男子公祭日前在燕子矶穿和服耍武士刀拍照(图)

原标题：同胞遇难地岂容“日本武士”任性

国家公祭日前夕，在同胞罹难地，竟然出现穿日本武士军装留影的荒唐闹剧，令人震惊、让人愤慨！据今天出版的《中国国防报》报道，12月10日，第3个南京大屠杀死难者国家公祭日的前三天，在南京大屠杀死难者丛葬地之一的燕子矶，一名青年男子身着白衣黑裤日本武士服，手举木质武士刀，摆出劈、砍等各种姿势，另一名青年女性则为其拍摄。同胞遇难地，两青年如此拍照意欲何为？惨痛历史岂容戏谑！

两青年拍照现场。张某提供

公祭日前夕，燕子矶惊现“日本武士”身影

同胞遇难地，两青年如此拍照意欲何为

12月10日，第3个南京大屠杀死难者国家公祭日的前三天，南京市不少地方已张贴悬挂出纪念标语，街心公园摆放了表达哀思的花束，很多市民已经沉浸在沉重、悲恸的氛围中。也就在这一天，在大屠杀死难者丛葬地之一的燕子矶，竟出现了让人愤慨的一幕：

一名青年男子，身着白衣黑裤日本武士服，手举木质武士刀，背对长江摆出劈、砍等各种姿势；另一名青年女性则手持相机，一边指挥男子调整姿势，一边进行拍摄。路过的游人，对两人投以不解的目光，不少老人则是怒目而视，可这两人熟视无睹，继续嬉闹着。

这天是周六，正在南京某军校进修的某部排长张某等几名现役军人着便装来到燕子矶游览。拍照留念时，他们从拉近的镜头中发现了这令人气愤的一幕，张某等人立即停止游览，上前干涉。

穿着武士服的男青年，身高1米70左右，约二十七八岁，此时还在双手举起木质刀，对着镜头扮怪相；女青年身高1米65左右，约二十五六岁，扎着马尾辫，嬉笑着按下快门。张某等人向这对青年简要讲述了在燕子矶发生的悲惨历史，要求两人停止这种扮相的拍照。没想到这两人不以为然，声称：“历史关我们何事？你们少管闲事，这是公共空间，我们是在完成公司交给的任务！”

张某等人怒了，问道：“你们是什么公司？这里是当年南京大屠杀的发生地，有5万多中国人在这个江滩被日寇屠杀。你们来这里拍摄这样的照片是何用意？你们到底是什么人？”

面对厉声质问，这对青年男女没有说话，慌忙收拾衣物道具走开了。张某等人以为这对男女认识到了错误，就没再理会，继续沿着江边游览。可是当他们返回时，发现这对青年还在原地扮武士拍摄。张某等人怒不可遏：“还拍！还在扮鬼子耀武扬威，看来我们今天要替死难同胞揍鬼子了！”那对男女见势不妙，这才迅速跑开。男青年边跑边从手提袋里掏出一件长风衣裹到身上，挡住武士服，消失在人群中。

在等候返校的公交车时，一位带着小孙子出来游玩的老大爷目睹了刚才的一幕，对张某等人说：“你们做得对。这两个年轻人太不像话了！”

公交车上，游客们也议论纷纷：两名青年从穿着到讲话口音都不像是日本人，他们辩称是受公司指派，完成公司交代的拍摄任务也许是真的，因为一般游客不会自带武士服和刀等道具前来这么敏感的地方拍照。如果是真的，这是家什么公司？在国家公祭日前夕，派员工来5万多中国人血染的燕子矶江滩拍摄这样的照片，用意是什么？有什么背景？这两个青年的行为，应该引起人们的深思。

点评：历史，不容戏谑

张和芸

公祭日前夕，同胞罹难地，竟然出现如此荒唐闹剧，令人震惊、让人愤慨！

“历史关我们何事？”这一句看似无知幼稚的回答，可能就是这对男女青年竟然会在如此敏感的时间、地点，做出这样令亲者痛仇者快的行为原因的注解！

可是，你错了，历史真的与你相关，与我们每一个人都相关！也许，30万罹难同胞中并没有你的先辈亲人，但是中华民族的血脉是相承的，忘却历史，戏谑伤痛，不仅是人性的淡漠，更可能导致悲剧的重演。“e时代”的青年是崇尚自我的一代，是标新立异的一代，但这个“新”必须是在尊重历史、遵守良知公约的前提下的创新。如此“在同胞罹难处挥舞日本武士刀嬉戏”“骑跨英模雕塑拍照”的创意当休矣！

来源：中国军网