湖南湘潭人大代表给自己备下活人墓 内含八仙华表

原标题：湖南湘潭一人大代表占地一亩大建“活人墓”

商报讯(记者李根)2016年12月22日，湖南省湘乡市翻江镇园艺村，湘潭市人大代表李福坤所兴建的“活人墓”在阳光的照射下显得格外壮观。

当地村民告诉记者，李福坤在村上占地一亩兴建“活人墓”之后，一些胆大的村民开始实名告状，没过多久，当地民政局、国土局就派人来现场查看。但在民政和国土来之前，李福坤就雇人拖黄泥将有自己名字的墓碑掩盖，并在墓地里安装健身器材，还挂上“健身乐园”的字样。

在国土、民政的调查对李福坤没任何影响时，一些村民开始实名向媒体投诉，称李福坤违反国家殡葬政策，浪费国家土地资源、观点落后。记者在李福坤所兴建的“活人墓”地发现，这里不仅有“八仙”石头雕像、还有石象、石马、石龙、石华表。在“活人墓”的另一边还建有石头塔，名为“盛世塔”，塔上还有李福坤的名字。

据记者了解，李福坤曾在会上做报告时说：“我是一个农民代表，我最关注‘三农’问题。”他在当选人大代表不久时，经常自己开着车，带着照相机、录音笔等，下乡调查走访，反映民情民生。李福坤敢于直言、勇于监督的作风赢得了群众的爱戴，也赢得了各级党委、政府的尊重，他先后被10多家单位聘为行风监督员。

来源：当代商报