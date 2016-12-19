中俄界河黑龙江上首座跨境公路大桥将开工

原标题：中俄界河黑龙江上首座跨境公路大桥历时28年即将开工

中俄界河黑龙江上首座跨境公路大桥历时28年即将开工于琨摄

中新网哈尔滨12月22日电(记者解培华)记者22日从黑龙江省新闻办发布会获悉，经中俄两国官方不懈努力，中俄界河黑龙江上首座跨境公路大桥---黑河至布拉戈维申斯克黑龙江(阿穆尔河)大桥项目将于本月24日正式开工。

据悉，黑河—布拉戈维申斯克黑龙江(阿穆尔河)大桥项目自1988年两国共同动议，至今已历时28年。2013年以来，黑龙江省人民政府与阿穆尔州政府进一步加大了大桥建设推进力度，围绕解决大桥建设资金问题，研究提出了成立中俄合资公司“贷款建桥、收费还贷”的新模式。根据2015年9月中俄两国政府签署的《&；lt；建桥协定&；gt；修订议定书》，及2016年6月黑龙江省人民政府、阿穆尔州政府与中俄合资公司(即黑龙江阿穆尔河大桥开发建设有限公司)签署的《特许合同》，合资公司负责大桥的建设管理、运营维护、收费还贷。

黑河—布拉戈维申斯克黑龙江(阿穆尔河)大桥是中俄界河黑龙江上首座现代化公路大桥，起点位于中国黑龙江省黑河市长发屯，终点位于俄罗斯阿穆尔州布拉戈维申斯克市卡尼库尔干村，路线全长19.9公里，中方境内长6.5公里，俄方境内长13.4公里，标准为二级公路；黑龙江大桥长1283米、宽14.5米，主航道跨径147米，桥型为双车道矮塔斜拉桥。项目概算总投资24.7亿元人民币。计划工期三年，2019年10月交工通车。

据了解，大桥建成后将形成一条新的国际公路大通道，实现中俄两个地级市直接互通互联，为“一带一路”建设、中蒙俄经济走廊建设以及龙江丝路带建设增添重要跨境基础设施。据预计到2020年，两岸间客货运输量将分别达到148万人次和309万吨，比目前分别增长2倍和10倍，开启两地公路互联互通发展的新篇章。