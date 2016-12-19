温州：铁道警示杆未落下 火车将两辆汽车撞飞(图)

原标题：温州：铁道警示杆未落下火车将两汽车撞飞

12月21日下午14时55分左右，温州瓯海区新桥街道高翔路铁路道口一辆绿皮火车与一辆众泰轿车、一辆四轮厢式小货车发生相撞事故。

目击群众说，当时铁道口的栏杆并没有放下，火车由东向西直接撞上正并排行驶通过道口的这两辆车。记者从温州交警部门了解到，事故造成现场小货车上1人和轿车上3人，共4人不同程度受伤。伤者被及时送医救治，经过治疗伤情稳定，这起事故的原因，交警部门回应还在调查当中。

据了解，当时众泰轿车内3人分别是：袁某某，女，39岁，温州瓯海区人；陈某某，男，40岁，温州龙湾区人；袁某某，男，62岁，温州瓯海区人。长安小货车内一人：林某某，男35岁，温州人瓯海区人。

事故发生后，众泰轿车三人送往温州市中医院救治，四轮厢式小货车一人送往温州附一医救治，经医院了解，四人伤势稳定，没有生命危险。

事发铁路---金温铁道开发有限公司温州西站辖区站点相关负责人表示他们已经开展善后处置工作，并前往医院看望伤者，目前4名伤者均神志清醒，事故原因该负责人表示暂不明确。

截止21日下午16时40分，事故现场清理完毕，交通恢复正常。事发辖区温州瓯海新桥街道称，接到报警信息后，他们第一时间赶往现场进行处置。事故初步原因判断为铁道警示杆未落下导致，具体原因公安部门正在调查中。

铁道警示杆为什么没落下？这也太危险了，支持彻查的点个大拇指！

来源：FM93交通之声