茅台再表态不跟风提价：卖1200元左右差不多了

春节临近，白酒市场又有波动。白酒行业龙头老大——贵州茅台日前实施限供措施，此举被业界质疑惜售。茅台集团总经理李保芳在公开场合重申，不会急功近利，跟风涨价。公司董事长袁仁国认为，茅台零售价1200元人民币左右就差不多了。而白酒市场另一风向标——52度水晶瓶五粮液（业界称其为普五）被传一批价格春节前将上涨100元。

市场：茅台限供被指饥饿营销

最近有消息称，今年12月6日国酒茅台（贵州仁怀）营销有限公司发布《关于近期业务办理的通知》，其中提到“暂时停止43度茅台酒开票、暂停15年陈年酒大单审批”。这一举措引发了外界质疑，有媒体认为，酒企集中在年底等关键时间点实施限售，不是因为缺货，而是在搞饥饿营销，谋取超额利益。

对此，贵州茅台总经理李保芳日前在年度经销商联谊会上重申，茅台不会“急功近利，跟风涨价”，“所有人都不能幻想茅台再回到2000多元”。董事长袁仁国亦表示，要把茅台酒主要消费群体定位到1.09亿中产阶级，把酱香系列酒主要消费群体定位在小康人群，“茅台零售价1200元左右就差不多了”。最新信息显示，明年茅台计划量是2.86万吨左右。

今年1月，53度飞天茅台的零售价尚在800元—900元/瓶。市场分析人士指出，估计茅台春节销售旺季可站稳1100元以上。这个价格是茅台厂家、经销商和消费者都愿意接受的价格，是一个平衡点，不会轻易打破和破坏。

探访：茅台目前零售价低于中秋、国庆

昨天北京青年报记者探访高端白酒零售市场，发现与中秋、国庆节市场价格相比，茅台零售价格有所下调。以茅台的经典款——53度飞天茅台为例，在街头烟酒专卖店中的价格为每瓶1150元，在京东商城的零售价格为每瓶1099元。而在两三个月前记者市场调查时，该款茅台酒的价格为每瓶1200元—1280元。

在调查时北青报记者还注意到，另一款经典白酒——52度水晶瓶五粮液，也就是普五，街边烟酒专卖店零售价格为每瓶780元，电商价格为829元。12月18日上午，五粮液董事长刘中国透露，2016年五粮液各项销售指标超额完成了目标。有投资人士分析，目前，五粮液一批价基本站稳700元，离739元的出厂价仅有一步之遥，春节前五粮液一批价达到800元没有什么悬念，五粮液与茅台的一批价合理差距在300元以内，发挥各自品牌和渠道优势，在各自价位段良性竞争。

影响：茅台市值预期接近6000亿

昨天，贵州茅台股票收盘价为328.66元，小幅上涨0.67%。综合来看，贵州茅台今年总体业绩还是不错的。在今年年初，其股价还不足200元。统计数据显示，今年前三季度，贵州茅台实现净利润125亿元，同比增长9.11%，因此分析师们认为，茅台酒仍有提价的空间。而正是这样的预期，让茅台股价屡创历史新高。在股票走势上，12月8日和12月12日，茅台股价都曾攀升到340元，是A股第一高价股。按照行业人士的粗略计算，如果以340元的年内最高价和189.34元的年内最低价进行计算，贵州茅台年内最大涨幅高达79.6%。

12月14日，中金公司分析师邢庭志等发布报告，将贵州茅台2017年销量预期上调至31380吨，较2016年增加5000吨；上调贵州茅台股票2017年目标价16.5%至472元。按照这一目标价计算，贵州茅台明年市值将达5928.32亿元。值得一提的是，目前两市超过5000亿元总市值的个股仅有8只。

展望：白酒行业迎来拐点

茅台集团董事长袁仁国介绍，从全国白酒行业的形势看，呈现出产量增加、收入增长、利润回升、结构趋优、活力增强的良好态势。1—10月，全国白酒产量同比增长3.4%，营业收入同比增长9.3%，利润总额同比增长10%。预计明年白酒行业将延续持续向好的态势，这个预测主要源于行业自身的优势大于劣势，面临的机遇多于挑战。

西南证券认为，此轮白酒行业调整自2012年底开始，反腐和三公消费限制直接打压高端酒，导致高端酒价格断崖式下跌，直接压缩整个白酒行业的价格体系；同时，在白酒黄金十年大量的存货短期内难以消化，导致白酒行业盈利状况出现大幅下滑。经过2013年—2014年的调整，随着价格体系的稳固和渠道库存的逐步出清，白酒行业迎来拐点。

文/本报记者 赵新培