雾霾笼罩西安多日 摄影师拍雾霾四大名著(图)

西安摄影师别出心裁，把名著人物置身雾霾中。

空城计

红楼梦

雾霾中的《红楼梦》

雾霾中的《水浒传》

原标题：雾霾笼罩古城多日西安摄影师拍“雾霾四大名著”

西部网讯(陕西广播电视台《都市快报》记者王晶)历经多天的中重度污染，12月22日西安终于迎来了明媚的阳光。雾霾是暂时消散了，但它留给大家的震慑力却很大，西安一个摄影师团队，就拍摄制作一组关于雾霾的照片，让您在拍案叫绝的时候，也会陷入深思。

在摄影师王震的镜头下，舌战群儒里的诸葛亮虽然下了战书，但戴着防毒面具的群儒们却似乎不想用自己的性命去应战。这组以四大名著为蓝本的照片一共八张，每一张都演绎了一个关于雾霾的新解。

王震：“两年前就想拍一组，一直到今年才实现，历经两个多月，从最初的现代题材到古代，最后选定老少咸宜的四大名著。”

于是，在王震和团队成员的创意下，孙悟空的火眼金睛辨别不了白骨精，武松错把树桩当作老虎，刘姥姥逛大观园看到的却是一片昏暗。

看起来简单的八张公益照片，背后的制作过程却复杂多了，构思、绘图、寻找演员、化妆、拍摄、3D建模、后期制作，即使最基本的场景，都得拍摄上百张照片。王震他们资金有限，任务却很重大。

王震：“我找了一些志同道合的伙伴，防毒面具一个360多，我们资金有限，就只买了一个，所有演员轮着戴。”

就这样，经历了前期浩大的准备工作，这一组照片终于出炉了。王震为它们定的主题叫“别让我们的现在，被后人这样想象”。每张照片再配上一句点睛的话，让人在捧腹之余也有了深思。

王震：“就是希望呼吁大家能保护环境，别让我们的后人再想象我们当初在雾霾里的生活。”

今天，西安上空终于出现了蓝天和阳光，那些天我们经历的重度污染也让每个人真切体会到它的来之不易。

来源：西部网