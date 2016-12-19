40万野山参鉴定涉造假 供货商：谁鉴定方便找谁

北京时间原创12月21日消息，“鉴定机构都是山寨的，我买的野山参真假、级别怎么保证？”

近日，职业打假人纪万昌向“北京时间”(微信号：btime007)爆料称，今年8月4日，他在南京金鹰国际购物中心购买了上海雷允上中药饮片厂出品的诵芬牌特等野山参，花费432000元。他经过调查却发现，鉴定证书的发证机构不具备相关资质。

8月29日，纪万昌把金鹰国际商贸集团告上了法庭，要求对方退还价款并三倍赔偿。他在庭审中得知，野山参的供货商为龙宝参茸股份有限公司，鉴定证书是龙宝参茸和雷允上委托亚创联中国参茸专家委员会鉴定中心出具的。“龙宝参茸承认证书有问题，但表示人参没有问题，符合等级标准。可证不合格本身不就是大问题么？”。

鉴定机构位于住宅小区地址不明

纪万昌，职业打假人，已经从事打假工作10余年，目标对象主要集中在服装业。纪万昌告诉“北京时间”，他调查发现，他所购买的这根野山参存在虚假鉴定、假冒鉴定机构违法出具鉴定报告等问题。

他提供的野山参鉴定证书显示，由亚创联中国参茸专家委员会鉴定中心(简称亚创联鉴定中心)出具，鉴定为特等野山参，鉴定人为孙业海、吕昌义，日期为2015年7月18日。

纪万昌称，为查询真伪，8月底他拨打了鉴定证书上的电话，却被告知这是一家北京的会展公司；鉴定证书上留的地址位于北京市某住宅小区，无法确认具体办公地点。

虽然在鉴定证书留下的网站上查到了自己购买的人参，但错误的电话、模糊的地址，让纪万昌对这个鉴定机构产生了怀疑。

参茸“鉴定机构”无备案无资质

鉴定证书提供的网站亚创联中国参茸专家委员会(www.chinashenrong.org)上介绍，亚创联是由中、日、韩三国共同发起的产业科技合作平台。介绍称，亚创联成立珍稀药材产业联盟中国参茸专家委员会，简称亚创联中国参茸专家委员会，下设服务机构“参茸鉴定中心”，免费为消费者进行鉴定服务。

其公正声明中还提到，该鉴定机构业务行为完全独立于产、供、销单位及主管部门，属非营利社会公益性质的鉴定机构。亚创联全称亚洲产业科技创新联盟，“北京时间”无法通过搜索引擎查询到其官方网站，只能看到若干其参与各地活动的消息。在中国社会组织网和北京市社会公共组织服务平台上查询，均未发现该组织或类似名称机构的备案信息。

在亚创联鉴定中心提供的野山参鉴定证书上，除了亚创联的标识，还能看到CNAS，CAL，CMA三个标识。

国家参茸产品质量监督检验中心武伦鹏主任告诉“北京时间”(微信号：btime007)，国内的人参鉴定机构有很多，判断是否冒牌的依据为有无资质证书。获得相关资质，才能出具相应的认证标志。基本要具备计量认证CMA，有的还需要有审查认可CAL，实验室认可CNAS机构可自愿申请。武伦鹏介绍，查询CMA资质需申请质监局信息公开，其他两个资质可以在中国国家认证认可监督管理委员会或省级质监局网站查询。

纪万昌向北京市质监局申请信息公开，得到的答复是亚创联没有获得CMA资质。“北京时间”通过前述相关渠道，也未查询到亚创联鉴定中心具有相关资质的记录。

“鉴定机构”专家多为保健品从业者

亚创联中国参茸专家委员会网站的专家介绍中可以看到，列出的13位专家中，12位有参茸行业公司董事长或经理的头衔。在纪万昌所购人参的鉴定证书上，签字的有其中两位专家：孙业海为天意堂有限公司董事长；吕昌义为通化盛信保健品有限公司经理。

“北京时间”查询发现，有一家名为“桓仁天益堂参茸行”的企业法定代表人为孙业海，注册地址是辽宁省本溪市桓仁满族自治县桓仁镇平原城街10组07幢0单元1号。

巧合的是，龙宝参茸的一家子公司桓仁五女参茸药材有限公司，注册地址是辽宁省本溪市桓仁满族自治县桓仁镇平原城街10组11幢0单元8号。

12月19日，“北京时间”电话联系了亚创联，工作人员表示自己刚入职几天，一概不清楚，也拒绝让其他熟悉情况的人来答复。

“亚创联根本就没有检验资质，这个证书也就没什么效力，我买的参到底是什么等级，甚至是不是野山参都无从得知。”纪万昌告诉“北京时间”。

供货商称“谁来鉴定方便就找谁”

“北京时间”在龙宝参茸的官网(www.lbsr.cn)上看到，公司主要从事人参、西洋参、冬虫夏草等滋补保健品类中药材饮片的加工与销售，以及野山参的种植。

官网提供了两个网上商城的链接。其中，天猫旗舰店的客服向“北京时间”展示的证书为亚创联鉴定中心出具，融E购商城店中有三个野山参产品在出售，其中一个的证书为亚创联鉴定中心出具，另外两个则是杭州市药品检验所出具。

12月19日，龙宝集团董事长孙孝贤告诉“北京时间”(微信号：btime007)，纪万昌购买的野山参是纯正的，等级也符合证书上标示的标准。

孙孝贤说，“亚创联是有鉴定资质的，是国家的买卖”，选择亚创联来鉴定，是因为“谁来鉴定方便我们就找谁”。

公开资料显示，龙宝参茸曾在2014年申请上市，但这一申请在随后石沉大海。今年6月3日，证监会网站公布IPO预披露名单，龙宝参茸再度出现。

但在今年10月21日，中国证监会召开新闻发布会宣布，决定对IPO申报企业龙宝参茸及其他5家上市公司启动立案调查。证监会称，从核查掌握的线索情况来看，提及申请IPO的企业存在“涉嫌在招股说明书中虚假陈述，包括隐瞒重大担保事项、不实披露公司治理及内控情况”等问题。

据龙宝参茸招股书上显示，此次募集资金3.9亿元，用途主要为营销网络优化技术改造项目、GMP生产厂房扩建项目、补充流动资金6000万元以及偿还银行贷款5000万元。

野山参鉴定证书五花八门

有参农告诉“北京时间”，虽然网上流传着众多野山参鉴定方法，但对于普通消费者来说，想要分辨真假仍非常困难，所以市面售卖的人参一般都配备鉴定证书来提高可信度。“证书不是强制要求，很多懂行的人买参不会看这个”，国家参茸产品质量监督检验中心武伦鹏主任告诉“北京时间”(微信号：btime007)，无资质鉴定机构的鉴定费比较优惠，而且未必会按照国家等级标准严格检测。“我们做过调研，目前市场很多证书都没有资质，就是随便印，乱发的。”

“北京时间”在淘宝网搜索发现，有商家出售人参鉴定证书及标签，一张只要一块钱。

武伦鹏介绍，目前北方主要由质检口和农业口的检测部门鉴定，如国家参茸产品质量监督检验中心、农业部参茸产品质量监督检验测试中心等，会给出具体的人参评级。南方主要是由药监部门检测，按照药典标准执行，鉴定结果通常只写真假，不写等级。在同一个系统下，检测标准是一致的。“北京时间”在淘宝、京东等网上商城看到，出售的野山参大多带有第三方鉴定证书，鉴定单位主要集中在五六家。其中，附带国家参茸产品质量监督检验中心证书的最多。

“北京时间”根据品牌网上旗舰店展示的人参证书整理。

除了龙宝参茸，“北京时间”还发现了多家使用亚创联鉴定中心证书的野山参品牌。除此之外，有两家参茸品牌的鉴定机构名为“东北参茸产品质量监督检验测试中心”，经查询并不存在。

“一根野山参几十万到上百万，等级调高一等，就是几万几十万的差别。鉴定中心一般不对私人开放，并且这个圈子不大，关系错综复杂。消费者购买之后如果对等级不认可，想维权是很难的”。一位曾代理过人参类案件的律师告诉“北京时间”。