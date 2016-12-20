洛阳网首页  新闻  县区  百姓呼声  律师在线  百科  房产  娱乐  游戏  电子报  网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳 | 国内 | 国际 | 娱乐 | 体育 | 财经 | 社会

日本通过“史上最高军费” 网民：日本未来一片黑暗
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国际      来源： 环球时报 2016-12-23 07:44
分享到：

　　22日，日防卫大臣稻田朋美就预算等问题接受采访。

　　原标题：日本以“史上最高军费”针对中国网民：日本未来一片黑暗

　　记者李珍王伟李苏宁甄翔陆峰

　　22日，日本政府在内阁会议上通过2017年度预算案。其中引人注目的是，防卫预算再创新高，达到5.125万亿日元(约合人民币3020亿元)。自2012年安倍晋三再次出任首相以来，日本防卫预算已经五连涨。“防范中国”几乎是所有媒体都强调的关键词。

　　安倍22日上午主持内阁会议，正式通过2017年度国家预算案。一般预算总额创历史新高，达到97.4547万亿日元(约合人民币5.7万亿元)。其中，5.125万亿日元的防卫预算较上年度增加1.4%，再创纪录。这是日本连续5年防卫费增加，连续两年超过5万亿日元。对于“专守防卫”的日本来说，这个增长比例并不算低，而且其针对性很强。

　　共同社称，安倍政府考虑到中国的海洋活动而采取加强西南诸岛防卫等措施，列入707亿日元用于鹿儿岛县奄美大岛及冲绳县宫古岛西南警备部队建设。声呐性能和安静性提升的1艘新型潜艇的建造费728亿日元也被列入预算。日本政府还重视包括钓鱼岛在内的离岛防卫基地的装备强化工作，列入预算购买两栖装甲车、F-35隐形战机、新型空中加油机、大型运输直升机等。

　　正在加强钓鱼岛周边警备机制的日本海上保安厅将获得2106亿日元预算，远高于今年的1877亿日元，较申请额也多出约100亿日元，创下原始预算的最高纪录。《日本时报》称，海上保安厅将把其中27%的预算投入到在钓鱼岛海域的巡逻和警备强化上。日本还将建造大型巡逻船，使海保巡逻船数量从2015财年底的128艘增加至2020财年的142艘。海保于今年4月建立起“尖阁专队体制”，同时随时从全国派遣支援部队。为强化该体制，海保编制人数2016年度增加104人，2017年度再增加118人，将达1.3744万人。

　　国际媒体也纷纷强调日本防卫预算对中国的针对性。美国彭博社称，在与中国就东海争议岛屿紧张关系持续的背景下，日本内阁就明年4月开始的新财年批准5万多亿日元的创纪录防务预算。法新社22日称，面对朝鲜核武器和导弹威胁以及同中国的领土纠纷，安倍领导的内阁周四批准了日本史上数额最高的年度防务预算。这是日本防务费连续第五年增长，反映出鹰派的安倍加强日本军力的愿望。路透社称，安倍政府周四批准将防务费提升到创纪录的水平，应对中国在东海地区的军事力量以及朝鲜导弹威胁升级。在安倍领导下，日本自卫队的重心正从保卫北方领土转向加强对南向深入东海1400公里的南部岛链的防御。这意味着日本将在减少坦克师的同时强化机动力量，包括增加鱼鹰运输机、舰艇、两栖装备以及加强移动导弹部队等。

　　在经济形势改善迟缓、税收见顶的形势下，防卫预算持续走高，由于老龄化而增多的社保费用增长额仅为5000亿日元，这让在野党非常不满。日本最大在野党民进党党首莲舫22日在记者会上说：“防卫费连续5年增加，已经超过5万亿日元，但医疗和养老看护方面的负担则要各位(国民)自己承担。这就是国民们现在的感觉吧。”日本共产党书记局长小池晃谴责称：“安倍经济学穷途末路的恶果强加给民众，预算象征着在军扩路线上暴走的安倍政权的强权姿态。”

　　英国广播公司称，为老龄化人口提供服务的社保法案已经给日本经济带来越来越重的压力，军事和海保费用增加只会进一步加重日本的债务。《日本经济新闻》评论称，在降低社会保障费等成为主要课题的背景下，安倍政府重视防卫预算的情况非常突出。《环球时报》特约记者注意到，在日文雅虎网站上，网民的留言几乎全是不满。有人批评说：“依赖借款制定的预算要持续到什么时候？日本的未来真是一片黑暗！安倍政权一边自己挑衅一边煽动说他人威胁，其目的是扩大国防预算和更加提升紧张。”

返回洛阳网首页>>
[ 责任编辑： 孙阳丹 ]
分享到：
相关阅读
  • ·最高法：哄骗拐走婴幼儿按“偷盗婴幼儿”论处
  • ·中国器官捐献登记新增支付宝渠道 登记只需10秒
  • ·“半永久妆”传染丙肝风险被忽视 建议早筛查
    		•
    刚入住墙面就开裂？ 如何辨别
    刚入住墙面就开裂？ 如何辨别
    洛阳市伊滨区2号安置小区正在加紧建设中
        近日，在伊滨区2号安置小区二期项目施工现场，工程正加紧施工。
  • ·洛阳阳光新城小区414套公租房完成配租
  • ·明年起地税局收“社保” 支付宝和微信也能缴费
  • ·不动产登记优惠政策出台 我市已开始执行新收费政策
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 双休日洛阳市将迎来明显雨雪天气过程
  • 洛阳城雾霾和晴天对比照
  • 女子凌晨在大雁塔景区拍裸体写真 自称...
  • 温州：铁道警示杆未落下 火车将两辆汽...
  • 韩国富二代飞机上攻击空姐 美国情歌王...
  • 省考明日开考，近2.6万人齐聚洛阳考试
  • 河南女子一天两次遭蒙面人殴打 派出所...
  • 丧心病狂！恐怖分子吻别7岁女儿 送其...
  • 广州公务员再婚生二孩被定性超生 起诉...
  • 洛浦西路一饭馆开业顶风放鞭炮被罚款2...
    		•
    百姓呼声
    非寄宿制学校、幼儿园20日下午至21日停课
    办理不动产登记的时限是三十个工作日
    精彩图片
    又萌又惊悚！世界各地...
    众男星“集结”《快本...
    摄影师拍死囚犯临刑前...
    真赢家！挂满奖牌的菲...
    精彩热帖

    2016年我的摄影之路

    城市的印象

    杂技节掠影-变脸

    老相识
    /和农友三天二夜游沁河纪实照片
    /中 秋 夜 月
    /走来走去，飞来飞去 ，一个目的 —— 找吃
    娱 乐

    王俊凯身价过亿 登...

    宋佳热带过冬长腿...

    小五进“炊事班”

    林志玲冬至做义工
    生活 洛阳天气 水费查询 电费查询 房屋租售 彩票开奖 快递查询
    交通 洛阳地图 洛阳航班 洛阳公交 长途客车 火车时刻 旅游线路
    政务 政府机关 违章查询 个税计算 查公积金 户籍查询 办出入境
    网点 银行网点 洛阳医院 教育学校 社保查询 移动通信 保险理财
    优惠 商场打折 团购导航 特价酒店 休闲娱乐 潮流热卖 美食情报
    资讯 人才招聘 特色餐饮 股票行情 教育培训 购车手册 养生课堂
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605