北部和西部、西南地区东部及西藏东南部等地的部分地区有小到中雨，局地有大雨。内蒙古中西部、甘肃中西部、宁夏等地有4~6级风。南海东北部和中东部偏北有7~8级风、阵风9级。

26日08时至27日08时，青藏高原中东部、华北东部、黄淮东北部等地的部分地区有小到中雪或雨夹雪；黄淮南部、江汉南部、江淮、江南大部、华南西部、西南地区东部、云南东部等地的部分地区有小雨或阵雨。甘肃中部、内蒙古西部和东北部、东北地区东北部等地有4~6级风。渤海、黄海大部、东海西部、台湾海峡、南海有7~8级风、阵风9级，其中南海中东部有9~11级风、阵风12~13级。

27日08时至28日08时，新疆西部、青藏高原东南部等地的部分地区有小到中雪或雨夹雪；四川盆地西部、云南中西部、台湾岛中北部等地的部分地区有小雨或阵雨。内蒙古东部等地有4~5级风。黄海大部、东海大部、台湾海峡、南海北部有7~8级风，其中台湾海峡风力可达9级、阵风10级，南海中部和西南部有9~11级风、阵风12~13级。