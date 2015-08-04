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富豪花10万婚介费称受骗 要求对方大胸硕士学历
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 四川在线-华西都市报 2016-12-22 15:04
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　　原标题：富豪花10万找婚介公司择偶：要高个大胸创业女硕士

　　“重点大学毕业、金融专业优先、大城市长大、父母大专院校毕业……”胡科(化名)将自己的择偶要求发给了一家高端婚介公司，并一次性付清了10万元的服务费。然而，一年的时间过去了，他还是没有找到意中人，让他气愤的是，本来说好要“985”、“211”重点院校毕业的女生，可是在见过的为数不多的人中，其中一人虽然是在职读的硕士，但初始学历却是普通本科。

　　原本公司承诺约见12人，到头来只见了6人，胡科要求婚介公司退费。然而，婚介公司却翻出大堆资料，其中有英国留学的，也有川内名校的，婚介公司认为认为他们都是按照对方要求来寻觅的对象，但对方中途总是会增设一些条件，最终导致这场相亲没了终点。

　　协议书

　　说好重点院校毕业“川大硕士”只是进修了三个月

　　去年11月，胡科在网上找到了成都专门做高端婚介的某有限公司，今年48岁的他希望通过婚介公司找到1986年以后出生的对象，在择偶要求上，他将学历排在了第一位。

　　“必须是重点院校毕业。”胡科透露说，自己资产雄厚，大学本科毕业，父母都是高级工程师，兄弟也都是硕士毕业，他认为高学历无论是对教育子女还是对一家人沟通交流，都是一种保证。“当时他们夸下海口说没有问题”。胡科一次性缴纳了10万元的服务费，成为了婚介公司金牌会员。“条件苛刻，所以才愿意花这么多钱。”

　　一年过去了，胡科还是没能找到心仪对象，见了6个人，都没眼缘。“他们找的人，有些根本不符合要求。”他告诉记者，其中一位女士资料显示是四川大学硕士毕业，但自己与这位女士见面聊天后，发现其谈吐修养并不像名校毕业，后来他向对方索要学历证明，才发现对方第一学历只是成都一所普通大学，川大硕士只是工作后在川大进修了3个月。“本科学校还很一般，这些都算是无意义的见面”。

　　服务期见12人一年到头只见了6人

　　按照当初约定，在一年的服务期内，婚介公司要给胡科安排12人见面，“一年服务期满，只见了6人，其中1人是赠送的，另外2人是无效的。”胡科表示，无效的2人中，一人是因为学历不符合要求，另外一人说中介没有讲清楚胡科的年龄，觉得他年龄有点大。

　　“其实也就只有3个人是有效的。”胡科说，他希望婚介公司将这3个人的介绍费扣除，其余的服务费退还给自己。随后，记者从婚介公司也了解到，之前有红娘专门为胡科服务，去年12月换成了经验丰富的红娘蒋女士，“安排了好几十号，他都不满意。”蒋女士表示，大半年过去了，只促成了他与一名女士见面，而自己提出要当面与胡科沟通，也遭到了拒绝。“我们一直是通过电话和微信沟通”。

　　所写协议

　　婚庆公司吐苦水：

　　又要学历高又要自己创业还不配合红娘工作

　　对于胡科的要求，蒋女士表示，自己都能够倒背如流了。“初始学历要‘985’、‘211’重点院校毕业；身高1米63到1米71之间；专业金融业优先、人文类其次、艺术类第三、最后才考虑理工科；胸B+以上；女方父母其中一人大专院校毕业……”蒋女士表示，自己也是按照这个要求“按图索骥”，不过对方也在中途不断加入一些新的条件。

　　她告诉记者，胡科离异，希望能够找个高学历的配偶，这样可以更好地教育子女。一开始对方要求女方未婚，年龄在1984年以后，后来又说要在1986年以后，女方不能是上班族，最好有自己的事情做，比如自己创业。“有一次我们找了一个条件各方面都符合的，然而对方是乡镇户口，而客户又要求在大城市长大的。”蒋女士一脸无奈说。

　　蒋女士回忆，有一次，她安排一名女性与胡科见面，在电话里她千叮咛万嘱咐胡科不要一见面就谈“婚前协议”，“后来回访女方时才知道他还是讲了，女方之前年收入上百万，也算是高级白领，对这些比较反感”。

　　至于胡科质疑学历不符的问题，蒋女士也承认，确实有个别女会员在填写资料时没那么精准，对自己进行了适度包装。

　　协商：

　　婚介协商延长两月服务消费者坚持要退费

　　蒋女士在手机上翻出了自己提供的一些女性信息，“这位是英国留学的硕士，第一学位是传媒学、第二学位是经济学。”蒋女士介绍说，对方家庭条件也不错，“但男方觉得可能是托儿”。随后，她又展示了一名电子科大本科毕业的女性，“各方面条件都还不错，但男方又询问女方父母的学历”。对于会员中不少国外留学的，胡科又担心是“野鸡大学”。

　　“我们又不是公安机关这种专业鉴定机构，提供信息后，主要还是要你去沟通。”蒋女士说，服务期满后，公司提出能够延长2个月的服务期，蒋女士也开始筹备人选，“但他最后还是没有同意”。公司相关负责人也表示，如果胡科对服务不满意，还是希望他能够走法律途径。

　　而胡科则认为，除开无效见面的两人，公司实际只安排见了三人，一年到期，还有9个没见着，他要求扣除3个人的介绍费后退还其他费用。

　　律师说法：

　　双方应该尽量协商协商无果寻求法律途径

　　泰和泰律师事务所律师陶洁表示，在这件事情中，双方应该尽量协商，如果协商无果，还是应该走法律途径，消费者如果认为婚介公司违约，应该举证，最终让法院去审理谁对谁错。

　　泰和泰律师事务所律师刘秀则认为，单方面解约要承担违约责任，如果合同中约定不太明确，双方还是需要尽量协商，当然，本着诚信原则，婚介公司在安排见面人员时，信息必须是真实有效的，符合相关行业标准。他提醒说，消费者在签合同时必须明确相关条件、标准，当然相亲也要量力而行，相关要求最好是双方都能够达到的，这样合同才能顺利履行。

　　成都商报客户端记者宦小淮摄影报道

　　来源：成都商报

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[ 责任编辑： 孙阳丹 ]
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