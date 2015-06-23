澳大利亚台籍女政客辱华遭围攻 被称女版希特勒

林珊如(右)

澳大利亚极右翼党派“一族党”昆士兰州华裔议员候选人林珊如近日频出出格言论在澳大利亚引发巨大争议，她不仅对“一族党”党首汉森排斥亚裔的言论“表示理解”，还渲染“中国政府在澳影响力太大”“亚洲人有好坏之分”。对此，澳大利亚数十家华人团体22日发表联合声明指责称，其言论不仅是对自己族裔背景的背叛，是对政治人物应有操守的背叛，也是对澳大利亚民主制度的无知、藐视与玷污。

澳籍华裔林珊如26年前从台湾移民澳大利亚，此前曾是一名教师，她据信是主张排外的“一族党”的首位华裔地方议员候选人。林珊如日前接受澳大利亚广播公司采访时称，相信“好的亚裔”会给她和“一族党”投票，因为他们也惧怕“中国政府在澳大利亚增加影响力”。

林珊如表示，她之所以加入“一族党”，是因为理解党首汉森的政治主张，“汉森比所有人更早看到问题，包括你和我”。汉森20年前曾发出“澳大利亚有被亚裔淹没的危险”的“名言”，因为极端排外，她还得到了“澳大利亚女版希特勒”的恶名。林珊如宣称，中国政府对澳大利亚的影响力太大，同时影响自由党及工党两大党，汉森反对的其实是中国人，“因为白人弄不明白中国人和日本人、韩国人之间的区别”。她还声称，中国是澳大利亚的威胁，中国会买下澳大利亚的企业、港口和房产，“太多中国的支持者来澳大利亚将会造成灾难，他们会组成自己的政府，你想要2000万中国人来澳大利亚吗？”

澳媒称，林珊如此前曾在反华媒体工作，工党和自由党也曾找过她谈合作事宜，但一听说她的背景就都退避三舍了。

林珊如的言论令澳大利亚华人团体震惊不已。数十家澳华人团体22日发表的联合声明称，一个少数族裔政客，却反过来攻击少数族裔；一个受益于多元文化的政客，却反过来攻击多元文化；为了沽名钓誉的炒作，为了获取持极端立场选民的选票，不惜数典忘祖，在如此政客的心目中，政治底线在哪里？道德底线在哪里？声明呼吁华裔、亚裔、各少数族裔及全体澳大利亚同胞团结起来，谴责一切制造分裂、煽动仇恨的言论。

澳大利亚华人学者、盘古智库学术委员雪珥22日接受《环球时报》记者采访时表示，极右翼的“一族党”20多年前曾在澳大利亚政坛活跃过，鼓吹排亚，遭到主流社会及亚裔社区的唾弃，随即沉寂许久。近年来，在西方民粹浪潮中，“一族党”在澳大利亚似乎有崛起之势，今年大选在联邦参院占据3席，在两大政党势均力敌的情况下，“一族党”成为关键少数党。“一族党”此次推出林珊如作为昆士兰州议员候选人之一，应该是试图吸引华裔及亚裔的选票，这其实正是华裔及亚裔综合地位提升的表现。

雪珥表示，林珊如本人是不久前跳槽加入“一族党”的，成为该党候选人后迅速迎合该党党首言论，通过攻击自己的族裔试图吸纳本族裔的选票。她对华人同胞的攻击手法，与此前部分澳媒将所有华人等同于“中国特工”的荒谬论调完全一致。雪珥认为，林珊如事件是澳洲国内政治生活非正常化的极端体现，与澳中关系大局无碍。