母疑将女儿从13楼扔下摔死 自己跳楼被救

原标题：狠心将3岁女儿从13楼扔下下，这是亲妈？

摘要

据七台河市市民报料，22日11时50分许，一名3岁女孩被人从七台河市人民医院新楼13楼扔下。记者与七台河市公安局的宣传部门进行核实，警方确认事实存在，扔孩子的女子随后也准备跳楼，但被赶来的医院保安拦住，已被警方控制。

玻璃雨搭被砸坏

记者从七台河人民医院值班医生处了解到，事发时这名女子怀抱一名三岁女童，坐在13楼的消防通道附近的窗台上，距离较远的一名其他病人家属发现情况不对，立即联系附近的工作人员，工作人员和该名家属想上前劝说，但女子已把孩子扔了下去。工作人立即跑上前，将准备要跳下去的女子拽回。报警后，警方赶来，将女子带走。

据医生介绍，女子被拽回后，始终一言不发，而被扔女孩当时没有呼吸，还有心跳，经抢救无效，伤势过重身亡。从市民提供的图片可以看到，医院的玻璃雨搭被砸坏，孩子的一只小白鞋遗落在现场。

一只小白鞋遗落在现场

据七台河警方当天下午通报的情况，坠楼女孩因伤势严重，抢救无效，已经死亡。经过初步调查，扔孩子的女子姓李，年龄约为32岁，与死者疑为母女关系。3岁女孩疑患有先天性癫痫，嫌疑人有轻生倾向，事发时有可能是带孩子到医院看病。具体的案发原因正在进一步调查中。