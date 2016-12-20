习近平部署“三农”工作 创新改革助力新发展

央视网消息：习近平与土地、农民的缘分是同他的青春一道开始的。发展农业、造福农村、富裕农民是他始终萦绕心头的“三农梦”。

“中国要强，农业必须强；中国要美，农村必须美；中国要富，农民必须富。” 习近平始终重视“三农”工作，持续强化重农强农信号。12月19日至20日，刚刚落幕的中央农村工作会议，把农业供给侧结构性改革作为农业农村工作的主线，培育农业农村发展新动能，提高农业综合效益和竞争力。

“动力转换、结构转型、方式转变”，2015年12月，“农业供给侧结构性改革”正式通过我国最高级别的“三农”会议进入公众视野。中国农业更加注重提高农业综合效益，更加注重增加农产品竞争力。

经过一年来的改革实践，农业供给侧结构性改革成绩斐然：农村土地“三权分置”办法破冰而来；全国新农业现代化规划落地生根；保生态减消耗绿色增产初见成效；全年1000万人口的脱贫任务有望超额完成，脱贫攻坚实现良好开局。农民生活不断提高、农村面貌日新月异、农业结构更顺更优。

绿色发展：促进农业生产量变到质变

习近平的“三农”工作思想根植于一线农业生产劳动。1969年初，不满16岁的习近平主动申请到农村插队，来到了延川县文安驿公社梁家河大队。那些年，种地、拉煤、打坝、挑粪……习近平什么活儿都干过。在乡亲们眼中，能挑一二百斤麦子走10里山路长时间不换肩的习近平，是个“吃苦耐劳的好后生”。

正是因为有了和农民群众一起劳作的经历，习近平才更能体察民情、了解农民心里想要的是什么，才能更精确的引领当前国家农业发展需要从哪些方面进行结构性调整。

习近平曾说：“让居民望得见山、看得见水、记得住乡愁。”绿色发展，是中国经济社会发展的新航标，也是习近平新发展理念的重要组成部分。在粮食产量连续保持十几年大丰收的境况下，在农民生活持续改善的形势下，不以“产量至上”为中心，更强调土地持续产出能力的理念，正是农业发展新路径的指引。

绿色发展，贯穿今年的农业生产工作。今年，农业部通过整合资金建立了100多个绿色高产高效创建和模式公关县，遴选生产基础好、优势突出、特色明显、产业带动力强的县，统一标准、集中建设，充分发挥引领示范带动作用。

今年农业部开始以“一控两减三基本”为重点推进农业绿色发展，如今已成效显著。今年，全国节水技术推广面积超过4亿亩；黑龙江、河北、四川、浙江等多个省份今年将实现化肥、农药使用量零增长；在东北地区、华北地下水漏斗区、南方重金属污染区和西南西北生态严重退化区已先期试点耕地轮休616万亩。

今年的农村工作会议也指出，推行绿色生产方式，促进农业可持续发展，把该退的退下来，把超载的果断减下来，把该治理的切实治理到位。

产业融合：助力农业结构更顺更优更好

产业结构决定产业未来。有着7年农村生活经历的习近平，对于如何优化农业产业结构有着深刻的认识并绸缪深远：“要加快推进农业现代化，夯实农业基础地位，确保国家粮食安全，提高农民收入水平。要加快建立现代农业产业体系，延伸农业产业链、价值链，促进一二三产业交叉融合。”

今年以来，我国农业生产工作以结构调整为重点，农业结构进一步调优，农业质量效益竞争力明显提高。

从布局上看，积极调减“镰刀弯”非优势产区玉米面积，引导东北优势产区大豆面积同比增长17%以上；选取9个现代农业示范区开展粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设，为优化重要农产品布局积累经验；推进北方农牧交错带农业结构调整，促进区域内农牧业融合发展；启动农业可持续发展试验示范区建设，探索农业可持续发展模式。

从产业结构上看，农产品加工业平稳增长，预计规模以上农产品加工业增加值增速将在5.5%以上；休闲农业和乡村旅游蓬勃发展，预计全年乡村旅游人数达到24亿人次左右；农村电子商务方兴未艾，各类涉农电商超过3万家，预计农产品电子商务交易额将超过2000亿元。

创新改革：推动农村全面小康阔步前行

在经济发展新常态下、在农业供给侧改革攻坚之年，习近平无时不刻在关注着“三农”的发展，他曾多次提到要在认识高度、重视程度、投入力度上保持良好势头。今年7月在吉林调研时他就语重心长地说道：“任何时候都不能忽视农业、忘记农民、淡漠农村。必须始终坚持强农惠农富农政策不减弱、推进农村全面小康不松劲。”

所谓改革，改的是体制机制，动的是既得利益。在习近平的殷切期盼下，党和各级政府纷纷出台相关文件、政策，用强大的改革力度和坚韧的改革决心推动“三农”的发展。

今年，农业部、国家发改委、财政部等9个部门联合印发了《贫困地区发展特色产业促进精准脱贫指导意见》，明确了产业扶贫的总体思路，全国22个扶贫相关省编制完成了精准扶贫规划，计划每一个贫困县建成一批对贫困户脱贫带动能力强的生产基地和加工基地。

农业“三项补贴”改革全面实行，特别是集中部分资金支持建立全国农业信贷担保体系，解决新型经营主体发展中的“融资难、融资贵”问题。目前各省级农业信贷担保机构基本建立，国家农业信贷担保联盟已经组建完毕。

农业供给侧结构性改革也离不开财政“真金白银”的支持。在农业补贴改革上今年同样也取得了新的突破：在渔业成品油价格补贴改革方面，将补贴与柴油价格变动、渔船动力脱钩，降低渔业近海捕捞强度，调整资金支持渔民减船转产、渔船更新改造等，鼓励渔业资源养护。

“让农业变成有希望的产业”对于农业的发展，习近平殷之切切。“重农固本，是安民之基。”作为提高农业供给体系质量和效率的重要手段，农业供给侧结构性改革的目标指向最终必须落到发展农业、造福农村、富裕农民上。对于农村改革成果的最后目标，习近平要求，“让广大农民都过上幸福美满的好日子，一个都不能少，一户都不能落。”

今年是农业供给侧结构性改革的攻坚之年，也是农业“十三五”发展规划的开局之年。随着年末中央农村工作会议的精心部署，明年“三农”工作的重心将以深化供给侧结构性改革为主线，加快培育农业农村发展新动能，开创农业现代化新局面，继续在强农、富农、惠农的道路上阔步前行。（文/程祥 霍筠霞 张莉）