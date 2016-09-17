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女子凌晨在大雁塔景区拍裸体写真 自称为“好玩”
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 华商网 2016-12-23 07:51
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　　12月21日晚，新浪微博“西部模特”发出一张在大雁塔旁的女子裸体写真，微博中写道：“逆天啦，网传女孩凌晨在大雁塔附近拍人体写真。”引发网友关注。而到了22日下午，微博博主再次发出3张照片，除了一张为此前微博发出的照片外，另有一张裸体写真和一张女子照片，根据微博中@的对象，疑指照片中的女子为裸体写真中的女子。

　　22日下午，华商记者与微博博主取得联系，博主称照片是在微信群里看到的，自己随机发在微博中。博主表示，裸体写真摄影师在西安工作，照片拍摄于夏季，拍摄动机应为“好玩”。而对于在微博中@他人，博主称是自己随意搜寻到的。

　　22日下午，华商记者与西安曲江大雁塔景区服务管理有限公司取得联系，工作人员称上午已经注意到这一情况，而且也已经就此事作出回复，同时呼吁广大游客、市民文明出游。

　　回复内容如下：

　　2016年12月22日，新浪微博“西安直播”等用户发布信息，内容为大雁塔景区地下宫平台处有一女子于凌晨时段进行行为艺术拍摄。对此，我司高度重视，现将具体情况回复如下：

　　一、从照片拍摄地点及周边环境观察，拍摄时间应处于夏季夜间凌晨时段，我司夜间时段在该区域有安保人员进行不间断巡查，且每晚会在凌晨1点开始清理景区夜间逗留人员，如发现有碍景区正常游览秩序的不文明行为会第一时间予以制止并劝离。

　　二、大雁塔景区是国家5A级开放式景区，西安的城市会客厅，每日接待全国各地的游客数以万计，一线管理情况复杂，在此，我司呼吁来大雁塔景区参观、游览的市民及游客能够文明出游，共同维护景区良好的游览秩序。

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[ 责任编辑： 孙阳丹 ]
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