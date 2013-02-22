洛阳网首页  新闻  县区  百姓呼声  律师在线  百科  房产  娱乐  游戏  电子报  网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳 | 国内 | 国际 | 娱乐 | 体育 | 财经 | 社会

湖南湘潭人大代表给自己备下活人墓 内含八仙华表
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 未来网 2016-12-23 07:52
分享到：

　　原标题：湖南湘潭一人大代表占地一亩大建“活人墓”

　　商报讯(记者李根)2016年12月22日，湖南省湘乡市翻江镇园艺村，湘潭市人大代表李福坤所兴建的“活人墓”在阳光的照射下显得格外壮观。

　　当地村民告诉记者，李福坤在村上占地一亩兴建“活人墓”之后，一些胆大的村民开始实名告状，没过多久，当地民政局、国土局就派人来现场查看。但在民政和国土来之前，李福坤就雇人拖黄泥将有自己名字的墓碑掩盖，并在墓地里安装健身器材，还挂上“健身乐园”的字样。

　　在国土、民政的调查对李福坤没任何影响时，一些村民开始实名向媒体投诉，称李福坤违反国家殡葬政策，浪费国家土地资源、观点落后。记者在李福坤所兴建的“活人墓”地发现，这里不仅有“八仙”石头雕像、还有石象、石马、石龙、石华表。在“活人墓”的另一边还建有石头塔，名为“盛世塔”，塔上还有李福坤的名字。

　　据记者了解，李福坤曾在会上做报告时说：“我是一个农民代表，我最关注‘三农’问题。”他在当选人大代表不久时，经常自己开着车，带着照相机、录音笔等，下乡调查走访，反映民情民生。李福坤敢于直言、勇于监督的作风赢得了群众的爱戴，也赢得了各级党委、政府的尊重，他先后被10多家单位聘为行风监督员。

　　来源：当代商报

返回洛阳网首页>>
[ 责任编辑： 孙阳丹 ]
分享到：
相关阅读
  • ·最高法：哄骗拐走婴幼儿按“偷盗婴幼儿”论处
  • ·中国器官捐献登记新增支付宝渠道 登记只需10秒
  • ·“半永久妆”传染丙肝风险被忽视 建议早筛查
    		•
    刚入住墙面就开裂？ 如何辨别
    刚入住墙面就开裂？ 如何辨别
    洛阳市伊滨区2号安置小区正在加紧建设中
        近日，在伊滨区2号安置小区二期项目施工现场，工程正加紧施工。
  • ·洛阳阳光新城小区414套公租房完成配租
  • ·明年起地税局收“社保” 支付宝和微信也能缴费
  • ·不动产登记优惠政策出台 我市已开始执行新收费政策
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 双休日洛阳市将迎来明显雨雪天气过程
  • 洛阳城雾霾和晴天对比照
  • 女子凌晨在大雁塔景区拍裸体写真 自称...
  • 温州：铁道警示杆未落下 火车将两辆汽...
  • 韩国富二代飞机上攻击空姐 美国情歌王...
  • 省考明日开考，近2.6万人齐聚洛阳考试
  • 河南女子一天两次遭蒙面人殴打 派出所...
  • 丧心病狂！恐怖分子吻别7岁女儿 送其...
  • 广州公务员再婚生二孩被定性超生 起诉...
  • 洛浦西路一饭馆开业顶风放鞭炮被罚款2...
    		•
    百姓呼声
    非寄宿制学校、幼儿园20日下午至21日停课
    办理不动产登记的时限是三十个工作日
    精彩图片
    又萌又惊悚！世界各地...
    众男星“集结”《快本...
    摄影师拍死囚犯临刑前...
    真赢家！挂满奖牌的菲...
    精彩热帖

    2016年我的摄影之路

    城市的印象

    杂技节掠影-变脸

    老相识
    /和农友三天二夜游沁河纪实照片
    /中 秋 夜 月
    /走来走去，飞来飞去 ，一个目的 —— 找吃
    娱 乐

    王俊凯身价过亿 登...

    宋佳热带过冬长腿...

    小五进“炊事班”

    林志玲冬至做义工
    生活 洛阳天气 水费查询 电费查询 房屋租售 彩票开奖 快递查询
    交通 洛阳地图 洛阳航班 洛阳公交 长途客车 火车时刻 旅游线路
    政务 政府机关 违章查询 个税计算 查公积金 户籍查询 办出入境
    网点 银行网点 洛阳医院 教育学校 社保查询 移动通信 保险理财
    优惠 商场打折 团购导航 特价酒店 休闲娱乐 潮流热卖 美食情报
    资讯 人才招聘 特色餐饮 股票行情 教育培训 购车手册 养生课堂
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605