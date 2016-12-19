杨东升任鸡年央视春晚总导演 曾参加6次春晚创作

(原标题：“多面”杨东升担任2017央视春晚总导演)

杨东升

【经验丰富的春晚“新”人】——首次担纲总导演的春晚前辈

提到“春晚”，对于多次担纲国内外重大庆典晚会总导演的杨东升来说，并非陌生。1991年、1998年、2005年、2006年、2009年、2016年，他曾参与了多届春节联欢晚会的创作工作，岗位也遍及导播、歌舞导演、执行导演等多个领域。不过，领衔“总导演“对他来说还是第一次。他开玩笑地自称是春晚“新”人，要活到老学到老。他说：“我就喜欢这些(电视)，文艺创作领域好多东西都靠自学，有兴趣就有悟性，能把对生活真实的感悟艺术化地表达出来，这样才能创作出让大家满意的春晚。”

【爱玩的大男孩】 ——求根问底、童心未泯的科技控

相熟的人都喜欢叫杨东升“大男孩”。资历和年纪都已“资深”的他，却始终保持一颗爱探索、爱钻研的好奇心。平时里，他的一大爱好就是环游世界观摩演出，看到了最新的科技应用或者潮流设备，总是要第一时间搞清原理和应用空间，再想方设法地融入到自己的电视节目创作中。有时，为了实现天马行空的创意想法，他甚至还要“发明”一些特种设备。他经常说的一句话是“人无我有、人有我精，人精我绝”。或许，正是这种永不满足的探索精神驱动了他不断前行，寻求突破。

【电视圈的哲学家】——不会当导演的男高音不是好哲学家

杨东升在学校所学的专业是哲学，毕业后却转行做了电视导演。作为以歌舞晚会见长的导演，他对春晚比重最大的歌舞类节目驾轻就熟。业余生活中，他喜欢听音乐、唱歌剧、画油画、看电影，涉猎广泛、爱好颇丰。也许，正是这些经历与爱好，造就了他特有的电视美学，融入到每一个他指导的作品之中，为各类文艺创作贴上了自己的标签儿。不论是作电视导播还是作晚会导演，杨东升最坚持的一大原则就是“创新”，这是一切文艺创作的不竭动力。他认为，创新包含很多层次——从整体的创作架构、到单个的节目，从样式到内容，都要全方位创新，“就算是同样的内容，你也要做出与别人不一样的效果，这才是我们想要追求的。”

【爱较真儿的老匠人】 ——精益求精、追求极致的电视工匠

杨东升常常自比是一位老匠人，一辈子就做电视，做就要做到最好。文艺创作的道路有千百条，而他选择了追求极致。在他看来，歌舞类节目的呈现方式要唯美，极致的唯美才能触发心灵的震撼；语言类节目要引起观众共鸣，有共鸣才能深入人心。在工作上，杨导是出了名儿地爱较真儿，他认准的事儿一定会坚持到底，因为他坚信，精雕细琢才能打造精品，立足高原才能创作高峰。“身为文艺创作者，越是浮华的时代，越是需要大家潜心创作的匠心精神。”文艺创作的高峰不是朝夕可至，而是一条漫长的探索之路，“我是个创作者，也是一名普通的观众，生活就是我们所有艺术创作取之不尽的源泉和动力。”

【一句话快问快答】

Q1：一句话诠释你心中的“工匠精神”？

杨东升：专注、坚持

Q2：用一个词来描述春节，选什么？

杨东升：中国人的年。

Q3：2017春晚的最大看点是什么？

杨东升：创新。

Q4：如果不做导演，会选择哪个职业？

杨东升：画家。

Q5：鸡年新春愿望是什么？

杨东升：春晚做得好看，不被大家吐槽。