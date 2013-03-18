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江苏：11岁男孩偷开汽车上路 撞死路人后逃逸
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 现代快报 2016-12-24 11:03
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　　警方发现，肇事车里坐着两个孩子

　　开车的男孩刚从车上下来(红圈里)

　　开车的男孩没有离开，而是在停车场呆了一会监控视频截图

　　原标题：11岁男孩偷开汽车撞飞路人后逃逸

　　车是从租赁公司偷开出来的，他不是第一次开车上路，他说以为撞的是树枝

　　12月19日，周一，晚高峰，31岁的小陈下班回家，他背着一个双肩包，走在人行道上。他从通道进入非机动车道时，惨祸瞬间发生：一辆银灰色轿车从身后驶来，把小陈撞飞到人行道上，轿车并没有停下，而是扬长而去……

　　尽管医院开通了绿色通道，组织多个科室合力抢救，但伤者还是抛下了爱妻和一个月后就会出生的孩子，撒手人寰。

　　一天后，当警方找到肇事司机时，发现他竟然是一个11岁的男孩，在苏州太仓市某小学读五年级。

　　横祸

　　轿车从身后撞来，下班男子惨死

　　事故发生在苏州太仓市上海西路与武陵街交叉口处。警方监控拍下了行走中的小陈，12月19日晚上6点多，他正由东向西，走在人行道上。这里的人行道和非机动车道之间隔着一条绿化带。

　　临近武陵街时，一根掉落下来的大树枝挡住了去路，刚好旁边绿化带有一个通道，小陈便走向马路的非机动车道。惨祸就在此时发生。

　　肇事的是一辆银灰色宝马之诺轿车，撞人后没有停下，直接离去。

　　一名路人报了警。医生抢救到第二天下午两点左右，宣布抢救无效，小陈死亡。

　　在医院里，小陈挺着大肚子的妻子痛哭不止。她哭喊着说，丈夫是全家的顶梁柱，婆婆岁数那么大了，自己也没有工作，再过一个月，孩子就要出世了，她可怎么办啊！

　　小陈的一位亲属说，小陈下班后坐公交车回到城区，事发时正在步行去换乘另一路公交车回家。他被撞飞后弹到了一棵树上，又跌落在地。他的双肩包带上，血迹斑斑。

　　小陈的另一位亲属说，如果说司机驾车撞人是无心的，那么肇事后逃逸就是不可原谅的。

　　医生赶到时，发现小陈头颈部伤势严重，瞳孔已经放大，呼吸微弱。太仓市中医院开通了绿色通道，并联合相关科室会诊，抢救从未停止，但最终还是回天乏力。

　　调查

　　“司机”只有11岁，他说以为撞到了树枝

　　由于事发地属于监控盲区，无法直接看到车祸的具体过程。警方根据目击者描述，进行了缜密勘查。

　　在附近路段的监控视频中，警方找到了肇事车的踪迹，车的右侧后视镜和引擎盖都有损坏，前挡风玻璃也有伤痕。坐在驾驶座的，看上去竟是一个孩子，副驾驶座上也坐着一个差不多年龄的男孩。

　　24小时后，民警终于在一个租车网点找到了这辆肇事车。它就停在租赁点的停车场里。

　　租赁公司工作人员也非常吃惊。他们查询记录后表示，当天并没有人租用这辆车。

　　但监控记录了车在肇事后回来的过程：

　　当天18时14分，两个男孩从车上下来，但没有往出口方向走，而是去拉停车场里其他车的车门。

　　找到开车的男孩明明(化名)时，交警非常震惊，这是一个11岁的男孩，在太仓某小学读五年级。

　　交警调查后发现，事发时车速并不是非常快，但男孩身高不够，不能正常踩刹车、转动方向盘，视线也受影响，加上对车辆的感知能力差，导致他撞人时“以为撞到的是树枝”。

　　他不是第一次偷开车上路。

　　根据民警的调查，明明开车上路不过15分钟，就发生了事故。但在肇事前，无论是起步、转弯还是超车，都显得很熟练。

　　孩子的母亲对警方表示，她根本不知道孩子偷偷开车出去，她也承认，这事肯定是自己的儿子不对。

　　据了解，明明父母没有驾照，也不会开车，但明明对汽车非常着迷。他从网上了解到汽车的资料，甚至自己偷偷开车上路。这事父母也知道，但他们只是劝告，并没有严厉禁止。

　　那么，明明是怎么拿到车的呢？

　　据警方调查，从这家租赁公司租车，需要实名登记、证照齐全，操作过程是在手机上下载该公司的应用软件，然后预约，在15分钟内取车。

　　但明明没有这样做。

　　他的做法是，自己到停车场，一个个车去拉门，有的车并没有上锁，甚至连钥匙都没拔。就这样，明明在租赁公司顺利开走了这辆车，直到回来，都没被察觉。

　　警方表示，租赁公司存在监管漏洞。

　　目前，案情正在进一步的审查当中。

　　观点

　　1

　　肇事男孩不担刑责

　　家长须负赔偿责任

　　南京大学法学院王钧教授认为，在这起“离奇”事件中，11岁的男孩虽然有偷车、无证驾驶、撞人、逃逸等一连串行为，但肯定不会被追究刑事责任，因为按照我国“刑法”规定，14岁到16岁的，才开始对部分行为负刑事责任，14岁以下的不负刑事责任。

　　那么，对受害者的家庭来说，这种心理痛苦如何平衡？王钧表示，的确比较无奈。公众都提出过类似问题，即能不能降低刑法的承担责任年龄，现在网络发达，孩子早熟，认识控制能力都提高了，应该适当改变规则。但是，“立法者和搞未成年人犯罪研究的人，认为降低的可能性不大，刑法不仅是惩罚，还有预防和减少犯罪，把未成年人关在监狱，不但没有改造好，反倒可能变成一个坏人。”

　　王钧表示，受害者家庭只能通过经济赔偿来得到补偿。因为肇事的是未成年人，其造成的损害责任由监护人承担。如果监护人不承担，可以通过法院诉讼程序来解决。

　　2

　　租赁公司疏于管理

　　也有责任

　　江苏钟山明镜律师事务所律师张潇潇表示，在这起事件中，孩子父母作为监护人要承担主要民事赔偿责任，但是租赁公司有没有疏于管理？从警方掌握的情况看，租赁公司很可能也成为被告。“11岁的孩子怎么说偷就偷，车辆、钥匙是怎么管理的？”

　　此外，出事车辆的保险公司在这起事件中应该也会被列为被告，但是否承担责任，要看庭审结果。

　　建议

　　家长要告诉孩子哪些事情不能做

　　就在昨天，现代快报报道了一个12岁的六年级孩子，用爸爸通过微信(孩子有微信，还有自己的银行卡)转给他的1万多元，偷偷买了两只宠物飞鼠，而不是如爸爸预想的那样，将这笔钱转给钢琴课老师。

　　这样的“熊孩子”让人觉得成熟太早、胆子太大。更重要的是，当爸爸的，胆子似乎也很大。

　　1年前的2015年12月21日上午，一个心怀“赛车手”梦想的13岁男孩，在南京城掀起了一场“寻人风暴”。最后经过广大车友和交警的努力，偷拿了备用钥匙独自驾驶迈腾出门的东东(化名)被找到了，所幸没酿成什么事故，人也没事，但车多处被擦伤。其行驶轨迹是从芳草园小区附近出发，途经鼓楼区、玄武区以及秦淮区等。孩子自称从小喜欢车，看着父母开车就学会了。

　　南京师范大学儿童发展与家庭教育研究中心副主任殷飞表示，太仓这起悲剧给他的第一个疑惑就是，11岁的孩子怎么会开车的？

　　“我们身边的‘熊孩子’越来越多，但‘熊家长’造就了熊孩子。我们不时能看到把孩子抱在方向盘上开车的，自己坐旁边让孩子开车的等等。这些都是缺失起码教养和训练，缺乏法律意识和安全意识，可以说是没有‘边界’。”

　　“哪些能做，哪些不能做，做父母的一定要知道从小教育的责任。”殷飞说，普法教育应该从家庭开始，家庭是启蒙场所，孩子要从小学会尊重规则，而不是因为害怕某个人某件事而“学乖”，学不会尊重规则的孩子，一旦有松动的环境就可能妄为导致出事。

　　殷飞认为，这一起事件，从不同角度可以有各种分析。传统“熟人社会”逐渐丧失的情况下，孩子成长的环境也许有点“独”和“野”，但是缺少传统环境的情况下，孩子至少要懂得哪些事不能做，家长首先就要懂得这些道理。

　　中国青少年研究中心研究员、家庭教育首席专家孙云晓在接受采访时曾说过，少年儿童特别容易模仿，心理学做过这样的实验，少年看了和平的电影回来之后行为反应比较平静，看了暴力电影之后，出现攻击行为的概率就较大。

　　现在，网络上、电影中，暴力美学依然盛行，飙车大戏屡见不鲜。这也是非常值得加以关注的。此外，孙云晓提出，孩子容易犯错、犯罪，特别重要的一个因素是父亲教育的缺失。未成年人罪犯者中，跟父亲关系糟糕的比例非常高，这是非常突出的一个特点。在孩子的成长过程中，母亲的作用往往是培养亲密感，而父亲给孩子的影响是责任感、独立、遵守规则。（现代快报/ZAKER南京见习记者　沈梦佳　记者　孙玉春）

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[ 责任编辑： 周萌 ]
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