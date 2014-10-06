榆林殡仪馆职工被拘仍领工资 民政局：不知咋办

华商报12月21日消息，因伪造国家机关证件罪，榆林市殡仪馆职工张某被法院判处拘役6个月，并处罚金5000元。然而，有知情人举报说，张某的工资到现在仍然照常发放着。

殡仪馆馆长：对其被判拘役不知情

榆林市殡仪馆隶属榆阳区民政局，今年34岁的张某是该单位在编职工。2012年以来，他欠市民王先生款项一直无法偿还，后王先生多次催款并要求其提供担保，张某伪造房屋所有权证一本，以及国有土地使用证一本，提供给王先生作为债务担保。后王先生发现房产证等都是伪造的，遂向警方报案，今年2月25日，张某因涉嫌伪造国家机关证件罪被警方刑拘。今年6月，榆阳法院一审判决张某犯伪造国家机关证件罪，拘役6个月，并处罚金5000元。

12月19日上午，榆林殡仪馆馆长高玉柱介绍说，张某确实是该单位在编职工，已经请假很久没来了，雇人替其承担工作，张某被判拘役他不知情，工资也是发在其本人工资卡上。张某的工作包含搬运遗体，找个人也可以代替，因此张某一直请假雇人代替其工作，作为领导他也知道这样不妥，但没办法。

榆阳区纪委：相关情况尚未收到上报

张某被判处拘役咋还发工资？对此，榆阳法院相关工作人员称，按照惯例会给纪委上报，其余的并不知情。

榆阳区民政局副局长郝治斌表示，张某是民政局下属单位人员，属于事业单位工作人员，月工资大概是4000多元，至于被判刑该不该继续发放工资，他称不清楚，纪委监察局应当对此予以关注处理。

华商报记者查阅资料发现，2012年8月22日，人社部、监察部公布的《事业单位工作人员处分暂行规定》中，事业单位工作人员被依法判处刑罚的，给予降低岗位等级或者撤职以上处分。其中，被依法判处有期徒刑以上刑罚的，给予开除处分。行政机关任命的事业单位工作人员，被依法判处刑罚的，给予开除处分。

华商报记者从榆阳区纪委监察局了解到，张某的案件相关情况尚未收到上报。该局表示正常情况下，应该由法院向区纪委监察局上报后，依照规定作出处理。对于张某雇他人替自己工作的行为，区纪委监察局工作人员表示，这涉嫌违纪，按规定要问责单位负责人。