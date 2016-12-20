女童横穿马路被撞身亡 母亲一旁照顾醉酒哥哥

原标题：6岁女童横穿马路被撞身亡母亲照顾醉酒哥哥竟浑然不知

一名6岁女童凌晨横穿马路时不幸遭遇车祸，后经抢救无效死亡。这是今年11月初发生在常州经开区的一起交通惨剧。而事发时，就在一旁的孩子妈妈居然浑然不知！由于案由特殊，警方耗费了大量时间和精力来调查事故原因，结果……

通讯员俞小平扬子晚报全媒体记者张斌

●黑暗一刻

6岁女童凌晨被撞身亡家属怒打肇事司机

11月2日凌晨零点十分左右，常州市经开区交警大队接到报警，称在经开区五一路杨家塘路段发生一起交通事故，一小女孩被轿车撞了，情况很危险。接警后，民警迅速赶到了事故现场，但现场只有一辆轿车和驾驶员朱某。据知情者讲，被撞的小女孩已经被送往医院抢救，生死未卜。

民警立即对轿车驾驶员进行询问，不过轿车驾驶员自己对事故经过也说不清。他只知道被撞小孩大约六七岁样子，事故发生前突然看见有个小女孩出现在车前，他踩了刹车还是撞上去了。

就在警方询问过程中，医院那边传来噩耗，小女孩经抢救无效身亡。就在这时，一名自称是小女孩亲属的男子突然拿起块砖头砸向驾驶员头部，驾驶员头部血流如注。民警见状迅速控制住打人男子。男子喊着：“小孩子撞死了，叫他赔啊！”120救护车赶到现场后，对驾驶员头部进行了包扎，随后将其送往医院做进一步处理，好在只是皮外伤。

警方调查

监控还原惨剧发生过程

孩子两次横穿马路，妈妈没注意到

事故到底是怎么发生的？警方调查发现，五一路杨家塘路段附近的监控探头清晰地记录了事故发生的过程。

监控显示，当天凌晨零点三分左右，一女子搀扶着一男子横穿过五一路，一名女童蹦蹦跳跳地走在两人旁边，女子将男子送上停放在道板上的一辆汽车后，跟男子讲了会话。陪男子上车歇息了会，小女孩可能觉得无聊，就横穿马路去对面玩耍了一会，之后再次从马路对面跑过来时，司机朱某正好驾驶轿车行经此地，小女孩遭遇了不幸。

民警询问小女孩家属得知，他们一家子都是贵州人，监控视频上的女子是小女孩的妈妈，男子是孩子的舅舅。当时孩子妈妈是扶着孩子的舅舅去车里醒酒。当天晚上他们家宴，孩子的舅舅喝了不少酒，醉了。而孩子妈妈表示，当时她的注意力全在哥哥身上，她以为孩子当时没有跟她一起过街，而是在家里同另外一个小朋友玩……孩子两次横穿马路，她根本没有注意到。

据警方了解，直到事故发生后，这名小女孩的母亲都没有发现是自己的女儿出了交通事故，是在家人的呼喊下，才得知不幸。当即将孩子送往医院，但令人心痛的是，小姑娘到医院时已经瞳孔扩散，心跳停止。经抢救，孩子也没能活过来。

司机存在超速行为

警方裁定双方应承担共同责任

警方现场勘察发现，司机大约是在距离撞上孩子前十米左右制动的，但还是撞上了孩子，加上几名目击者的描述，警方猜测司机可能超速或饮酒了。于是现场对司机进行了血液采样，并将监控视频内容送往专业机构进行速度测算。

约一个月，权威机构司法鉴定结果出来了：事故发生时，司机并未饮酒，但是轿车的实际行驶速度为每小时61到67公里，超过了五一路限速每小时60公里的规定，属于超速行驶。而小女孩在没有人行横道线的马路上突然横穿也是引发交通事故的重要原因。因此警方裁定，这起事故中双方应当承担共同责任。

惨痛教训

年末应酬人多事杂务必看好孩子！

这起事故中，监护人没有尽到监护职责是悲剧发生的诱因之一。

警方提醒：快跨年了，各种节日将接踵而至，亲朋聚会会多起来，有时候贪杯在所难免，但大人对孩子的监护千万不可疏忽大意！尤其是在过马路时，更要注意。

警方希望通过这起交通惨剧，警醒广大交通参与者，车祸猛于虎，上路参与交通，要小心再小心。