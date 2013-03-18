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济南代市长批有关部门治霾：总想等刮风等下雨
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 齐鲁网 2016-12-22 15:03
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　　原标题：济南代市长喊话负责人：治霾“等靠怨”拥堵怪客观原因

　　“等着风吹、靠周边城市帮忙、怨地形地貌”， 21日，济南市召开全市大气污染和交通拥堵治理工作会议，济南市委副书记、代市长王忠林毫不客气地用“等、靠、怨”来点出相关部门和负责人重视程度不高的问题。会上，济南分别印发治理交通拥堵和大气污染十大措施，济南将不再等靠怨，而是通过抓一个个的细节，改善城市的空气质量和交通状况。

　　21日下午5点半，济南经十路迎来晚高峰。治霾治堵得双管齐下。记者周青先摄

　　“治堵治霾是政府义不容辞的责任”

　　“实际上，雾霾不是一种自然现象，而是一种人为现象”，王忠林表示，济南的工业总量并不高，煤炭年消耗量只有1600万吨左右，基本在全省也是最低的；人口713万，汽车拥有量180万辆，与南京800万人口，250万辆车相比并不算高，但是雾霾和拥堵依然很严重。

　　会上，王忠林分析了原因，让不少参会者有些坐不住。王忠林表示，现在存在一种等、靠、怨的观念，就是想让雾霾散，就要等刮风、等下雨，盼老天爷帮忙，认为等地铁修好了，瓶颈路、断头路打通了，交通拥堵的问题自然就解决了；靠就是靠周边城市帮忙，认为只要周边省市的雾霾问题治好了，我们就不用干了，空气自然就好了；怨就是遇到问题总是怨天尤人，老是觉得雾霾是这里刮来的、那里吹来的。“既然都说济南是个盆地，污染物不容易扩散，那外地的污染物是怎么刮进来的呢？其实绝大多数还是自己产生的。”王忠林表示，在交通拥堵的问题上，济南相关部门和负责人也在一定程度上存在过度强调路网单一、交通出行方式单一和基础设施薄弱等客观原因，很少从思想上、主观上找原因。

　　“人为现象就需要人为解决”，王忠林表示，在治堵、治霾工作上需要勇于担当，“治堵、治霾，是政府义不容辞的责任”，因此济南需要克服等、靠、怨，认真扎实地治堵、治霾。

　　一块渣土会污千方空气

　　管理粗放得治

　　济南的PM10的贡献率占36.1%，PM2.5占30.1%，两项合计占66.2%，这两项作为霾的主要成分，正是由道路保洁、渣土运输、裸露土地、工矿企业露天堆放等管理粗放所造成的。

　　每一次治霾的措施中，都会提到渣土车的整治，在这一次的措施中，仍然提到要严格实行渣土车出厂前冲洗、全密闭运输、规范化处置、全过程监管。跑在路上的渣土车对空气到底有多大的污染，让其得到这么高的重视呢？对此，王忠林举了个例子，据专家测算，如果一辆渣土车没有篷盖好而洒落一块渣土，在经过车辆的反复碾压之后再卷起到空中，可以污染几百甚至上千立方米的空气。

　　足以见得这种看起来很细节的工作，对于济南的空气质量到底有多大的影响，而济南在此次出台的“双十条”中，“细”也成为一大特点。

　　修路要科学排工期

　　错时错峰修尽量不堵路

　　“治堵治霾在很多方面也是紧密相关、相辅相成的，治堵的同时也是治霾，治霾的同时也是治堵”，王忠林表示，一方面，路不堵了，汽车排放自然就少了，有利于治霾；另一方面，霾减少了，人们自然就愿意选择步行、骑自行车、坐公交车等绿色出行方式，也有利于治堵。

　　在治堵方面，王忠林表示，要优化警力配置，加大路面执勤力量，在重点时段固定警力现场疏导，最大限度地提高通行能力；要加强信号调整，精准地论证红绿灯控制措施，能减少红绿灯的要尽量减少红绿灯；要尽量多划单行道，最大限度地提高道路通行效率；要鼓励错时错峰出行，抓紧研究出台错时错峰出行方案，进一步调控交通流量。“在路网不完善的时候不要等”。

　　近期济南的施工比较多，也是造成拥堵的一大因素，对此，王忠林也提出了自己的要求：“要科学排工期，能不堵尽量不堵，修路可以一半半、一段段地修，错时、错峰地修，尽量不要堵路。”

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[ 责任编辑： 孙阳丹 ]
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