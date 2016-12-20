业主开会维权遭10余蒙面人持棍殴致头破血流

12月21日，冬至节。成都高新区雅和南一路290号中德英伦城邦的业主们，并无庆祝节日的心情。当晚，20余业主代表在该小区1栋楼下关门讨论反对开发商把“会所”改成“医院”事宜。突然，10余名戴着口罩的男子持棍棒闯进来，对着业主一阵殴打，致多名业主受伤。截止记者发稿时，仍有受伤人员在医院接受治疗。

事发楼盘开发商为成都中德红谷投资有限公司，此前曾因为炒作“一次性购房60套”事件被执法部门处罚100万元。此次业主代表被莫名人士殴打事件再次把该开发商推上风口浪尖。22日，该公司相关负责人龙先生表示，事发后已经报警，正等待警方的调查结果，对打伤业主表示歉意。关于“会所”改成“医院”说法错误的，场所属于公司自有商业物业，公司有权决定该物业用途。

“说好的会所变成了医院”

中德英伦城邦为成都中德红谷投资有限公司投资开发的楼盘，在2013年夏季就开始销售，如今不少业主已经搬了进来。就在今年8月左右，业主们发现紧邻J区1栋的“会所”突然开始封闭施工，一打听才发现，开发商要把它改造成医院。“说好的是会所，咋就改成了医院了呢？”不少业主无法接受这一改变。

业主罗先生说，当初销售以及资料上的宣传，都说该处物业是会所，可以打牌健身等休闲娱乐。“一年还没住够，会所没享受到。”

此后，在当地街道办、卫生部门等多个单位的协调下，双方未达成一致。“在协调会上，开发商跟我们说是开整形医院，不会对小区造成影响。”罗先生说，后来协调了几次，都没有明确的结果，此事就被搁置了一段时间。场所的施工仍在正常进行。

12月21日，高新区管委会的官方网站发布一则公示信息，让此事再起波澜。业主们发现，这则由社会事业局发布的公示明确提出，要在中德英伦世邦J区的2号楼修建一家私营医院，诊疗的科目包括内科、外科、妇科、医学检验科等多个科室。很明显，这里是要修一家综合性医院。

“规划的是会所，一变再变，从整形医院变成了综合性医院。”业主代表说，非常担心一旦医院修好后，居民进出都得与病人同道，并且医院本身病原多，医疗卫生等也得不到保障，住起来也十分闹心。

公示当天，一些业主代表前往高新区相关部门进行投诉。

商议对策

10余名口罩持棍男子冲进殴打业主

21日晚上，一些业主代表聚集在在J区1栋1楼的大厅，商讨反对开发商把“会所”改成“医院”事宜。业主罗先生说，白天业主代表去高新区反映情况，带回来了一些视频资料，当时20余人的业主代表正在观看视频。就在这时，一个物业的便衣走了进来。“我们发现了情况，就把他赶了出去。”罗先生说，便衣人员出去几分钟后，几个穿着红色物业制服的保安跟着走进来。

“我们都没咋注意，后面跟着有20多个人，清一色戴着口罩，手里拿着棍棒。”业主罗先生说，还没等他们反映过来，这10余名男子就围着业主进行殴打。

业主李先生当时也在场，场面把他吓坏到了。“一群人抡起棍棒追着我们打，从大厅追到电梯，然后又从电梯追到大厅！”根据业主提供的视频显示，现场一片混乱，不时听到惊叫声和惨叫声。在混乱的人群中，可以清晰看到几个戴着口罩的男子持着棍棒在人群中挥舞，现场花瓶、玻璃散落一地，地面、沙发、窗户上到处可见血迹。

讲述经过

“我丈夫被推进电梯里打，我劝架被推撞墙上”

根据业主提供的照片显示，在这一场殴打中，至少4名业主被打伤，其中3名男子和1名女子伤情相对较重，有人鼻梁受伤、有的耳朵撕裂，有的手臂骨折流血。伤情较重的小红(化名)脸部、额头多处流血，医生告诉她需要做多项检查才能确定伤情。

22日当天，多名受伤的业主仍在医院接受治疗。

再次提起事发的一幕，小红仍很恐惧。小红说，当晚8点20分许，她和丈夫正在观看业主代表拍回来的视频资料，就在这时，一群男子冲了进来，几个男人拽着她的丈夫往电梯里拖。然后在狭小的空间里，抡起棍棒对着他打。“我当时被吓坏了，我冲过去扯他们的衣服，想把人拉开，结果两个男的转过身来，一把把我推到墙上，我整个头撞在了墙上！”小红说着就哭了起来，“我感觉头突然很疼，用手一摸，手上、脸上全是血。”惊慌失措的小红尖叫起来。这时，人群中有人喊了一声“撤！”10余名男子很快就不见了。

打人者是谁？

业主：“大门需要门禁开门，保安先进来”

22日上午，中德英伦世邦小区业主遭遇暴力的血腥照片开始在网络上传播开来，引起众多网友关注。不少人声讨打人者。

那么，这些人到底是什么身份呢？目前，当地警方已经介入调查。

据多位当时在场的业主介绍，当时便衣物业人员被赶了出去后，没几分钟持棍男子就进来了。“因为此前曾发生过四川电视台记者采访被物业围困1个多小时的事情，我们当天业主代表特别商议找一个安全的地方，所以还特意把1楼的大门关着的，很明显，要进来需要门禁才能打开。”业主陈先生说，“便衣走后，穿着红色制服的保安人员跟着进来，那么，一定有人用卡开了门禁把人放了进来。”

事发后，有业主曾向物业索要监控视频，“物业说，没有这一段监控。”22日当天，华西都市报记者前往现场采访，多位物业保安表示不清楚此事。

业主手册、临时管理规约等多份资料文件有“会所”字样

业主被殴打，到底与业主抗议“改会所”一事是否相关，不得而知。一个事实是，因为“改会所”一事，业主多次找来相关新闻媒体报道过此事。同时，当地街道办、社区等多个部门也曾出面主持过协调会议。业主说，此前居住感觉不错，也很少发现纠纷问题。“与开发商之间算的上矛盾的，只有这一件事情。”

多位业主表示，他们在购房时，销售顾问均向他们宣传J区2号楼就是会所，并且介绍说业主可以享受喝茶、健身等休闲娱乐。当天，华西都市报记者也探访了该场所，发现里边已经被分割成一件件房子，从装修的风格来看，与一家没有设备的医院无异。

记者注意到，在业主提供的多份文件和宣传资料上，可以看出涉及到“会所”的相关内容。在小区临时管理规约中第六条写到：在本物业管理区域内，根据物业买卖合同，以下部分属于开发建设单位所有：1、未出售的地下停车场(库)；2、会所。在业主服务手册上，项目概况一栏，也提到：全面拓宽标准层公共过道宽度，设有设施公共空间：酒店式入户大堂，首层全架空，绿地泛会所，齐聚咖啡屋、休闲室、健身天地……

开发商回应：

对打伤者表示歉意公司有权决定商业物业用途

22日，华西都市报记者也就业主反映的被不明人士殴打、会所改成医院等问题，向中德英伦城邦开发商成都中德红谷投资有限公司相关负责人龙先生进行了采访。龙先生表示，城邦业主被打一事，公司知悉后非常关注，第一时间就报了警并尽全力协助警方查明事情真相，在此也对被打伤的业主表示歉意和关切。另外，关于会所改医院的说法是错误的，场所是公司自有商业物业，无论报政府相关文件还是各种宣传资料，公司都清楚标注该物业为商业物业，并非会所，所以，只要是在法律法规允许范围内，公司有权利决定该物业的用途。

在采访中，龙先生也承认是修建的是医院。记者提出医院选址距离小区这么近，是否征求了业主的意见？龙先生称，正在征求业主的意见。

高新区：

“公示是必须要走的程序，有居民质疑会暂停审批”

华西都市报记者了解到，要修建一家医院，需要规划、卫生、环评、消防等多个政府部门的审批。那么，开发商拟在该物业修建医院已经在公示阶段了，是否意味着政府相关部门已经同意了呢？

成都高新区社会事业局相关负责人表示，此前也安排了人员参与街道办、社区主持的协调工作，参与了业主代表的对话。“有单位提出申请，主管部门就要公示，这个是必须走的程序。如果有业主提出质疑，就会将投诉记录在案。有投诉就肯定过不到(审批)，我们也不会同意！”

“一开始搞整形医院我们也没同意，要他们拿出相关证明手续来。”该负责人说：此前也处理过多次这样的事件，因为有居民投诉，最终也暂停审批了。

最新进展：警方已立案调查高新区终止该医院行政审批事项

12月22日晚八点，@成都高新公安分局发布通告称：2016年12月21日20时40分许，高新区中和辖区“中德英伦城邦”小区4名业主被人打伤。接报后，高新公安分局高度重视，现已立案侦查。目前，正全力开展调查取证等各项案侦工作。

22日，成都市高新社会事业局发布《关于撤销四川华皓生物科技有限公司设置成都高新华皓医院的公示》。公示称，12月22日，四川华皓生物科技有限公司向该局提出撤销四川华皓生物科技有限公司设置成都高新华皓医院的申请。成都市高新社会事业局决定终止该医院的行政审批事项。

华西都市报客户端记者李秀江摄影雷远东