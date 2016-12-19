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人社部：明年养老金待遇仍将上调 涨幅尚未确定
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 新京报 2016-12-22 09:10
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原标题：人社部：明年养老金待遇仍将上调

近日召开的中央经济工作会议提出，要推动养老保险制度改革，加快出台养老保险制度改革方案。

2015年，机关事业单位养老保险制度实现与企业职工并轨。今年，企退人员与机关事业单位首次实现养老金同步调整。为了协调各地养老负担，保障养老金足额发放，基础养老金全国统筹也有望近期出台具体方案。

据人社部消息，今年调整的退休人员基本养老金已全部到位，全国1亿多企业和机关事业单位退休人员养老待遇提高，部分地区还提高了城乡居民养老保险基础养老金标准。

记者近日从相关部门获悉，明年我国企业退休人员的养老金水平仍有望上涨，但目前涨幅尚未确定，需要根据财政支付能力、物价水平等影响因素综合计算。

为了实现养老保险基金的保值增值，人社部明确今年养老金将启动投资运行，首批2万亿养老金的30%将进入股市。近日，全国社会保障基金理事会发布公告，公布了21家基本养老保险基金证券投资管理机构。这也意味着，养老金入市进入最后的倒计时。

焦点1

考虑养老基金压力 涨幅放缓

相比往年，今年的养老金上调，较前些年10%的增长，涨幅已明显下降。同时，各地落地时间不一，从今年3月李克强总理在政府工作报告中宣布企业退休人员养老金上涨6.5%以来，直到6月，上海市才公布养老金调整的具体方案，成为首个落实养老金上涨的地方。

今年8月，北京市公布养老金上涨方案，企业退休人员养老金上调至月均3573元。根据目前全国各地公布的养老金调整方案，各地调整的幅度基本上实现了国家要求的6.5%的水平，同时调整后的计发养老金也遵循“多工作、多缴费、多得养老金”的原则。 

对于未来养老金如何调整，人社部相关负责人介绍，《人力资源和社会保障事业发展“十三五”规划纲要》明确，“十三五”时期，逐步建立覆盖全体参保人员的基本养老保险待遇合理调整机制，适当提高退休人员基本养老金和城乡居民基础养老金标准。该负责人表示，明年养老金仍将上调。

对于养老金应该怎么调的问题，人社部原副部长胡晓义曾介绍，涨幅主要取决于经济发展水平、财政支付能力、物价水平、城镇居民人均可支配收入和社保基金中养老基金本身的承受能力。

据介绍，涨幅放缓也是因为养老基金在承受压力，一方面老龄化社会步伐加快，需要领养老金的人越来越多；另一方面则是在经济下行趋势下，我国在今年提出的阶段性降低企业社保费率，使得上交的养老金有所减少。

焦点2

6000亿养老金或分批进入股市

自去年6月底人社部、财政部向社会公开《基本养老保险基金投资管理办法》以来，养老金的投资入市一直牵动着社会关注。人社部发言人李忠在三季度新闻发布会上透露，基本养老保险基金委托投资合同已经印发，优选出第一批养老基金管理机构后，正式启动投资运营工作。 

日前，全国社会保障基金理事会发布《基本养老保险基金证券投资管理机构评审结果公告》，公布21家基本养老保险基金证券投资管理机构。养老金入市进入最后的倒计时。 

养老金为什么要启动投资运营？人社部专家介绍，“总量少、增长慢、开支大”等因素影响着全国社保基金中养老金的承受能力。近几年，虽然养老基金总的收入额大于支出额，但是已经出现了收入增幅低于支付增幅的现象，同时降低企业成本还需要降低养老保险的费率。 

“一些地区经济转型不够到位，相当一部分国企的经济效益不好，而退休人员较多。一方面是参保缴费的人少，另一方面一些40后、50后纷纷退休，养老金开支量大。”这位专家表示。 

截至2015年，我国城镇职工养老保险累计结余3.53万亿元，城乡居民养老保险结余4592亿元，职工和居民养老保险累计结余总量近4万亿元。由于养老金投资需要地方归集，可运用的资金大概在2万亿元左右，按照30%的上限，最多可进入A股的资金总量在6000亿。有机构分析，养老金投资入市或将分批进入股市。

焦点3

将逐步提高居民养老金标准

除了企业退休人员的养老金待遇水平，城乡居民的养老金待遇也广受人们关注。据悉，我国城乡居民基础养老金长期以来维持在每月55元的水平。2015年全国基础养老金首次提高待遇标准，最低标准由每人每月55元提高到70元。不过，人社部也介绍，全国已有27个省份、2500多个县级政府在此基础上进一步提高。 

对于居民基础养老金水平偏低的问题，人社部农村社会保险司司长刘从龙表示，城乡居民养老保险还处于一个打基础的阶段，覆盖1.5亿人的城乡居民养老保险，财政的投入还不到1000亿元。据其介绍，人社部经与财政部积极协商，未来将逐步提高城乡居民基础养老金标准。

对于未来居民养老金待遇是否会长期维持较低发放水平，人社部相关负责人表示，财政应形成稳定的投入，探索建立养老金正常调整机制。“作为政府主办的社会保险金，政府的责任是责无旁贷的。现在居民缴费很少，财政要形成稳定投入机制，养老金才能达到保障城乡老年人生活的作用。”

不过，今年政策也体现在了对贫困人口养老方面的支持上。在居民基本养老保险方面，人社部要求，在提高最低缴费档次时，对贫困人口保留现行最低缴费档次，减轻其缴费负担。未来将探索建立政府或集体按最低缴费档次，为贫困人口代缴全部或部分养老保险费的机制，支持和鼓励有条件的地方提高贫困地区基础养老金标准。

声音

现在拿到手的养老金1700多块，比去年多了100块左右。去年涨得多，比前年提高了200多。现在物价上涨得快，希望明年退休金能多涨一点吧。——湖南一企业退休职工

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[ 责任编辑： 孙阳丹 ]
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