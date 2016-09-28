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厦门松柏湖现大量死鱼 每天打捞16船(图)
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 未来网 2016-12-22 15:06
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　　原标题：厦门松柏湖现大量死鱼腥臭难闻每天打捞死鱼16船

　　工作人员正在打捞死鱼

　　台海网12月22日讯据闽南网报道 近日，松柏湖面漂浮着大量死鱼，据悉，因水管破裂、活水无法进入松柏湖，导致大量鱼儿死亡。每天打捞死鱼16船，每船可装3000斤。已连续打捞三天，才打捞了一半死鱼。

　　远远飘来阵阵腥臭味儿，闽南网记者昨日下午来到松柏湖，不少人在湖边散步，对于湖中的腥臭味儿，大家似乎习以为常。湖中有不少水泥铸成的井，井盖上写着“污水”，湖面零星飘着几条死鱼。

　　在松柏湖边的居住多年的谢阿婆称，松柏湖里什么都有，附近居民的生活排水都往这里排。平时没有那么多死鱼，这次因为水管老化破裂，海水进不来，湖水缺氧，导致湖中的鱼大量死亡。

　　在松柏湖码头上停着几艘渔船，船上的大叔正值收工。他告诉闽南网记者，自己是筼筜湖管理处派过来的，今天是第三天开船打捞湖中的死鱼，每天从早上7点开始打捞，下午5点结束，中间休息一小时。每天4条船一起出动捞鱼，每条船来回4趟，也就是说，每天捞16船死鱼，每船装满可达3000斤。“到现在才打捞了一半死鱼，下游湖面上还漂浮着大量死鱼。”

　　据了解，松柏湖下游连接的便是筼筜湖，有些当地人也叫松柏湖为筼筜湖。

　　码头边的空地上搭建着一个木屋，闽南网记者走近木屋，浓浓的腥臭味儿让人不敢靠近，工作人员表示木屋下面很深，埋了很多死鱼。木屋边平铺了一块塑料，死鱼被塑料盖着，压得严严实实。工作人员掀开塑料膜，记者看到白花花的死鱼，腥臭味引来了不少苍蝇。“鱼都撒了盐巴，不然会生蛆虫。光撒的盐巴就有几十箱，每箱有50包盐。

　　“鱼很臭，都没人愿意拉走，现在老板还在请司机来运走。”捞鱼的工人指了指船边的湖面上说：“死鱼太多了，现在都没地方放，只能暂时用麻袋装着”。只见许多黄的、白的大麻袋在围起来的湖面上漂浮，走近用肉眼可见白色麻袋里的一条条大大小小的死鱼。“这些都是下午打捞的……”

　　“打捞工作进行到现在，湖面上的死鱼才打捞了一半，有的鱼还沉在湖底没浮上来，还要继续捞”，工作人员称。

　　来源：台海网

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[ 责任编辑： 孙阳丹 ]
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