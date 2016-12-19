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十八大以来10名原省部级及以上官员获无期徒刑
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 人民网 2016-12-22 15:09
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十八大以来10名原省部级及以上官员获无期徒刑
原省部级及以上获刑官员 宣判时间 刑期 受贿金额
山西省原副省长杜善学 2016年12月20日 无期徒刑 8011.47万元
山西省人大常委会原副主任金道铭 2016年10月14日 无期徒刑 1.24亿元
海南省原副省长谭力 2016年10月13日 无期徒刑 8625.4万元
中国科协原党组书记、常务副主席申维辰 2016年10月11日 无期徒刑 9541.97万元
广东省委原常委、广州市委原书记万庆良 2016年9月30日 无期徒刑 1.11亿元
中央军委原副主席郭伯雄 2016年7月25日 无期徒刑 认定受贿
全国政协原副主席、中共中央统战部原部长令计划 2016年7月4日 无期徒刑 7708.54万元
中共中央政治局原常委周永康 2015年6月12日 无期徒刑 1.298亿元
国家发展和改革委员会原副主任、国家能源局原局长刘铁男 2014年12月10日 无期徒刑 3558万余元
内蒙古自治区党委原常委、统战部原部长王素毅 2014年7月17日 无期徒刑 1073万余元
人民网制表，信息截至2016年12月20日

人民网北京12月21日电 12月20日，山西省原副省长杜善学和山西太原市委原书记陈川平被同日宣判，杜善学被判无期徒刑，陈川平被判处六年六个月有期徒刑。至此，据公开报道统计，十八大以来落马的原省部级及以上官员中50人已获刑，其中10人被判处无期徒刑，占比20%。

昨日，江苏省徐州市中级人民法院公开宣判山西省委原常委、山西省人民政府原副省长杜善学受贿、行贿、巨额财产来源不明案，对被告人杜善学以受贿罪判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；以行贿罪，判处有期徒刑三年；以巨额财产来源不明罪，判处有期徒刑七年，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。杜善学成为十八大以来落马的原省部级及以上官员中第10位获无期徒刑者。

2014年7月，内蒙古自治区党委原常委、统战部原部长王素毅一审获无期徒刑，被剥夺政治权利终身，王素毅成为十八大后首个被判无期的原省部级官员。同年12月，国家发改委原副主任刘铁男受贿案公开宣判，其以受贿罪被判处无期徒刑。

2015年落马高官中，仅周永康1人获无期徒刑。

而包括令计划、郭伯雄在内，2016年以来共有7名“大老虎”被判处无期徒刑，另外5名分别是广东省委原常委、广州市委原书记万庆良，中国科协原党组书记、常务副主席申维辰，海南省原副省长谭力和山西省人大常委会原副主任金道铭，山西省原副省长杜善学。

不仅2成落马高官获刑无期，今年10月9日，全国人大环境与资源保护委员会原副主任委员白恩培被判死刑，缓期二年执行，成为十八大以来“大老虎”被判死刑的第一人。此后，11月11日，广东省政协原主席朱明国受贿、巨额财产来源不明案，内蒙古自治区政协原副主席赵黎平故意杀人、受贿、非法持有枪支、弹药、非法储存爆炸物案同日宣判，两人分别被判处死缓、死刑。

另外值得一提的是，除上述被判死刑、死缓和无期徒刑的13人外，十八大以来被判刑的50名落马“大老虎”中，仅湖南省政协原副主席童名谦，环境保护部原副部长张力军，河北省委原常委、组织部部长梁滨，山西太原市委原书记陈川平4人刑期低于10年，其余33人被判处11年至20年不等的有期徒刑。

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[ 责任编辑： 孙阳丹 ]
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