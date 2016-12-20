洛阳网首页  新闻  县区  百姓呼声  律师在线  百科  房产  娱乐  游戏  电子报  网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳 | 国内 | 国际 | 娱乐 | 体育 | 财经 | 社会

周末京津冀将再遭遇霾天 新疆北部有中到大雪
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 中国天气网 2016-12-23 11:26
分享到：

　　原标题：周末京津冀再遭霾天新疆北部中到大雪

　　中国天气网讯 昨天(22日)，在冷空气的清扫下，今年以来最强雾和霾天气终被瓦解，京津冀等地空气质量转为优或良。不过，随着天气形势回归静稳，本周末华北黄淮等地将再次遭遇轻到中度霾过程。另外，今明天新疆北部降雪增多，公众需防范新增积雪和降雪带来的道路结冰以及能见度下降等不利影响。

　　本周末华北黄淮等地将再次遭遇霾天

　　12月22日15时许，北京天空湛蓝。

　　昨天，在冷空气的影响下，京津冀等地持续了6天的雾和霾天气终被瓦解。监测显示，昨天14时，北京、天津、河北南部、河南等地空气质量相继转为优或良，蓝天重现。

　　空气污染扩散条件预报图

　　今天，华北黄淮等地的扩散条件依然较好，中央气象台预计，23日，华北南部、黄淮东部、江淮东部等地有轻到中度霾。

　　明后天，在冷空气间歇期，雾和霾将再度滋生。预计24日至25日，华北中南部、黄淮部分地区有轻到中度霾，局地重度霾。

　　气象部门提醒，公众外出注意做好健康防护，同时加强防范低能见度天气对交通出行等的不利影响。

　　降水量预报图

　　冷空气再度活跃今明天新疆北部降雪增多

　　昨天，我国降雪集中在内蒙古中部和东南部、吉林中东部、辽宁等地，其中吉林东部一带降雪最强。监测显示，昨8时至今6时，吉林中东部出现大雪，部分地区暴雪(10-18毫米)。

　　今天，东北地区的降雪减弱结束，新疆北部降雪增多。中央气象台预计，23~24日，新疆北部有小到中雪，局地有大雪。

　　目前，新疆北部多地还存有积雪，像阿勒泰一带的布尔津、哈巴河、阿勒泰、富蕴等地，积雪深度普遍还在30-40厘米，乌鲁木齐附近也有10厘米左右的积雪，当地公众需注意新增积雪和降雪带来的道路结冰以及能见度下降等不利影响。

　　另外，对于黄河以南的大部地区来说，今天将维持降水稀少的天气格局。但从明天开始到26日，中东部又将出现大范围的雨雪天气，雨雪分界线位于山东南部-河南中部-陕西南部-甘肃南部一带，整体看来降水强度不强，以小到中雨雪为主。

返回洛阳网首页>>
[ 责任编辑： 孙阳丹 ]
分享到：
相关阅读
  • ·最高法：哄骗拐走婴幼儿按“偷盗婴幼儿”论处
  • ·中国器官捐献登记新增支付宝渠道 登记只需10秒
  • ·“半永久妆”传染丙肝风险被忽视 建议早筛查
    		•
    刚入住墙面就开裂？ 如何辨别
    刚入住墙面就开裂？ 如何辨别
    洛阳市伊滨区2号安置小区正在加紧建设中
        近日，在伊滨区2号安置小区二期项目施工现场，工程正加紧施工。
  • ·洛阳阳光新城小区414套公租房完成配租
  • ·明年起地税局收“社保” 支付宝和微信也能缴费
  • ·不动产登记优惠政策出台 我市已开始执行新收费政策
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 双休日洛阳市将迎来明显雨雪天气过程
  • 洛阳城雾霾和晴天对比照
  • 女子凌晨在大雁塔景区拍裸体写真 自称...
  • 温州：铁道警示杆未落下 火车将两辆汽...
  • 韩国富二代飞机上攻击空姐 美国情歌王...
  • 省考明日开考，近2.6万人齐聚洛阳考试
  • 河南女子一天两次遭蒙面人殴打 派出所...
  • 丧心病狂！恐怖分子吻别7岁女儿 送其...
  • 广州公务员再婚生二孩被定性超生 起诉...
  • 洛浦西路一饭馆开业顶风放鞭炮被罚款2...
    		•
    百姓呼声
    非寄宿制学校、幼儿园20日下午至21日停课
    办理不动产登记的时限是三十个工作日
    精彩图片
    又萌又惊悚！世界各地...
    众男星“集结”《快本...
    摄影师拍死囚犯临刑前...
    真赢家！挂满奖牌的菲...
    精彩热帖

    2016年我的摄影之路

    城市的印象

    杂技节掠影-变脸

    老相识
    /和农友三天二夜游沁河纪实照片
    /中 秋 夜 月
    /走来走去，飞来飞去 ，一个目的 —— 找吃
    娱 乐

    王俊凯身价过亿 登...

    宋佳热带过冬长腿...

    小五进“炊事班”

    林志玲冬至做义工
    生活 洛阳天气 水费查询 电费查询 房屋租售 彩票开奖 快递查询
    交通 洛阳地图 洛阳航班 洛阳公交 长途客车 火车时刻 旅游线路
    政务 政府机关 违章查询 个税计算 查公积金 户籍查询 办出入境
    网点 银行网点 洛阳医院 教育学校 社保查询 移动通信 保险理财
    优惠 商场打折 团购导航 特价酒店 休闲娱乐 潮流热卖 美食情报
    资讯 人才招聘 特色餐饮 股票行情 教育培训 购车手册 养生课堂
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605