周末京津冀将再遭遇霾天 新疆北部有中到大雪

原标题：周末京津冀再遭霾天新疆北部中到大雪

中国天气网讯 昨天(22日)，在冷空气的清扫下，今年以来最强雾和霾天气终被瓦解，京津冀等地空气质量转为优或良。不过，随着天气形势回归静稳，本周末华北黄淮等地将再次遭遇轻到中度霾过程。另外，今明天新疆北部降雪增多，公众需防范新增积雪和降雪带来的道路结冰以及能见度下降等不利影响。

本周末华北黄淮等地将再次遭遇霾天

12月22日15时许，北京天空湛蓝。

昨天，在冷空气的影响下，京津冀等地持续了6天的雾和霾天气终被瓦解。监测显示，昨天14时，北京、天津、河北南部、河南等地空气质量相继转为优或良，蓝天重现。

空气污染扩散条件预报图

今天，华北黄淮等地的扩散条件依然较好，中央气象台预计，23日，华北南部、黄淮东部、江淮东部等地有轻到中度霾。

明后天，在冷空气间歇期，雾和霾将再度滋生。预计24日至25日，华北中南部、黄淮部分地区有轻到中度霾，局地重度霾。

气象部门提醒，公众外出注意做好健康防护，同时加强防范低能见度天气对交通出行等的不利影响。

降水量预报图

冷空气再度活跃今明天新疆北部降雪增多

昨天，我国降雪集中在内蒙古中部和东南部、吉林中东部、辽宁等地，其中吉林东部一带降雪最强。监测显示，昨8时至今6时，吉林中东部出现大雪，部分地区暴雪(10-18毫米)。

今天，东北地区的降雪减弱结束，新疆北部降雪增多。中央气象台预计，23~24日，新疆北部有小到中雪，局地有大雪。

目前，新疆北部多地还存有积雪，像阿勒泰一带的布尔津、哈巴河、阿勒泰、富蕴等地，积雪深度普遍还在30-40厘米，乌鲁木齐附近也有10厘米左右的积雪，当地公众需注意新增积雪和降雪带来的道路结冰以及能见度下降等不利影响。

另外，对于黄河以南的大部地区来说，今天将维持降水稀少的天气格局。但从明天开始到26日，中东部又将出现大范围的雨雪天气，雨雪分界线位于山东南部-河南中部-陕西南部-甘肃南部一带，整体看来降水强度不强，以小到中雨雪为主。