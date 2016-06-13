借贷宝：停止催收“10G裸条”中109人，定位放贷嫌疑人

因为“10G裸条”陷入舆论风波的网络借贷平台借贷宝有了新动作。

12月22日，借贷宝方面对澎湃新闻表示，已经根据流出的“10G裸条”中的身份信息找到其中的109名“裸贷”女性用户，并请第三方催收公司停止了对其催收，此外，还将根据举报内容，定位“裸条”放贷嫌疑人，并将其借贷宝账户冻结。

同时，借贷宝还在后台启动大数据匹配筛查工作，对排查出来的用户进行电话沟通，截止目前排查出潜在9人可能涉嫌裸贷的侵害(不在流出裸照的109位之内)，借贷宝方面表示将会继续跟进并给与帮助。

此外，借贷宝开设了“裸条”举报邮箱，呼吁用户检举揭发“裸条”放贷者并提供相关证据，定位放贷嫌疑人后会将其借贷宝账户冻结。

由于排查工作尚在进行中，借贷宝方面目前还无法确认究竟有多少女性涉及“裸贷”。澎湃新闻曾经在12月初梳理过，“10G裸条”中共出现了161位手持身份证拍摄裸照，并以此作为借款抵押的女性。但是有不少借贷宝用户表示，以裸照借款的女性人数远远超过这个数字。

借贷宝方面还表示，就“裸条”事件早前已向北京公安报案，并表示：“一旦司法机关认定(裸贷女性)在平台上的借贷协议无效，我们也会撤销相关借贷协议。”

所谓“撤销协议”，借贷宝方面称，“我们撤销，她们(裸贷女性)就不用还了”。但大成律师事务所高级合伙人刘新宇律师对澎湃新闻表示，不管合同被司法机关认定有效还是无效，都不影响借款本金的归还，而利息和罚息可能需要根据合同有无效用来定。

刘新宇律师同时表示，只有严格符合法定情形，合同才可能被认定为无效，但在此案中，合同被司法机关认定无效的概率很低。根据法律规定，如果存在重大误解或者是订立合同的时候显失公平的情形，以及一方以欺诈胁迫的手段，或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下，签订的合同是可以被撤销的。但是在此案中借款人主动提供裸照，在这过程中，没有人胁迫，也没有其他可撤销的情形，而且这些大学生已经具备完全民事行为能力，拿裸照来贷款也基本出自本身真实的意思。此外，这种在互联网环境下所发生的借贷行为，很难认定存在另一方胁迫拍摄裸照、签订借贷合同的情形，所以这种借款合同被撤销的几率也不是很高。

值得注意的是，借贷宝此前规定，在平台上的借贷年化利率不得超过24%，也就是说，在线上签订的借贷合同是合法合规的。之所以会陷入债务漩涡，是因为线下与放贷人私自商定了短期高额利息，并通过微信、支付宝等形式进行转账付息。也就是说，借贷宝平台之外的借条才是真正的“高利贷合同”，而这些借条的一周利息最高可达30%。

根据最高人民法院《关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》，借贷双方约定的利率未超过年利率24%，出借人有权请求借款人按照约定的利率支付利息，但如果借贷双方约定的利率超过年利率36%，则超过年利率36%部分的利息应当被认定无效，借款人有权请求出借人返还已支付的超过年利率36%部分的利息。

超过年化36%的利息部分本来就是无效的，在此案中，借款女生不用向放贷人支付超额利息。只是由于照片被抵押，才会被迫还上高额利息。为此只能“借新债还旧债”，最终利滚利，债台高筑。

借贷宝方面还表示，在“裸贷”事件发生后，已经联系了一些“裸贷”当事人中的借贷宝用户，看是否能够提供一些帮助，目前也在针对一些重点用户进行沟通，考虑当事人的实际情况，会从其“打裸基金”中拿出部分资金解决他们面临的“裸贷后遗症”问题。

12月初，借贷宝正式成立用户权益保护部，由副总裁级别高管直接负责，并设立百万“打裸基金”，用于帮助受害女生打击违法放贷者。同时，借贷宝发出100万元悬赏，表示用于协助警方抓捕“10G裸条照片”的源头。