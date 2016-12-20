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英国女子出门头戴电磁防护罩 称对无线网络过敏
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国际      来源： 中国日报网 2016-12-23 10:27
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　　德阿塔为了不受电磁波影响，需要戴上厚厚的头罩。(图片来源：英国媒体)

　　中国日报网12月22日电 如今很多人可能一时半刻也离不开手机和无线(WiFi)网络，逛街、吃饭、住酒店都要选择有网的地方。不过，英国一名女子却对WiFi和手机信号避之不及，因为她对这些都过敏，甚至因此几乎连家门都不能出。

　　据英国媒体12月21日报道，一位名叫金·德阿塔的女子对电子设备发出的电磁波有很强烈的过敏反应，这些电磁波让她患上了偏头痛，还使她容易感到疲惫，易感染疾病。所以德阿塔极少出门，而且就算离开家，她也只能去手机信号很弱的地方，还要用厚厚的头罩保护自己。

　　由于住所附近建造通信基站，她不得不先后两次搬家。现在，她连睡觉都要罩上特殊的保护网。

　　德阿塔表示，人们看到她时都会觉得她疯了，因为其他人都没有这样的困扰，不能感同身受。她希望人们能了解这种“电子过敏症”，对她多一些同情。“我已经有很长一段时间没有见到家人和朋友了。今年总共只有两个人来我家，而且只待了半天时间，这真的很让人伤心。我能去的地方也就只有克鲁肯和莱姆里吉斯，去别的地方我就会出现很严重的症状。”

　　据悉，德阿塔16岁的时候开始出现对电磁波过敏的情况，离电视很近的时候身体就会感到不适。几年之后，这一情况并没有好转，反而更加严重。那时，她是医院重症监护室的护士，为了确保紧急情况时别人能够联系到自己，她买了一部手机。德阿塔说：“我第一次把手机放到耳边接听电话时，感觉就好像是有激光穿透我的大脑，之后每次接电话我的头都会疼。”自此之后，德阿塔越来越容易疲惫，她的免疫系统也受到影响，总是容易被传染生病。

　　后来她发现这些问题都是手机、电视、WiFi等引发的。为了躲避电磁波，她搬到了格拉斯顿伯里，在那儿她感觉好多了。可几年后，小镇中心建起一处手机通信基站，德阿塔感觉自己的情况有所恶化，开始出现偏头痛和疲劳等情况。起初，医生认为她只是腰间盘突出，但另外一名医生说这是外部环境所引起的，可能和电磁场有关。再后来，镇上有了3G信号，她甚至出现呼吸急促、心悸、腰痛甚至对光敏感等症状，她不得不再次搬家。

　　德阿塔说，她的姨妈去世之后，表亲给了她一些钱，她用这些钱到处旅行，就是为了找到远离电磁信号的地方，可是每到一个地方，那里都会开始建造移动通信基站。德阿塔现在需要戴上防护头罩来保护自己不受电磁影响。

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[ 责任编辑： 王轩 ]
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