日本通过“史上最高军费” 网民：日本未来一片黑暗

22日，日防卫大臣稻田朋美就预算等问题接受采访。

原标题：日本以“史上最高军费”针对中国网民：日本未来一片黑暗

记者李珍王伟李苏宁甄翔陆峰

22日，日本政府在内阁会议上通过2017年度预算案。其中引人注目的是，防卫预算再创新高，达到5.125万亿日元(约合人民币3020亿元)。自2012年安倍晋三再次出任首相以来，日本防卫预算已经五连涨。“防范中国”几乎是所有媒体都强调的关键词。

安倍22日上午主持内阁会议，正式通过2017年度国家预算案。一般预算总额创历史新高，达到97.4547万亿日元(约合人民币5.7万亿元)。其中，5.125万亿日元的防卫预算较上年度增加1.4%，再创纪录。这是日本连续5年防卫费增加，连续两年超过5万亿日元。对于“专守防卫”的日本来说，这个增长比例并不算低，而且其针对性很强。

共同社称，安倍政府考虑到中国的海洋活动而采取加强西南诸岛防卫等措施，列入707亿日元用于鹿儿岛县奄美大岛及冲绳县宫古岛西南警备部队建设。声呐性能和安静性提升的1艘新型潜艇的建造费728亿日元也被列入预算。日本政府还重视包括钓鱼岛在内的离岛防卫基地的装备强化工作，列入预算购买两栖装甲车、F-35隐形战机、新型空中加油机、大型运输直升机等。

正在加强钓鱼岛周边警备机制的日本海上保安厅将获得2106亿日元预算，远高于今年的1877亿日元，较申请额也多出约100亿日元，创下原始预算的最高纪录。《日本时报》称，海上保安厅将把其中27%的预算投入到在钓鱼岛海域的巡逻和警备强化上。日本还将建造大型巡逻船，使海保巡逻船数量从2015财年底的128艘增加至2020财年的142艘。海保于今年4月建立起“尖阁专队体制”，同时随时从全国派遣支援部队。为强化该体制，海保编制人数2016年度增加104人，2017年度再增加118人，将达1.3744万人。

国际媒体也纷纷强调日本防卫预算对中国的针对性。美国彭博社称，在与中国就东海争议岛屿紧张关系持续的背景下，日本内阁就明年4月开始的新财年批准5万多亿日元的创纪录防务预算。法新社22日称，面对朝鲜核武器和导弹威胁以及同中国的领土纠纷，安倍领导的内阁周四批准了日本史上数额最高的年度防务预算。这是日本防务费连续第五年增长，反映出鹰派的安倍加强日本军力的愿望。路透社称，安倍政府周四批准将防务费提升到创纪录的水平，应对中国在东海地区的军事力量以及朝鲜导弹威胁升级。在安倍领导下，日本自卫队的重心正从保卫北方领土转向加强对南向深入东海1400公里的南部岛链的防御。这意味着日本将在减少坦克师的同时强化机动力量，包括增加鱼鹰运输机、舰艇、两栖装备以及加强移动导弹部队等。

在经济形势改善迟缓、税收见顶的形势下，防卫预算持续走高，由于老龄化而增多的社保费用增长额仅为5000亿日元，这让在野党非常不满。日本最大在野党民进党党首莲舫22日在记者会上说：“防卫费连续5年增加，已经超过5万亿日元，但医疗和养老看护方面的负担则要各位(国民)自己承担。这就是国民们现在的感觉吧。”日本共产党书记局长小池晃谴责称：“安倍经济学穷途末路的恶果强加给民众，预算象征着在军扩路线上暴走的安倍政权的强权姿态。”

英国广播公司称，为老龄化人口提供服务的社保法案已经给日本经济带来越来越重的压力，军事和海保费用增加只会进一步加重日本的债务。《日本经济新闻》评论称，在降低社会保障费等成为主要课题的背景下，安倍政府重视防卫预算的情况非常突出。《环球时报》特约记者注意到，在日文雅虎网站上，网民的留言几乎全是不满。有人批评说：“依赖借款制定的预算要持续到什么时候？日本的未来真是一片黑暗！安倍政权一边自己挑衅一边煽动说他人威胁，其目的是扩大国防预算和更加提升紧张。”