解放军少将：南沙官兵全时三级战备 24小时子弹上膛

原标题：解放军少将安卫平：南沙官兵为何既当“防长”又当“外长”？

在烟波浩淼的西太平洋上有那样一片海域，面积82.3万平方公里，探明油气储量230亿吨，被誉为“第二个波斯湾”，地处世界航海十字路口，交通航线四通八达，扼太平洋和印度洋“两洋”之咽喉要道，是战略上名副其实的“兵家必争之地”……

在中国人民解放军南海舰队序列中有那样一支部队，因联合国启动第74号国际海洋观测站建设奏响创业之歌，占礁敢于拼刺刀，建礁不怕流血汗，在收复南沙、建设南沙、保卫南沙的斗争实践中成长壮大，是祖国南大门的坚强堡垒和海上长城……

在天之涯、海之角的南沙有那样一群官兵，他们日复一日、年复一年地驻守在弹丸孤礁上，忠诚履行着保卫祖国海洋国土和海洋权益的神圣使命，用青春和热血书写着“天涯哨兵”的华美篇章，或许不曾被人知晓，却都是最美的时代之星……

这就是南中国海、南沙群岛和南沙巡防区。几乎所有中国人都从小学课本里学过祖国的最南端是南沙、曾母暗沙这样的课文，但真正理解它的含义却是后来的事。我也是2012年在南海舰队代职副参谋长，才有机会零距离走近南沙、走近南沙卫士。到战区工作后，前不久我再访南海，尽管守卫的礁盘大了、灯塔有了、条件好了，但我有种感觉，南沙人或者说是南沙卫士，有些东西已经深入他们的骨髓、根植他们的基因，也定格在我的记忆之中。

安卫平与南沙守礁官兵亲切握手。

用“生命为祖国绽放”的赤子初心守卫南沙

南海是“主权之海、命脉之海”，作为“蓝色国土”同大陆黄土地、黑土地、红土地一样，从来都是我们的固有领土，更是丝毫不容侵犯的神圣领土。人民海军素有爱舰爱岛爱海洋的精神。南沙群岛虽距离祖国大陆一千多公里，但在那里“爱国”这两个字很具体、很实在，也最生动、最感人。守备部队官兵心中祖国人民就是心中的岸，每块礁盘就是祖国母亲的血肉，管好气象站、守好主权碑就是保持我在南海军事存在的象征，守住岛礁就是对党的忠诚、对祖国的忠诚、对人民的忠诚！从登上永暑礁首先映入眼帘的“祖国万岁”四个大字，到南沙随处可见的“今秋立业南沙，千秋有功国家”、“立志天涯戍礁盘，心系祖国保国门”等礁联标语；从各个礁盘每3个月一次的向退役国旗告别仪式，到以家为背景、以爱国为核心、以绿色为亮点的“礁堡文化”，无不见证着南沙官兵祖国利益高于一切的赤胆忠心，在翠绿的礁盘、洁白的礁堡、湛蓝的海水、鲜红的国旗之间，彰显着那份“劈波斩浪三千里，卫岛守礁写忠诚”的浓浓爱国情怀。用南熏礁甘文斌礁长的话说：“这些字从未褪去，因为它刻在守礁战士和祖国人民的心里。”只要你是炎黄子孙，任何人只要双脚踏上南沙这片热土，就会被这种赤子之情所震憾，就会强烈地感受到南沙军人对祖国的忠诚。只要祖国需要，凡是守礁需要，他们就会一点一滴去做、全心全意去做、无怨无悔去做、无私无畏去做，这是一种永远不变、忠贞不渝的爱国情。正如巡防区政委胡天明讲的那样，南沙守礁人可以离开亲人，唯独不能离开南沙；他们可以牺牲亲情、爱情，唯独不能割舍的是爱礁、爱岛之情；他们可以愧对自己的父母妻儿，唯独能无愧地说：祖国，我是你忠诚的儿子！一茬又一茬的南沙卫士，一批又一批守礁官兵，以他们“哪怕有一天倒下，也要倒在南沙这片热土上”的生命轨迹，在“第二故乡”刻下了一个又一个大写的人字，融作了海天之间、礁堡之上那高高飘扬的五星红旗上那一抹跳动的鲜红。每每看到胡政委赠与我的那面“退役”国旗，每每看到旗上那一个个鲜活的名字，我都思绪万千，久久不能释怀。

安卫平登礁慰问南沙卫士。

用“海上拼刺刀”的英勇无畏守卫南沙

南海是“多事之海、高危之海”，因为南海是美丽富饶的聚宝盆、贸易运输的生命线，过去一个时期特别是进入“海洋世纪”以来，围绕主权的争端、紧盯资源的争夺一刻都没有停止过，加之一些域外大国频频插手，越来越错综复杂、暗流涌动、敏感棘手。去年我国“中建南项目”实施过程中，越方猖獗的海上干扰破坏也印证了南海的复杂局面。南沙守备部队处于军事斗争最前沿，身为维权维稳急先锋。在那里，敌我礁盘犬牙交错；在那里，四国五方尖锐斗争；在那里，敌情顾虑无时不有。从我军搭建草坪、油毡第一代高脚屋，到建设铁棚子的第二代高脚屋，再到现在钢筋混凝土的第三代高脚屋，条件变了，但敌情没有变、斗争形势没有变。南熏礁就有一些战士把生命永远留在了那里，至今上礁看望或补给的人，都会以不同的方式向牺牲烈士的英灵祭奠。面对全时空的现实威胁，一代代南沙卫士发出了“人在礁在国旗在、誓与礁盘共存亡”的誓言和呐喊，巡防区部队全时三级战备，定点守礁与舰船巡礁无缝对接，值班人员24小时子弹上膛，高射机枪、手榴弹都摆上战位，指挥员的2支枪、4个压满子弹的弹夹就在床头，一伸手就可以拿到，保证一有情况能随时开火还击。有的水兵半风趣地讲，有护卫舰在礁堡附近锚泊，我们睡觉也能两只眼都闭上了，说不定还可以打呼噜。历史永远记得，人民永远记得，是1988年“3.14”海战打出了现在的南海格局，当时面对敌人恶意挑衅，以陈伟文为前线指挥员、以杨志亮为代表的战斗员在齐腰深的海水中与敌对峙9个多小时，用满腔热血捍卫了主权碑和五星红旗。如今南沙虽然炮火硝烟、枪林弹雨少了，但上礁就是上战场、守礁就是守阵地的守土卫疆信念没有变，养兵千日、用兵千日的特殊使命没有变。特别是海空情时有发生，一举一动都牵动着国家“神经”，巡防区官兵不仅勇字当头更能谋会算，既当“国防部长”也做“外交部长”，按照《处置细则》冷静对待、果断处理，始终做到有理有利有节，以一个个攻不破、打不掉的战斗堡垒，铸就了维护祖国“南大门”安全的钢铁长城。用巡防区司令员熊云的话讲，南沙训练是滚动式的，后方磨刀、前方用兵，养兵千日、用兵千日。

南沙岛礁补给。

用“甘做一粒礁盘沙”的牺牲奉献守卫南沙

南沙位于共和国版图最南端，是祖国的“南极”，距赤道只有3个纬度。素有“太阳海”之称的南海，南海是“绝地之海、禁区之海”，南沙更是典型的“三高一多”地区，高温、高湿、高盐份，多台风特别是“土台风”多，空气一捏一把水、晒干一把盐，中午把温度计放在地上一两分钟准会晒爆。岛礁滩由珊瑚虫尸骸和贝类碎屑沙砾堆积形成，潮起无、潮退见，无淡水、无泥土、无植被，真可谓“海上戈壁”“生命禁区”。花花草草中只有一种苋齿类的小花活了下来，战士们叫它“死不了”，后来又得名“太阳花”。比恶劣艰苦生存环境更为挑战生命承受极限的严酷考验还有“十关”：即用水关、饮食关、寂寞关、看信关、恐惧关、病痛关、晕船关、想家关、炎热关和忍耐关。官兵洗澡只能赶上下雨来个“天浴”。苦，是南沙一个最基本的“元素”，而且是不经历既说不出来更想象不到的。但这些在敢于牺牲、无私奉献、乐观向上的南沙卫士面前都是“纸老虎”。在南沙广为流传着这样几句话，叫“吃尽南沙千般苦，人民幸福我荣光”“莫嫌礁小，每礁关联三百万；毋觉失大，所失皆为两亿家”。可见，像太阳花那样顽强不息，像礁盘沙那默默无闻，已经成了他们口口相传的嘱托和烙进灵魂的印记。有人说，南沙的云有多少，南沙军人奉献的故事就有多少。这虽是夸张，却勾勒出了一茬茬守礁人一腔热血洒南沙、青春无悔献南沙、生死无惧卫南沙的动人画卷。南沙一个个“向前七步便是海”的咫尺礁盘上，既有亲兄弟，还有许许多多表兄弟、堂兄弟、叔侄等并肩守礁，南沙人不仅自己牺牲奉献，还诚邀亲人共同守礁。面向大海给过世未能见最后一面的父亲磕56个响头的永暑礁油机班长赵作亮，揣着转业命令上礁最后硬是被抬着下礁的东门礁班长蒋忠泉，继龚允冲之后累计守礁100个月的新一代“守礁王”、2012年感动中国十大人物李文波，主动要求上礁守礁的“太阳花”南沙首位女军官刘洁纯……这一个个普通名字的背后，连着一串串不平凡的感人故事和动人音符，连着一位位“礁嫂”的默默支持、真诚奉献和坚强后盾，更连着一代代南沙卫士“礁是最小国，国是千万家”的大局观奉献观。

南沙礁。

用“礁上钱是纸情是金”的战友深情守卫南沙

习主席讲，各民族要相互了解、相互尊重、相互包容、相互欣赏、相互学习、相互帮助，像石榴籽那样紧紧拥抱在一起。对我军来讲，可以说，团结和谐、纯洁友爱的官兵关系，是我们巩固和提高战斗力的重要源泉。我国在南沙所占的7个岛礁因无淡水均无居民，是实实在在的“兵世界”，在这些“立锥之地”“海上孤舟”上没有名利的诱惑，没有金钱的腐臭，没有灯红酒绿的浮华，更多的是官兵之间那种别样的情，那种无界限无距离的情，那种不会降温变凉的情，那种不掺任何杂质、没有一点功利之心的感情。正如一位作家感言，南沙官兵的感情就像南海的海水一样清澈湛蓝。前年2月23日，南沙守备部队永暑礁海洋气象分队工程师李永强在生死攸关的瞬间，把生的希望带给战友，把死的危险留给自己，勇救落水战友、壮烈牺牲。像李永强这样舍“小我”为“大我”的还有许多许多。南沙会告诉你“同礁共济、同甘共苦、同生共死”的真谛，尽管巡防区部队人员训练、守礁、休假三班导，但礁上礁下一盘棋；尽管官兵生活在波涛之间，阻隔于现代文明之外，但他们特别珍惜在一起共事的机会，特别珍惜在南沙取得的辉煌业绩，特别珍惜党和人民以及各级首长给予的关心和厚爱，始终保持了高尚的道德情操和纯洁的战友情意，凝成了南海一道坚不可摧的“命运共同体”和“生命结构链”。用他们的话来讲，南沙海水深千尺，不及守礁战友情。代职期间笔者随换班补给船上礁，在补给艇解缆起航那一刻，目睹了即将下礁的官兵和接替他们守礁战友一一道别的那一幕，送别这种在大陆再平常不过的事，在南沙又是一番场景：有的紧紧握手，有的久久拥抱，相互叮咛：“我把礁堡交给你了，就看你的了！”说着说着，不少官兵就热泪盈眶。船离开码头时，礁上官兵齐声高喊“首长再见！战友再见！”有的还跑到礁堡顶上，脱下迷彩服和迷彩帽边喊边挥舞，直到补给船消失在天边还在挥泪相送。这个“情感时刻”至今还不时在脑海浮现，在当下充斥处事哲学、庸俗关系的“人情社会”，南沙官兵这份100%纯度的真感情，不正是净化心灵和灵魂、重塑人际关系的精神向导吗？

南沙卫士。

用“把南沙当家来建”的奋斗创业守卫南沙

有人说，南沙是这个地球上位列南极、北极、珠穆朗玛峰之后的“第四极”，在那里驻守既是对生理极限的挑战，更是对意志品质的考验。南沙人以创业者的姿态、拓荒者的标准，拿出年轻人独有的那股蓬勃朝气和昂扬锐气，把昔日的“海上猫耳洞”变成了今天的“生命绿洲”。南沙的旧貌新颜的巨大变迁，既源于党和人民的亲切关怀，更是南沙卫士接力艰苦奋斗使然。在南沙人眼中苦熬吐出的还是苦水，苦干才能变苦为甜，所以自从踏上南沙群岛那一天起，他们便立下了“业在今朝、功在千秋”的雄心壮志，把南沙当家来建，把守礁当事业干，从草棚油毡高脚屋、铁皮式高脚屋再到永久性礁堡，一砖一瓦、一花一草、一石一景，都凝结着南沙官兵的汗水、泪水甚至鲜血，都见证着一代代“守礁人”艰苦创业的点点滴滴。这其中最具代表性标志性的当属守礁官兵的“开心农场”。为解决吃新鲜蔬菜难、官兵不同程度患胃肠病的问题，起初他们用废弃的炮弹箱、塑料筐当菜地，借探亲换班千里迢迢从大陆带来一袋袋土壤，建起一块块“流动小菜地”。后来他们翻建菜园，没有机械就用肩扛背驮手挖，硬是建起了集防台风、防暴雨、防高温、防腐蚀于一体的“四防”菜地，而且兼具吃、看、赏、听四大功能于一身。到南沙菜园是必看的，也是留给人印象最深的，每块畦都以各省市命名，有广东、北京、上海、新疆、西藏等等，更有一个个关于菜地的故事和记忆。如今南沙守礁条件相比20多年前改善了很多，现代化生活设施一应俱全，蔬菜自给率旺季能达到60%，尽管还是“海上孤舟”但已不是“信息孤堡”，不仅有了“蓝网工程”、卫星电视，直拨电话，现在4G已经登陆南沙，过去“夏天家书秋日到”的日子一去不复返了，但南沙人依然坚守本色，把艰苦奋斗精神的大旗在继承创新中越打越鲜艳，以苦干加乐守的接力长跑建设美丽新南沙。(作者安卫平为北部战区副参谋长)