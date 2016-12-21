以人民为中心，让13亿人民享有更多获得感

12月21日下午，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央财经领导小组组长习近平主持召开中央财经领导小组第十四次会议。习近平发表重要讲话强调，全面建成小康社会，在保持经济增长的同时，更重要的是落实以人民为中心的发展思想，想群众之所想、急群众之所急、解群众之所困，在学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居上持续取得新进展。

“享天下之利者，任天下之患；居天下之乐者，同天下之忧。”坚持以人民为中心的发展思想，必须把增进人民福祉、促进人的全面发展作为出发点和落脚点。全面建成小康社会、实现民族复兴中国梦，其也贯穿着切实关注民生、重视民生、保障民生、改善民生这条主线。习近平总书记在讲话中就指出：保持经济增长速度、推动经济发展，根本还是要不断解决好人民群众普遍关心的突出问题。

百代兴盛依清正，千秋基业仗民心。“雾霾天能不能减少”、“提高养老院服务质量”、“加强食品安全监管”……习近平总书记主持召开中央财经领导小组第十四次会议，强调要坚持以人民为中心的发展思想，并就解决好人民群众普遍关心的突出问题、抓好重大工程项目落实等发表重要讲话，着重对百姓关切的6件民生大事作出具体部署，已经体现了鲜明的人民立场，散发出浓浓的民本情怀。

民以食为天，食以安为先。食品安全关系每一个人的身体健康和生命安全，是最大的民生、最基本的公共安全。在“毒奶粉”、“陈化粮”、“地沟油”等问题食品频频爆出语境下，习近平总书记强调：要严字当头，严谨标准、严格监管、严厉处罚、严肃问责；要坚持源头严防、过程严管、风险严控，完善食品药品安全监管体制。如此也尽皆有助于解决问题，将食品安全不打折扣落到实处。

民生改善需要实实在在的行动。从会议研究的六个问题来看，其关系到群众生活，既是民生工程也是民心工程。从冬季取暖、垃圾分类、处理畜禽养殖废弃物到养老、住房、食品安全，覆盖了生活和生产的不同侧面，且都是群众普遍关心的突出问题。这也足以显示，在以习近平同志为核心的党中央执政理念中，“以人民为中心”不是简单的发展思想而要落实在行动中。

不忘初心，多谋民生之利，多解民生之忧。中国经济要行稳致远，不仅要平稳更要有动力，需要聚合改革开放、调整结构、改善民生的磅礴伟力。老百姓关心什么、期盼什么，改革就要抓住什么、推进什么。全国1亿多企业和机关事业单位退休人员基本养老保险待遇得到提高；20个省份相继出台文件对本地区城乡居民医保制度整合作出规划部署——今年以来，深化改革拉动着民生改善不断向前。

“治国有常，而利民为本。”事实上，党的十八大以来，民生始终都是习近平总书记念兹在兹的重大关切，贯穿于治国理政的方方面面，不断为人民奉上看得见、摸得着的各种实惠，让人民有更多的获得感。“史上最严”《食品安全法》保障人民群众“舌尖上的安全”、宽带网络提速降费、简化办事手续、少开奇葩证明……这一件件改善民生的事情，让人民群众得到了真实惠。

关爱见真情，冷暖知人心。我们党的根基在人民、血脉在人民、力量在人民，群众在我们心里的分量有多重，我们在群众心里的分量就有多重。习近平总书记明确指出：“检验我们一切工作的成效，最终都要看人民是否真正得到了实惠，人民生活是否真正得到了改善。”筑梦中国，共建小康，我们更应在学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居上持续取得新进展。

“一切向前走，都不能忘记走过的路；走得再远、走到再光辉的未来，也不能忘记走过的过去，不能忘记为什么出发。”中国梦归根到底是人民的梦，国家富强、民族复兴最终要体现在亿万人民生活不断改善上。迈向2017，我们踏上实现第一个百年奋斗目标的新征程，更应践行“五大发展理念”，把增进人民福祉、促进人的全面发展作为一切工作的出发点和落脚点，聚合13亿多中华儿女之力全面建成小康社会。

作者：杨飞，西安工业大学教师。