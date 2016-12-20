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女子结婚5年怀3胞胎染重病 丈夫保妻子放弃孩子
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 重庆晨报-上游新闻 2016-12-23 11:52
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　　周敏目前仍在接受治疗。

　　原标题：他该怎么选？一边是没出世的三胞胎，一边是病重的孕妻

　　有一个孩子，是吴作建周敏夫妇以及全家人的愿望。结婚五年，周敏迟迟没有怀孕。今年七月，好消息终于来临，周敏怀孕了，而且是三胞胎！“医生说几率特别小”，在极度的喜悦中，周敏被全家当做重点保护对象，小心翼翼地安胎。

　　然而，喜悦只持续了五个月，12月11日凌晨，周敏突然肚子痛，身体抽搐不止，发起了高烧。一个晚上，周敏从朱沱镇医院转到城区，再到重庆西南医院。在医院，如果继续抢救胎儿，意味着周敏会陷入生命危险。

　　在艰难的抉择中，丈夫吴作建选择放弃三胞胎：“孩子没了可以再生，但老婆只有一个。”

　　五年终于等来三胞胎

　　吴作建周敏住在永川朱沱镇汉东村。五年前两人结婚了，但妻子一直没能怀孕生子。

　　“医生说，我有多囊综合症，怀孕不那么容易。”五年来，周敏只要听说哪种药有效，就买来吃，只要听说哪里的医生医术好，就跑去看。几年下来，还是没能怀上孕，两人甚至打算领养一个孩子。

　　就在这时峰回路转，今年7月周敏检查出怀孕了，而且是三胞胎宝宝。“真是天大的喜讯，医生说几率特别小。”周敏不再工作，全心全意照料孩子，吴作建也改在离家不远的工地上班。

　　孕妻深夜抽搐发高烧

　　吴作建周敏结婚照。

　　怀孕后，周敏成了一家人重点保护对象，散步、下楼都有人跟着。直到11月30号，周敏上厕所时，突然发现了出血的情况。当天，周敏就和家人一起，到镇医院做了检查。医生建议，如果出血情况一周内不再出现，就没有大问题。

　　接下来一周，周敏情况稳定，没有出血，一家人也放了心。直到12月10日晚上9点，夫妇两人准备睡觉，吴作建却发现一旁的妻子有些异样：“她说肚子有些痛，随后开始全身发烫。”

　　晚上12点过后，周敏止不住地发抖，甚至抽搐。吴作建把周敏送往镇医院，此时周敏的体温已经升到40.8℃，医生建议，立即送到城区医院。

　　到城区医院后，周敏体温升到了41℃，医生建议立即送往上级医院。随后，周敏转至重庆西南医院。医生随即展开了抢救，此时周敏一直处于半昏迷状态，但腹中胎儿还能听到胎心，“我还想着，能保住一个是一个。”

　　艰难决定放弃三胞胎

　　检查后，医生告诉吴作建，周敏情况危急，有绒毛膜羊膜炎、脓毒症、脓毒性休克、急性呼吸窘迫综合症、多器官功能障碍综合症、心功能不全、胎膜早破、低锌血症……一连串医学名词，他完全听不懂。

　　直到医生告诉他，再不做决定，孩子大人都保不住！“没有办法了，孩子没了可以再生，老婆只有一个！”吴作建含着泪，在手术单上签了字。

　　孩子引产后，医生让他去看看，再带回家，“但是我不敢，一眼都不敢看，那毕竟是我的娃儿。”吴作建说，事后他询问过原因。医生告诉他，由于羊水破了，造成细菌感染，然后感染了胎儿。

　　“先前出血我就应该注意的，那次可能是羊膜囊破了。”吴作建埋怨自己要是早点去大医院检查，说不定还能保住孩子。

　　医疗费让他捉襟见肘

　　抢救妻子那晚，吴作建打电话向亲戚朋友借了个遍，一共筹到了10万医疗费，再加上自己3万多元的存款，全部都用来救妻子。

　　然而周敏流产后，引发数种并发症，已经导致腹腔感染，医生建议马上住进重症监护室，然而在重症监护室光一天的医疗费用就是一两万元，这对吴作建来说是一个天文数字。

　　“我工资收入不稳定，时多时少，有时就三千多。”吴作建说，老板也是好心人，借了2万块钱给他救急。

　　为救治妻子，吴作建已经花去约14万元，在别人帮助下，吴作建申请了网上筹款项目，截至12月21号，已筹集到5.1万余元医疗费用。同时，朱沱镇政府也在积极申请医疗救助。

　　据朱沱镇民政办主任表示，现已为吴作建申请建档贫困户，可以获得五六千元的医疗报销，吴作建可以在出院时使用。另外，朱沱镇政府已经为吴作建筹集现金4000元，交到了他手中。

　　12月20日，周敏已经转进产科病房，医生建议仍需住院观察。据吴作建估计，现在还差4万元左右的缺口。

　　对一个痛失三个孩子的母亲来说，不管是一分一毫，都是我们对这个母亲的一份爱心一份心意，爱心捐助账户：中国邮政银行6217996900069310382(周敏)。

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[ 责任编辑： 王轩 ]
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