广州百年城中村改造 或一夜现大量千万富翁

中新社报道，日前，广州市政府在官网挂出了关于全面开展冼村改造的通告，冼村本次改造规划范围东起猎德路、西至冼村路、南至金穗路、北至黄埔大道，总用地面积18.49万平方米，目前相关部门已正式全面启动冼村城中村改建工作。

冼村，一个有宗族祠堂的村落。这里原有1900多户人，在城中村改造的过程中渐渐剩下不到几百户人家。作为广州新城中轴线上绕不开的一个地理节点，冼村自改造起便受到关注。

12月19日，冼村城中村改造工作正式全面启动。有人猜测，冼村一旦顺利改造，一夜之间将出现大量千万富翁。

“早上6点多，就开始放炮仗了，可能为了图个吉利，准备开拆。”19日上午的冼村比以往更热闹一些，在靠近冼村路的一块小小空地上，钩机已经进场，冼村实业有限公司一众人等也已经到场，并有少数村民围观。

记者在村中走了一转，发现村中大部分建筑已经如同废弃，这些建筑内，门窗已拆,基本上找不到有人居住的气息。

每天，他们是怎样在“废墟”一样的村中生活？有住户说：“已经习惯了，走出了这个范围，就是另外一个世界。”他说的“范围”，指的是冼村路、金穗路、猎德大道、黄埔大道围绕的区域，也是本次冼村改造的规划范围，总用地面积18.49万平方米。

据了解，已有八百多年历史的冼村，其改造东起猎德路，西至冼村路，南起金穗路，北以黄埔大道为界，分为三大地块，即村民回迁地块、村集体物业地块和融资地块。而在整村改建完成后，村里将有肉菜市场、幼儿园、祠堂、老人活动中心等公建配套。