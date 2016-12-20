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个税改革被指明年落地 月入万元以下税率或调低
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 经济参考报 2016-12-23 11:21
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原标题：个税改革将成明年税改最大看点

《经济参考报》记者日前从业内获悉，个人所得税的推进或将成为明年我国税收制度改革的最大看点，修法先行、分步实施将成为个税改革的现实选择。在 “增低、扩中、调高”的总原则下，“扩中”也就是减轻中等收入群体税收负担将先行推进。业内专家认为，月收入万元以下的个税税率有望调低，同时建议将工资 薪金所得适用的最高边际税率调低。

以预算管理制度改革、税收制度改革和财政体制改革为主体内容的本轮财税体制改革，从十八届三中全会至今已经持续三年。日前召开的中央经济工作会议也提出“要稳妥推进财税和金融体制改革”。虽然会议公报中未提及“个税”，但种种迹象表明，个税改革已经在加速研究推进。

个税改革在“六税一法”中进展相对滞后。本轮税收制度改革中明确的“六税一法”，即启动增值税、消费税、资源税、环境税、个人所得税和房地产 税，修订《税收征管法》。下一步，个税改革在明年研究推进已成为大概率事件，记者此前也获悉，个税改革的方案最快有望明年上半年出炉。

事实上，本轮个税改革的总原则和大方向早已明确：依照“增低、扩中、调高”的总原则，建立“综合与分类相结合”的新税收体制，通过税制设计，合理调节社会收入分配，进一步平衡劳动所得与资本所得税负。

而在推进路径上，记者了解到，对应“增低、扩中、调高”的目标，“扩中”即减轻中等收入群体税收负担或成为优先选项。

从税制设计角度如何实现减轻中等收入群体税收负担？首先是在部分所得纳入“综合”征税范围的同时，建立基本扣除加专项扣除的机制，适当增加专项 扣除。目前来看，再教育支出或成为抵扣首选，首套房贷款利息也有望纳入选项。长期来看，赡养老人、抚养二孩等家庭支出有望逐步纳入抵扣。

此外，进一步优化税率结构，调低部分档次的税率也在业内形成较高呼声。财政部内部控制委员会委员、瑞华会计师事务所管理合伙人张连起对《经济参 考报》记者表示，下一步还需要进一步简并个税税率级次，同时，低级别也就是处于一、二级的税率要调低，增加高收入人群税负，让中等收入阶层增加可获得感。

目前，以工薪所得为例，共有7个级次，其中，应纳税所得额（工资收入金额-各项社会保险费-3500）在1500元、1500至4500元、4500元至9000元的，分别适用3%、10%和20%的税率。

此外，月应纳税所得额8万元以上适用最高边际税率45%，这是1994年税制改革时确定下来的，已经过去20多年。目前，美国、巴西、俄罗斯、印度、越南个税的最高边际税率分别为35%、27.5%、13%、30%、35%。

中国社科院财经战略研究院研究员杨志勇认为，工资薪金所得适用税率需要大幅调整，个税改革应该定位为减税改革。基于国际人才竞争等因素，世界范 围内调低个税最高边际税率是大势所趋，比照发达国家和其他金砖国家，我国个税的最高边际税率应该大幅度下调，同时将适用于最高税率的月应纳税所得额调高到 20万元或更多。

具体而言，杨志勇建议可以将相应税率调整为：月应纳税所得额在5000元以下，适用3%的税率；5000元至1万元，适用5%的税率；1万至5 万，适用10%的税率；5万至10万，适用15%的税率；10万至20万，适用20%的税率；20万元以上，适用25%的税率。

中国社科院财经战略研究院副研究员蒋震也对《经济参考报》记者表示，工薪所得的最高边际税率应该调低，缩减其与劳务报酬的税率差距。此外，中等 收入的划分依据，目前还没有权威说法，在他看来，需要根据不同地区的发展情况，制定具有区域特色的中等收入标准，一线城市和省会城市、三线城市、县城的收 入水平不同，此外，收入标准也要和支出即福利水平相结合，提出一个“中等福利”的概念。

在他看来，本轮财税改革的背景，已经不同于改革开放之初需要“做大蛋糕”的任务，而是解决伴随收入水平提高而带来的“收入差距扩大”这一经济社会发展中日益突出的问题。

张连起指出，在深化财税制度改革，建立现代财政制度的过程中，相对其他税制改革，个税改革可以说是风险最小、获益最大的突破口。个税的破题，符合我国全面建成小康社会、实现收入翻番的迫切需求，对于保障改善民生具有积极的作用。

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[ 责任编辑： 孙阳丹 ]
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