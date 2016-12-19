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女孩不顾真警察4小时劝阻 向假警察转款1.3万
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 四川在线-华西都市报 2016-12-22 09:07
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原标题：听不进真警察劝阻 女子向假警察转款1.3万

12月21日，资阳民警杨博翻出手机记录，上面显示从12月16日上午11点到下午3点过，他一直在拨打一名90后女孩的电话，并且发了多条劝阻短信，但他最终遗憾地摇了摇头：“她居然不信我这个真警察，最终被假警察骗了13000元。”

杨博是资阳市公安局刑侦支队二大队的一位民警，就在16日那天，他接到了四川省反通讯网络诈骗中心的信息：一名安岳县境内的陈姓女子，正遭遇一名假警察的电信诈骗。

对于杨博来说，这种情况就是和犯罪嫌疑人赛跑，他必须赶在受害人汇款转账前，将其制止下来。从16日上午11点到下午3点过，他一直通过拨打手机和发送短信的方式，试图阻止陈女士给骗子汇款，但最终陈女士不仅没有相信他这位真民警，还把他的手机号提供给了骗子。

说起5天前的这起电信诈骗，杨博语气中透着遗憾和无奈，这是他今年劝阻的20余起案件中，唯一一件失败的。他说，其实这样的骗局，警方和媒体都反复提醒，受害人如果稍加甄别，就不会上当。

第一幕

假警察恐吓威胁

电话连线做笔录要她缴纳5万保证金

12月16日上午，安岳县的陈女士突然接到一名陌生男子的电话，对方自称是上海民警。电话中，陈女士被告知涉嫌一起刑事案件，她一下就懵了。

接下来，对方让她协助调查，并让她找一个安静的地方接听电话。在她六神无主的情况下，对方建议她到安岳县城的宾馆开一个房间，然后接受调查，并通过电话做案件笔录。对方还称，该案件涉密，她不能将此事告诉任何人，包括身边的朋友、亲人。

对方一直未让陈女士挂断电话，她只好一边接听电话一边赶到县城一家宾馆开房，然后继续接受上海“警方”做笔录。之后，对方告诉陈女士，她需要缴纳5万元取保候审保证金，否则警方将立刻将她拘捕归案。

在宾馆将近7个小时的时间里，陈女士遭到对方“洗脑式”的恐吓、威胁、游说。

第二幕

真警察极力劝阻

短信警告不要信警察反遭骗子“呼死你”

其实，陈女士与对方通话期间，四川省反通讯网络诈骗中心已经甄别出她可能正被电信诈骗，并立即将相关信息反馈给了资阳市公安局刑侦支队二大队民警杨博。

接到线索后，杨博立即拨打陈女士的手机，但对方在通话中。杨博挂断后，又连续多次拨打，语音一直提示在通话中。

“是陈女士吗？我是资阳市公安局刑侦支队民警，我们有情报显示有嫌疑人冒充公安机关给你打电话进行诈骗，请你不要相信！！！不要向对方转款！！！”电话打不通，杨博立即发短信给陈女士。

“一直在通话，短信提示她肯定会看。”杨博说，一分钟后，他再次拨打陈女士电话，依然在通话中。

杨博十分着急，12时22分，他又发出一条短信给陈女士：“你咋一直在通话？是不是嫌疑人打的！不要相信！不要转款！！！”

这条短信发出几分钟后，杨博的手机响了，来电显示归属地为“上海”。

“你为啥一直给我老婆打电话，警告你不要再骚扰她了。”对方一口流利的普通话，杨博立马断定这是犯罪嫌疑人，并当即拆穿对方身份。

“当心你的小命！你等着，马上来收拾你！”对方气急败坏，对杨博破口大骂后，挂断了电话。

挂断电话后，杨博的手机被一个显示来电为上海的号码，连续不断地拨打。“响一声就挂了，一分钟打进来几十个电话。”杨博说，自己的手机一时间无法操作，他意识到可能被对方使用了“呼死你”软件，然后打开手机飞行模式，将该号码拉黑。

第三幕

查找受害人家属

父母不知女儿去向开房记录也无法查询

12点55分，躲过“呼死你”，杨博的手机能正常使用后，他再次拨打陈女士手机，依然在通话中。杨博推断，自己的手机号应该是陈女士提供给嫌疑人的，便向陈女士发出第三条短信：“我在喊你不要转钱，对方想方设法喊你转钱，你居然不相信我！！去相信嫌疑人！！！”

杨博说，虽然知道陈女士在安岳县境内，但对方一直不予回应，无法找到她的具体位置，但还是一遍遍拨打陈女士电话。同时，杨博与安岳县公安局刑警大队取得联系，希望安岳警方找到陈女士父母，一起来劝阻陈女士。

下午3时许，陈女士的电话突然显示已关机。“可能是一直通话，电池电量耗尽了。”杨博说，正感到无助时，安岳警方传来好消息，已经找到陈女士父母。

但是，陈女士父母反馈称，他们也不知道女儿去向，而且电话也打不通。

根据以往电信诈骗的特征，警方准备通过陈女士的身份证号，查询其当天是否在宾馆开房。“但马上遭到否定，因为开房记录不是实时上传，要两到三天才能传到公安系统。”杨博说。

第四幕

否认被骗未报案

警方调查隐瞒实情两天后才称被骗1.3万

12月17日，星期六，早上9时许，安岳当地警方再次与陈女士父亲联系，询问陈女士回家没有，对方称陈女士17日早晨回到家中，但不愿说前一天到底遭遇了什么。

安岳警方询问陈女士是否被骗钱财，陈女士和父亲均表示没有。加上陈女士未前往派出所报案，警方初步断定其并未受骗。

12月19日，星期一上班后，资阳警方一名女工作人员在回访陈女士时，陈女士才表示，16日下午6时许，被“上海警方”电话“调查”近7小时后，她在宾馆附近的一家ATM机上，向对方账号汇了13000元，即对方所谓的取保候审保证金。

陈女士告诉资阳警方，汇款13000元后，对方继续游说，让她继续找亲戚和朋友借款，要汇够5万元才不会被拘捕。电话一直折腾到次日凌晨，陈女士一直表示自己真的再也筹不到钱，想回家了，对方才罢休。

陈女士也表示，她在接电话过程中，看到了杨博警官的短信，“我已经懵圈了，完全搞不清真假了。”陈女士说，起初，她怀疑过对方身份，但对方口吻显得很强势，“说我不该怀疑，怀疑就是态度不好，还要我向他们道歉。”

陈女士告诉警方，她告诉对方资阳警方发短信后，对方告诉她发短信的是骗子，让她提供短信内容和电话号码，他们介入调查。

21日下午，华西都市报记者拨打陈女士手机，她表示不愿再提及此事，便挂断电话。

民警讲述

转款24小时内可追回女子错过黄金时间

21日下午，杨博告诉华西都市报记者，今年1月，我省成立了反通讯网络诈骗中心，该中心通过技术手段掌握涉嫌电信诈骗的情报，然后将其反馈给辖区警方，由当地警方采取措施进行制止和劝阻。

杨博说，资阳刑警支队今年接到20余起电信诈骗案件，其中有资阳籍受害者在西安、成都等地务工，均被成功劝阻，未让当事人受到经济损失。

16日当天，陈女士被骗同时，杨博接到另外一条涉嫌诈骗线索。“电话也一直在通话中，当事人是一名90后男子。”杨博说，他一边用办公室座机给男孩打电话，一边用手机不断拨着陈女士的手机。

男子在成都上班，杨博起初也是打不进受害者电话，最后他通过寻找男子的家人，成功制止了这起骗局。“陈女士是第一起失败了的。”杨博说，至今陈女士仍拒绝报案，说钱很少，不想张扬。

“可惜她承认被骗时，已经错过了ATM24小时内可以追回汇款的黄金时间。”杨博介绍，案情发生后，警方询问陈女士是否知道24小时内可以追回被骗款项，她说知道。

对话民警

老骗局漏洞明显遗憾没有劝住她

华西都市报：您手机上还有当天发给陈女士的多条短信，从措辞上看，您当时肯定很着急。

杨博：现在想想是无奈和遗憾，其实陈女士遭遇的骗局，已经是警方和媒体多次公开提醒的老骗局，但她还是上了当。我电话打不通的情况下，短信措辞也很激动，已经是发自内心的呐喊让她别转款了。

华西都市报：作为一个普通市民，陈女士怎么辨别来电真伪？

杨博：漏洞很明显。警方办案，几乎不会告诉当事人案件涉密，不能与家人和朋友联系。通过电话做笔录，更是天方夜谭，警方肯定不会这样做。警方调查询问，一般都是面对面进行，不会让当事人单独开房，或者电话遥控其找僻静地方。警方也不会要求转账汇款。

华西都市报：警方对于电信诈骗的劝阻方式通常有哪几种？

杨博：最快捷的就是电话和短信联系当事人，能找到人的，就是通知亲属赶到现场劝阻。

华西都市报：电话中都称是警方，当事人怎么辨别？

杨博：很简单，一是立即拨打110核实，二是前往附近派出所核实。

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[ 责任编辑： 孙阳丹 ]
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