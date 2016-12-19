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|十八大以来10名原省部级及以上官员获无期徒刑
|原省部级及以上获刑官员
|宣判时间
|刑期
|受贿金额
|山西省原副省长杜善学
|2016年12月20日
|无期徒刑
|8011.47万元
|山西省人大常委会原副主任金道铭
|2016年10月14日
|无期徒刑
|1.24亿元
|海南省原副省长谭力
|2016年10月13日
|无期徒刑
|8625.4万元
|中国科协原党组书记、常务副主席申维辰
|2016年10月11日
|无期徒刑
|9541.97万元
|广东省委原常委、广州市委原书记万庆良
|2016年9月30日
|无期徒刑
|1.11亿元
|中央军委原副主席郭伯雄
|2016年7月25日
|无期徒刑
|认定受贿
|全国政协原副主席、中共中央统战部原部长令计划
|2016年7月4日
|无期徒刑
|7708.54万元
|中共中央政治局原常委周永康
|2015年6月12日
|无期徒刑
|1.298亿元
|国家发展和改革委员会原副主任、国家能源局原局长刘铁男
|2014年12月10日
|无期徒刑
|3558万余元
|内蒙古自治区党委原常委、统战部原部长王素毅
|2014年7月17日
|无期徒刑
|1073万余元
|人民网制表，信息截至2016年12月20日
人民网北京12月21日电 12月20日，山西省原副省长杜善学和山西太原市委原书记陈川平被同日宣判，杜善学被判无期徒刑，陈川平被判处六年六个月有期徒刑。至此，据公开报道统计，十八大以来落马的原省部级及以上官员中50人已获刑，其中10人被判处无期徒刑，占比20%。
昨日，江苏省徐州市中级人民法院公开宣判山西省委原常委、山西省人民政府原副省长杜善学受贿、行贿、巨额财产来源不明案，对被告人杜善学以受贿罪判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；以行贿罪，判处有期徒刑三年；以巨额财产来源不明罪，判处有期徒刑七年，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。杜善学成为十八大以来落马的原省部级及以上官员中第10位获无期徒刑者。
2014年7月，内蒙古自治区党委原常委、统战部原部长王素毅一审获无期徒刑，被剥夺政治权利终身，王素毅成为十八大后首个被判无期的原省部级官员。同年12月，国家发改委原副主任刘铁男受贿案公开宣判，其以受贿罪被判处无期徒刑。
2015年落马高官中，仅周永康1人获无期徒刑。
而包括令计划、郭伯雄在内，2016年以来共有7名“大老虎”被判处无期徒刑，另外5名分别是广东省委原常委、广州市委原书记万庆良，中国科协原党组书记、常务副主席申维辰，海南省原副省长谭力和山西省人大常委会原副主任金道铭，山西省原副省长杜善学。
不仅2成落马高官获刑无期，今年10月9日，全国人大环境与资源保护委员会原副主任委员白恩培被判死刑，缓期二年执行，成为十八大以来“大老虎”被判死刑的第一人。此后，11月11日，广东省政协原主席朱明国受贿、巨额财产来源不明案，内蒙古自治区政协原副主席赵黎平故意杀人、受贿、非法持有枪支、弹药、非法储存爆炸物案同日宣判，两人分别被判处死缓、死刑。
另外值得一提的是，除上述被判死刑、死缓和无期徒刑的13人外，十八大以来被判刑的50名落马“大老虎”中，仅湖南省政协原副主席童名谦，环境保护部原副部长张力军，河北省委原常委、组织部部长梁滨，山西太原市委原书记陈川平4人刑期低于10年，其余33人被判处11年至20年不等的有期徒刑。