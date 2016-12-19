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幼儿园学生停课画雾霾：都是灰的 不能用彩笔了
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 华商报 2016-12-21 14:50
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　　小学生的雾霾画作

　　“都是灰的，我不能用水彩笔涂色了”

　　“都是灰的，我只能用铅笔，不能用水彩笔涂色了”。昨日是停课不停学的第二天，西安一位5岁小女孩在画老师布置的美术作业《雾霾》时这样说。

　　“我再画一阵风吧，

　　看能不能把雾霾吹走？”

　　华商报记者了解到，停课这两天，西安有不少幼儿园和小学布置了雾霾主题的作业，有画画、有做思维导图的，还有日记。在华商报记者昨日收集到的20份作业中，孩子笔下有对雾霾的思考观察和解决办法，有提出用风吹的，有提出用人工降雨的。

　　19日停课第一天，5岁多的西西在家里做美术作业，老师让以雾霾为题画画。妈妈李女士给孩子说，你把自己看到的和想到的画出来就可以了。没想到爱画画的女儿说，“妈妈，那我只能用铅笔画，不能用水彩笔涂色了。因为雾霾笼罩着的都是灰色的，没有色彩，大树都枯萎了！”李女士说，第二天她问女儿要不要涂色，孩子还是说，“不要涂，没有色彩。我再画一阵风吧，看能不能把雾霾吹走？”

　　昨日下午，李女士告诉华商报记者，“小时候童话故事里说工业污染、砍伐森林，大自然将报复，人们出门要戴着防毒面具、口罩，没想到这么快就变成现实。

　　小学生的雾霾画作

　　“为什么讨厌的雾霾让大家停课呢？”

　　昨日，任女士在朋友圈晒出侄子的日记，小学2年级的任一行同学在日记中记录了这次停课的感受。

　　“我独自一人在家里写作业，写完了就玩一会儿，等爸爸妈妈回来吃饭，和往常的寒暑假一样。但是我好奇的是，雾霾从哪里来呢？雾霾为什么会这么大呢？为什么讨厌的雾霾让大家停课呢？这到底是怎么一回事呢？事情的起因是什么呢？最后会成什么样子呢？我有些知道有些不知道，我好想解开秘密呀！但是雾霾实在太大，我不能出去，只能在家想答案。”

　　查资料画思维导图研究雾霾

　　雾霾从哪里来？怎样可以减少雾霾？

　　为了寻找答案，五年级的车忻彤花了两个小时查资料、查课外书。因为二年级学校就开设了《思维》课，她最后用思维导图画出了自己的研究过程。雾霾从哪里来，雾霾的危害，雾霾引起的疾病，如何防范雾霾。

　　昨日，车忻彤告诉华商报记者，“一个人在家有点无聊，有点想同学和老师了。”四年级的杨雨霏则画了一幅人工降雨图，她说，“我看到雨雪天气时空气要好一点，所以想到人工降雨的方式可以驱赶雾霾。我有同学还生病咳嗽，我在网上查到中药方子，说茄子把煮几个小时能治咳嗽，用QQ发给她。有点想念学校，在家不能出去像是被关起来了。”

　　同样是以雾霾为话题作画，四年级的王嘉璐画风完全不同。绿色的植物远远大于建筑物，植物之上是蓝天白云。妈妈史女士说，“我看到孩子画的画也觉得眼前一亮，反而没有大人的集体悲观，画了心中想念的蓝天白云绿色植物。”

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[ 责任编辑： 孙阳丹 ]
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