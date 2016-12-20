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海南航空欲“潜规则”女考生面试官被开除
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 京华时报 2016-12-23 10:41
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　　昨天，网曝海南航空在长沙招聘时一面试官欲“潜规则”女考生遭拒。对此，海南航空回应，经调查核实情况属实，现已对涉事人员给予开除处理。

　　据微博网友@长沙热点集爆料，近期海南航空来长沙招聘，但是有考官竟想私下潜规则应聘学生。把学生带到自己的酒店房间，说些暗示性的话，然后发信息直接说明，遭拒绝后就直接拉黑。应聘者都是学生，不知社会这潭水的深浅，希望应聘的同学不要急功近利。后面并附有两条聊天记录截图和考官微信号。

　　网友提供的聊天截图显示，一个名叫“达努力”的男子在添加一个女考生好友后询问，“如果需要进海航，带着你，保证你进海航，需要你付出一些东西，你可以吗？”女考生问“钱吗？”该男子回应“如果是人呢？”随后遭到女考生拒绝。

　　昨天，记者多次添加该男子微信号，均未通过，给其留言也未获回复。据海南航空官网“海南航空2016冬季12月八站乘务(安全)员招聘”信息显示，长沙是其中之一，面试时间是12月19日至20日，地点在湖南天玺海航大酒店。

　　记者从海南航空获悉，12月22日，海南航空接到微博用户举报，某员工在面试过程中存在不当行为。对此他们立即开展专项调查。经调查核实，举报情况属实，对此他们深表歉意。依据公司规定，现已决定对涉事人员给予开除处理，并保留后续向其追究法律责任的权利。海南航空对任何违规违纪行为绝不姑息，将继续加强员工个人道德教育，认真排查可能存在的漏洞，完善招聘组织和人员甄别管理。记者吕高见

　　原标题：欲“潜规则”女考生面试官被开除

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[ 责任编辑： 王轩 ]
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