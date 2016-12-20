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雾霾笼罩西安多日 摄影师拍雾霾四大名著(图)
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 中国网 2016-12-23 10:43
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　　西安摄影师别出心裁，把名著人物置身雾霾中。

　　空城计

　　红楼梦

　　雾霾中的《红楼梦》

　　雾霾中的《水浒传》

　　原标题：雾霾笼罩古城多日西安摄影师拍“雾霾四大名著”

　　西部网讯(陕西广播电视台《都市快报》记者王晶)历经多天的中重度污染，12月22日西安终于迎来了明媚的阳光。雾霾是暂时消散了，但它留给大家的震慑力却很大，西安一个摄影师团队，就拍摄制作一组关于雾霾的照片，让您在拍案叫绝的时候，也会陷入深思。

　　在摄影师王震的镜头下，舌战群儒里的诸葛亮虽然下了战书，但戴着防毒面具的群儒们却似乎不想用自己的性命去应战。这组以四大名著为蓝本的照片一共八张，每一张都演绎了一个关于雾霾的新解。

　　王震：“两年前就想拍一组，一直到今年才实现，历经两个多月，从最初的现代题材到古代，最后选定老少咸宜的四大名著。”

　　于是，在王震和团队成员的创意下，孙悟空的火眼金睛辨别不了白骨精，武松错把树桩当作老虎，刘姥姥逛大观园看到的却是一片昏暗。

　　看起来简单的八张公益照片，背后的制作过程却复杂多了，构思、绘图、寻找演员、化妆、拍摄、3D建模、后期制作，即使最基本的场景，都得拍摄上百张照片。王震他们资金有限，任务却很重大。

　　王震：“我找了一些志同道合的伙伴，防毒面具一个360多，我们资金有限，就只买了一个，所有演员轮着戴。”

　　就这样，经历了前期浩大的准备工作，这一组照片终于出炉了。王震为它们定的主题叫“别让我们的现在，被后人这样想象”。每张照片再配上一句点睛的话，让人在捧腹之余也有了深思。

　　王震：“就是希望呼吁大家能保护环境，别让我们的后人再想象我们当初在雾霾里的生活。”

　　今天，西安上空终于出现了蓝天和阳光，那些天我们经历的重度污染也让每个人真切体会到它的来之不易。

　　来源：西部网

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[ 责任编辑： 王轩 ]
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